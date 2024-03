Halve Frp-gruppen stemte mot Amundsen som justis-topp

TV 2 kan nå fortelle om det hittil ukjente dramaet i Fremskrittspartiets stortingsgruppe etter valget i 2021 da Per-Willy Amundsen ble valgt som leder av Stortingets justiskomité.

Søndag ettermiddag varslet Amundsen overfor NRK at han trekker seg som leder av justiskomiteen. Overfor TV 2 holder kilder det som et åpent spørsmål om Amundsen kan bli ekskludert.

Utpekt av Listhaug



Høsten 2021 hadde partileder Sylvi Listhaug forhandlet med de andre parlamentariske lederne på Stortinget om hvilke partier som skulle få ledervervene i de 12 komiteene.

Resultatet ble at Frp kun fikk én komitéleder – for justiskomiteen.

Den jobben ville Sylvi Listhaug da gi til sin tidligere ministerkollega i Erna Solbergs regjering: Per-Willy Amundsen.

GRUPPEMØTE: Sylvi Listhaug, Carl I. Hagen og Per-Willy Amundsen fotografert på vei ut av et møte i Frps stortingsgruppe i 2019. Foto: Berit Roald

Det er svært uvanlig at partiledelsens eller valgkomiteens forslag til komitéfordeling møter motstand i stortingsgrupper, ettersom det er en krevende kabal som skal legges der det må tas hensyn til både interesser, egenskaper, personligheter og samarbeidsevner.

Kampvotering og mistillit

Men valget av Amundsen til Frps fremste posisjon på Stortinget ble svært kontroversielt og utløste en maktkamp i møtet, forteller kilder til TV 2 i dag.

Irritasjonen og frustrasjonen internt i partiet med at Amundsen over årene har vokst seg stor som følge av en rekke kontroversielle og sjokkerende uttalelser. Derfor var reaksjonene også skarpe da Listhaug i oktober 2021 foreslo at Amundsen skulle bli leder av Stortingets justiskomité.

I sin tale til gruppemøtet forsvarte Listhaug sitt valg av Amundsen, men kom også med en advarende pekefinger:

– Dette er en siste sjanse, skal Listhaug ha sagt ifølge TV 2s kilder.

Ifølge TV 2s kilder tok flere ordet i gruppemøtet og advarte mot å velge Amundsen til det profilerte og fremtredende vervet.

HADDE IKKE TILLIT: Roy Steffensen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En av dem var FpUs daværende leder Andreas Brännström, som tok ordet og argumenterte mot Amundsen. Også stortingsrepresentant Roy Steffensen tok ordet og sa at han ikke hadde tillit til Amundsen, forteller TV 2s kilder.

10 mot 11

Partiledelsen forsvarte Amundsen, men TV 2 er ikke kjent med detaljene i hva som ble sagt, og av hvem.

Uenigheten var likevel så sterk at Roy Steffen i møtet lanserte en motkandidat til: stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra Hordaland.

Det utløste dermed en skarp kampvotering, som ifølge TV 2s kilder ble svært jevn.

– Jeg tror den endte med omtrent 10 mot 11 stemmer. Det var veldig jevnt, sier en kilde.

MOTKANDIDAT: Helge Andre Njåstad. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Stadig kontroversiell

I ukene etter valget i 2021 skapte Amundsen sterke reaksjoner mot seg selv internt i partiet etter at han skrev nedsettende kommentarer om Frps ungdomsparti, FpU, på Facebook. Blant annet mente Amundsen at ungdomspartiet behøvde «voksenhjelp» og at de «ikke lenger er til nytte for Frp».

Amundsen valgte senere å beklage kommentarene.

Dette var heller ikke første gang Amundsens uttalelser eller skriftlige kommentarer i sosiale medier utløste sterke reaksjoner. Gjennom flere år har Amundsen sjokkert med sine uttalelser.

Blant mye annet sa Amundsen dette som et svar til VG i 2017 om et Ap-forslag om å ansette flere politifolk:

«Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli».

Ingen av de omtalte ønsker å kommentere saken overfor TV 2. Partileder Sylvi Listhaug er forelagt innholdet i saken, men vil ikke kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke fra interne møter, sier kommunikasjonssjef Jon Helgheim.