Hallstein (81) kjører med sitt 73. sesongkort

En kald desember med mye snø har lagt utgangspunktet for det som kan bli tidenes sesong for norske alpinanlegg.

Hvert år når alpinanlegget på Voss åpner er Hallstein Finne en av de første i skiheisen.

– Å stå på ski er selve livet, sier 81-åringen.

I vinter satser han på 50-60 dager i bakken. Stilen er det ingenting å si på, og det er tydelig at han ikke er redd for høy fart.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Det kan bli litt knall og fall, men i det store og hele tror jeg skikjøringen bare er sunn, sier Hallstein Finne med et stort glis.

Det var avisa Hordaland som først fortalte om den spreke 81-åringen.

Vi treffer han i bakken på Voss sammen med skikameratene Kåre Øvsthus (74), Nils Een (75), og Gudny Haugo (78).

FARGERIKE VETERANER: Kåre, Nils, Gudny og Hallstein møtes for å stå på ski og snakke om gamle dager. Og litt om nye dager også. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvis været er ok kjører jeg hver dag i uken. I helgene er det litt for mye folk til at man kan dra på og svinge skikkelig, sier Kåre Øvsthus.

Alle trekker fram det sosiale med å kjøre sammen og samles for en kaffe eller kakao med krem etterpå.

– Jeg ble fullstendig bitt av basillen da jeg vant et renn som tiåring og har kjørt siden, sier Gudny Haugo som satser på å ha mange gode år i bakken foran seg.

VANT HJELM: Gudny vant blomster-hjelmen i veteran-NM for noen år siden, og har ikke tenkt å bytte den ut med det første. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Firkløveret forteller at det sjelden har vært så gode forhold så tidlig i sesongen som i går. Det gjør også at anlegget i Bavallen på Voss aldri har hatt så mange besøkende i julen som i år.

– Kulden i desember gjør at vi har en solid såle. Så kom det masse snø slik at vi regner med å kunne ha åpent ut april, sier daglig leder ved Voss resort, Anna Stryn.

REKORD JUL: Anna Bryn sammen med skishop-leder Henry Ruud. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hun tror rekordtallene fra julen vil fortsette utover i 2023.

– Det er også lite snø i mange anlegg nedover i Europa, så hvorfor reise noe sted når man finner pudder her, reklamerer Anna Stryn.

Også generalsekretær Camilla Sylling Clausen i bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner forteller om en uvanlig god start på årets sesong for landets over 200 alpinanlegg.

OPTIMIST: Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner tror det går mot tidenes sesong for alpinanleggene. Foto: Privat

– Jula har vært meget god mange steder og de større anleggene rapporterer om rekordbesøk i bakkene, sier generalsekretæren.

Hun påker også at all snøen kan friste folk til å prøve såkalt off-piste kjøring.

– Utenfor merkede, sikrede og preparerte løyper er du helt på egenhånd, og her det blant annet skredfare å tenke på, sier Camilla Sylling Clausen.

Hun ber folk være forsiktige.

– Jeg pleier å si at er du i tvil om du skal kjøre utenfor løypene så er det egentlig ikke noen tvil, da skal du la det være, sier generalsekretæren.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Hun er imponert over pensjonistene på Voss som år etter år setter utfor med ski på beina.

– Jeg mener helsegevinsten ved å stå på ski/snowboard er undervurdert. Tar du på deg pulsklokke og sammenligner en dag i bakken med en times trening på helsestudio eller i skiløypa så tror jeg de fleste vil få seg en meget positiv overraskelse, sier Camilla Sylling Clausen.

I FARTA: Nils Een raser nedover fjellsiden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

For pensjonistene på Voss er skikjøringen en livsstil.

– Jeg kan ikke tenke meg et liv uten å stå på ski. Det er en livsstil, sier Hallstein Finne.