Halloween-Melby: Ønsker å legge feiringen til en fast lørdag

Halloweenhelgen nærmer seg med stormskritt.

I år faller selve dagen på en mandag. Det kan være vanskelig for småbarnsforeldre å få til en feiring hjemme, synes Venstre-leder, som har små barn som elsker Halloween.

– Min erfaring er at det fører med seg mindre stress og mindre krav til organisering dersom man legger feiringen til en helgedag.

Allerede i 2016 etterlyste hun klarere kjøreregler for Halloween-feiringen.

HELGEFEST: Venstre-leder Guri Melby er tilhenger av Halloween - og vil helst legge feiringen til en helgedag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun sier at det er fint for de minste barna å kunne starte litt tidligere.

– Barna blir fort trøtte på en ukedag. I ukedagene kan de ha hatt mye på jobb og får ikke tid til å slappe litt av før moroa begynner, sier Melby, som selv har blitt veldig glad i feiringen.

Kontakt med de døde

Ekspert på Halloween sier feiringen har lang tradisjon i Europa, som går tilbake til hedensk tid.

– Det viktigste var å markere at det var slutt på sommertid, og at man ønsket vinteren velkommen. I denne overgangsperioden mente man at kraften mellom vår verden og den underjordiske verdenen var sterkere. Kontakt med de døde var også viktig, sier forsker ved UiT, Rune Blix Hagen.

KNASK: TV 2 fikk være med Melby og sønnene hennes på knask eller knep i fjor. Foto: Privat

Tradisjonene har endret seg gjennom årene, og nå er Halloween en mer festlig markering.

– I Norge fikk feiringen sin store blomstring etter at Harry Potter-bøkene kom på slutten av 1990-tallet, etterfulgt av filmer. Og så har vi tatt mer av den amerikanske versjonen, der vi har lagt vekt på utkledning og festligheter og barn som går rundt og tigger snop, sier han til TV 2.

– Feil å flytte på feiringen

Artist og danser Alexandra Joner tar Halloween på blodig alvor.

– Jeg elsker feiringen. Vi har en årlig fest med kjente og kjære, der vi kler oss ordentlig ut og har det skikkelig gøy, sier Joner.

Hun synes det blir helt feil å flytte markeringen til en annen fast dag.

– Halloween er på den 31.oktober. Det er som julaften og 17.mai, vi kan ikke bare flytte på det.

Likevel forstår hun at barnefamilier ønsker det annerledes.

– Er man liten vil man kanskje feire helgen før 31.oktober og vil finne på sprell med venner.

Men hun synes ikke noe om at voksne ønsker å flytte feiringen til helgen.

– Jeg er veldig streng på det. De som feirer fredag eller lørdag tenker på komfort.

Forskjell på barn og voksne

HEKSEHYLLEST: Halloween-eksperten skal i år feire med sort skotts øl og skal hylle alle kvinner som ble beskyldt for trolldom og hekseri som ble brent levende. Her står forsker Rune Blix Hagen ved heksesteinen på Nordnes i Bergen. Foto: Kjell Helle

Eksperten sier Halloween bestandig har vært den siste dagen i oktober, og natt til 01.november.

– Hvis man skal gjøre feiringen skikkelig legger man denne til 31.oktober, sier han.

Ifølge eksperten tok Halloween-feiringen av i Norge for rundt 20-25 år siden.

– De som var barn på den tiden, er nå blitt voksne. Feiringen har fått skikkelig fotfeste blant nordmenn. Vi ser at barna går ut og tigger snop på mandag, mens voksenfest foregår helgen før.

Skal ta igjen tapte

Venstres leder Guri Melby forstår godt at det er ulike meninger rundt hvilken dag feiringen skal legges til.

KNASK ELLER KNEP? Også i år blir det Halloween-feiring på Melby og barna. Foto: PRIVAT

– For min del, som småbarnsmor, hadde det vært bedre med en fast helgedag av praktiske årsaker. Men det blir Halloween uansett hvilken dag det er, og så lenge barna fortsatt synes det er gøy, så kommer jeg til å gjøre alt jeg kan for at de får en fin opplevelse, sier hun.

I år har hun ansvaret for å arrangere Halloween-fest for klassen til sønnen hennes.

– I år tar vi igjen for mange år med begrensa feiring på grunn av pandemi. Hva jeg skal kle meg ut som har jeg ikke bestemt, men jeg har jo alltids et heksekostyme liggende i beredskap hvis jeg ikke rekker å ordne noe annet, sier Melby til TV 2.