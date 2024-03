Hadia Tajik sier nei til stortingsplass i Rogaland – ønsket i Oslo

GIR SEG I ROGALAND: Hadia Tajik er per nå innvalgt til Stortinget fra Rogaland. Det vil hun ikke neste periode. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Flere partifeller ønsker nå at Hadia Tajik skal vurdere å søke stortingsplass for Oslo, men på den listen kan det bli trangt.

Fredag kunngjorde Hadia Tajik på sin egen Facebook-side at hun ikke vil søke gjenvalg til Stortinget for Rogaland Arbeiderparti.

– Jeg har kommet til at jeg vil takke nei når Rogaland Arbeiderparti starter sitt arbeid med lista for neste stortingsvalg, skriver Tajik i innlegget.



Nå er det flere som gjerne vil se henne på Stortinget for Oslo.

Motivert for gjenvalg

Men på stortingslisten til Oslo er det mange som er motivert for å fortsette.

Både Kamzy Gunaratnam og Trine Lise Sundnes, som hadde henholdsvis andre og fjerdeplassen på stortingslisten i 2021, forteller TV 2 at de ønsker gjenvalg.

– Jeg vil gjerne ha en runde til, og er innstilt på det dersom jeg blir spurt, sier Sundnes til TV 2.

Også Gunaratnam er motivert for en stortingsperiode til.

– Jeg ønsker gjenvalg på Stortinget for Oslo Ap dersom jeg blir spurt.

KLAR FOR EN RUNDE TIL: Kamzy Gunaratnam, Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nominasjonskomiteen til Oslo Ap blir først valgt 1. september,

Mann og barn i Oslo

Tajik som er utdannet både jurist og journalist åpner i Facebook-innlegget for å kanskje prøve seg som advokat eller i andre roller, men understreker at hun neppe gir seg helt med politikk.



– Jeg har fått både mann og barn i Oslo. Samtidig har jeg reist frem og tilbake mellom fylket jeg vokste opp i, og politisk arbeid og hverdagsliv i Oslo. I løpet av neste stortingsperiode vil datteren min gå i Osloskolen, skriver Tajik i innlegget.

Tajik har tidligere vært innvalgt på Stortinget fra Oslo.



– Du har jo representert Oslo før – kanskje det kan bli aktuelt igjen? spør Synnøve Konglevoll, leder i St. Hanshaugen Ap under innlegget.



Konglevoll utdyper overfor VG:

– Det er en spennende tanke. Jeg synes at Tajik er en eksepsjonelt dyktig politiker.

FERDIG PÅ ROGALANDSBENKEN: Hadia Tajik har i dag gjort det klart at hun ikke vil stille til gjenvalg for Rogaland til Stortinget. Her sammen med Tina Bru som er innvalgt fra samme fylke for Høyre. Foto: Hanna Kristin Hjardar/NTB

Også Lin Veronica Jacobsen fra Rogaland Ap skriver i kommentarfeltet til Tajik at hun håper å se henne på Stortinget for Oslo.

– Håper du blir Oslo sin representant på Stortinget neste år, skriver hun.

Under innlegget skriver også tidligere oslobyråd Tone Tellevik Dahl at Tajik kunne vært en god byrådslederkandidat for partiet i hovedstaden.

Etter det TV 2 erfarer skal Tajik ha signalisert internt at det ikke er aktuelt for henne å være kandidat som byrådsleder, men hun skal ikke ha avvist stortingsplass fra Oslo.

– Håper hun kan la seg overtale



Bystyrerepresentant i Oslo Jon Reidar Øyan (Ap) vil ikke at Tajik skal gi seg i politikken.

VIL HA TAJIK I POLITIKKEN: Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, Jon Reidar Øyan. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg håper hun kan la seg overtale til å bli i politikken videre, sier Øyan i en SMS til TV 2.



Men om hun kan være en kandidat til Oslo Aps stortingsliste for 2025, mener han det er for tidlig å si noe om.

– Oslo Ap har ikke startet sin nominasjonsprosess, så sånne ting får vi diskutere senere.

– Vil være en tydelig stemme

Stortingspresident Masud Gharahkhani mener Tajik er en av de dyktigste politikere Arbeiderpartiet har.

– Hun sitter på Stortinget i dag, og jeg er ganske sikker på at hun har en kompetanse partiet trenger og vil fortsette å være en tydelig stemme fra Stortinget.



LYKKEØNSKER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker Hadia Tajik lykke til videre. Foto: Lage Ask / TV2

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre sier han har respekt for Tajiks beslutning.

– Vi har kjent hverandre i mange år og jobbet sammen både i regjering, på Stortinget og i partiledelsen. Jeg kjenner Hadia som en dyktig og engasjert politiker, og jeg vil takke henne for innsatsen som både folkevalgt og tillitsvalgt i partiet, og ønsker henne lykke til videre, sier Støre.