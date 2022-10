Hadia Tajik om reality-deltakelse: – Glatt sagt ja

Stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) valgte i vår trekke seg som både statsråd og nestleder etter flere avsløringer rundt hennes bruk av pendlerboliger.

– Jeg har jo kjent på det å være høyt oppe og falle brutalt ned, sier Tajik til TV 2.

Selv om det ikke har vært en åpenbar etterfølger etter partileder Jonas Gahr Støre de siste årene, var Tajik et naturlig navn å vurdere før hun gikk av som statsråd.

Den tidligere nestlederen mener imidlertid det ikke er nødvendig å ta stilling til hvem som kan bli partiets neste leder nå.

– Jonas leder Arbeiderpartiet, han leder landet, og det kommer han forhåpentligvis til å gjøre i veldig mange år til, sier Tajik.

Ser lyst på fremtiden

– Har partiet mistet deg helt som mulig arvtager?

– Jeg er takknemlig for de oppgavene jeg har, nå sitter jeg i energi og miljøkomiteen på Stortinget, svarer Ap-politikeren.

Selv om Tajik ikke vil være mer konkret om sin fremtid i partiet, er hun klar på at hun ser lyst på fremtiden.

– Jeg har et grunnleggende positivt syn på livet. Jeg har ikke fylt 40 år enda, jeg har fått lov til å være statsråd to ganger i to forskjellige regjeringer. Jeg håper at fremtiden bringer med seg nye og fine muligheter.

Vil sitte klar

Blant mulighetene på andre arenaer enn i politikken, ligger kanskje en realitykonkurranse-deltakelse. I alle fall om Tajik får det som hun selv vil.

– Det jeg har tillat meg å tenke at hadde vært kjempegøy, er «Skal vi danse». Du lærer masse nye ferdigheter og jeg synes fysisk aktivitet er veldig gøy. Bare det å lære seg mange ulike dansestiler, det hadde jeg glatt sagt ja til.

– Hvis TV 2 ringer og spør deg neste sesong, så er du med?

– Jeg kommer til å sitte klar med telefonen jeg nå, og bare vente og håpe at de skal ringe til meg.