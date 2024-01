Hadia Tajik med innrømmelse om «Makta»

Søndag er det premiere på den andre delen av NRK-serien «Makta». Første del av serien ble en stor snakkis i høst, og andre del har høstet gode kritikker fra anmeldere som har fått sett den.

Dette var også tema i «Avisrunden» på TV 2 søndag morgen, med Hadia Tajik som en av gjestene.

Arbeiderparti-politikeren kan imidlertid avsløre at hun ikke har sett en eneste episode av serien om maktkampen i eget parti på 70- og 80-tallet.

– Jeg har ikke sett den, og jeg skjønner jo at jeg på en måte blir litt utmeldt av alle sosiale sammenhenger når jeg ikke har sett den, forteller Tajik.

– Vet litt om det

Den tidligere nestlederen i partiet forteller at hun mistenker at hun ikke ville likt å se serien.

– Deler av serien, slik jeg har forstått det, handler om at noen har snakket sammen, og at det er på bekostning av noen andre, sier hun.

– Og den måten å bli holdt på utsiden av viktige beslutninger og viktige prosesser skjønner jeg er gøy å se på, men det er ikke så gøy å bli utsatt for. Og jeg vet jo litt om det.

Tajik forteller videre at hun testet serien på ektemannen Kristian Skard, slik at han kunne vurdere om hun ville synes det var hyggelig å se den.

– Han så et par episoder og sa bare «nei, ikke se på det».

– Sjokkerende bra

Selv om hun ikke har fått med seg «Makta» sier Tajik at hun synes Johan Fasting, som er blant serieskaperne, har laget «fantastisk TV» tidligere.

– Jeg liker å tro at jeg ikke er en «sånn fan», og jeg sender ikke fanmail, for jeg skal være for kul for å gjøre det. Men jeg sendte faktisk fanmail til Johan Fasting etter å ha sett «Heimebane», fordi jeg synes det var så fantastisk, sier hun.

GOD SOM GRO: Kathrine Thorborg Johansens tolkning av Gro Harlem Brundtlands stemme er «sjokkerende bra», mener Tajik. Foto: Erika Hebbert / NRK / MOTLYS

Også Kathrine Thorborg Johansens tolkning av Gro Harlem Brundtland høster lovord fra Tajik. Den har hun nemlig hørt klipp av på radio.

– Der hører du jo bare stemmen, og det var helt sjokkerende bra.

Men serien har hun altså likevel ikke tenkt å se når den nå begynner å rulle over skjermen igjen.

– Jeg pleier å si at jeg har levd det, så jeg trenger ikke å se på det.