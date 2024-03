Hadia (40) fikk hetetokter: – Tøft å stå i

TAR TAK: Aps Hadia Tajik mener kvinner må få turnus tilpasset overgangsalderen hvis det gjør at de kan stå lengre i jobb. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Overgangsalderen er en av mange tabuer knyttet til kvinnehelse som må brytes, sier Tajik.

For første gang snakker hun åpent om overgangsplagene hun fikk da hun startet prøverørsforsøk for å få barn med ektemannen Kristian Skard.

Det gjør hun for nettopp bryte tabuer om overgangsalderen, som ofte starter i 40 årene.

– Det var ganske heftig, forteller Tajik om sin personlige erfaring.



Hun ble satt i en kunstig overgangsalder i tre måneder ved hormonbehandlingen IVF.

– De skulle på en måte resette kroppen min før de skulle «booste» eggene mine senere, forklarer hun.

Hetetoktene som ofte følger med overgangsalderen slo rett inn i politiske debatter.



TØFF PERIODE: Hadia Tajik (Ap) fikk en «sniktitt» inn i overgangsalderen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg husker jeg fikk beskjed om å kle meg godt til en utendørs debatt. Alle sto der og hutret i genserne sine, bortsett fra meg.

Hetetoktene slo inn igjen og igjen, forteller hun.

– Jeg var mest bekymret for at folk skulle se at jeg sto der og svettet. Jeg tror jeg kommer fint gjennom den debatten, men det var tøft å stå i.

Hormonplaster på blå resept

Noen kvinner har ingen eller kun milde symptomer, mens andre har så store plager at det går utover livskvaliteten.



På kvinnedagen lanserer Tajik en rekke forslag for å lette plager i overgangsalderen sammen med Lene Vågslid, som sitter i Aps programkomite.

– Det foregår en overgangsalder-revolusjon i Storbritannia på hundrevis av arbeidsplasser. De snakker om hvordan man skal sørge for at arbeidsplassene er kvinnevennlig. Nå vil vi ha overgangsalder-revolusjon i Norge, sier Tajik.

Hormonbehandling på blå resept er et av kvinnehelseforslagene som nå skal behandles i programkomiteen, og dermed kan bli vedtatt som Aps nye politikk foran valget i 2025.

– For mange damer er det til stor nytte, og de samfunnsøkonomiske kostnadene med å gå med store plager er mye større enn å få det på blå resept, sier Tajik til TV 2.



BEHANDLING: Mange har god effekt av hormonbehandling, og for de aller fleste anses dette som trygt, ifølge helsedirektoratet. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Hvis du er en av de som sliter på arbeid på grunn av hetetokter eller andre ting så vil jeg at du skal vite at i Arbeiderpartiet så tar vi det på alvor, og derfor ønsker vi å utvikle politikk på dette området, sier Vågslid.



Hormonbehandlingen skal motvirke fallende østrogennivået i kroppen og lindre plager som hetetokter, søvnvansker, underlivsplager og depresjon, samt forebygge benskjørhet.



Et fåtall kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen får i dag gratis hormonbehandling, men de fleste betaler dyrt av egen lomme.

– Det må være mulig for kvinner som trenger hormonbehandling i overgangsalderen å få det på blå resept, sier Tajik.



BRYTER BARRIERER: Lene Vågslid og Hadia Tajik vil ha en revolusjon i arbeidslivet for å lette hverdagen for kvinner. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Mange kvinner kan ha nytte av hormonplaster eller tabletter som gir ekstra tilførsel av østrogen. Kostandene ved at kvinner blir sykemeldt eller slutter å jobbe tidlig, er større enn prisen for at kvinner får hormonbehandling på blå resept, mener Tajik og Vågslid.



Tør ikke snakke med sjefen

Arbeidsgiverne må ta ansvar for å forebygge sykefravær ved å tilby mer fleksibel arbeidstid for kvinner som har store påkjenninger, krever de.

Kvinner må på sin side snakke mer om overgangsalderen, oppfordrer Tajik.

– Jeg tror det er mange damer som kan være engstelige for at hvis de snakker for åpent og ærlig om hvordan det er å være i overgangsalderen, så vil de bli undervurdert på jobben av kolleger eller ledere.



Hva er overgangsalder og menopause? Menopause defineres ved en kvinnes siste menstruasjon. For de fleste kvinner skjer dette rundt 50-årsalderen. En udefinert tidsperiode før og etter menopause kalles overgangsalder. Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen forsvinner helt. Har du store plager i overgangsalderen, finnes det flere typer behandling. Noen kvinner har ingen plager gjennom overgangsalderen, men de fleste får ett eller flere symptomer. De vanligste symptomene ved overgangsalder: Hetetokter der du plutselig føler deg varm, svetter og blir rød i ansiktet. De kan være milde eller så sterke at de vekker deg om natten. Noen opplever at hetetoktene kan utløses av koffeinen i kaffe, sterkt krydret mat, varm drikke eller av alkohol. Nattesvette, ofte i forbindelse med hetetokter. Nattesvette kan imidlertid også ha andre årsaker, så oppsøk lege dersom du har dette problemet. Slimhinnen i skjeden blir tynnere og tørrere i overgangsalderen. Dette kan gi kløe og gjøre samleie smertefullt. Mindre sexlyst. Søvnvansker. Du kan både få innsovningsvansker, nattlig oppvåkning på grunn av hetetokter og våkne tidligere enn normalt. Vektøkning, mindre muskelstyrke og mer fett rundt midjen. Det er imidlertid vanskelig å vite om dette skyldes hormonforandringer eller aldring. Tristhet, depresjon og humørsvingninger. Noen føler seg mer engstelig og glemmer lettere. Plagene blir ofte mildere eller borte etter 3-7 år. Kilder: HelseNorge, Store norske leksikon, Hetetokter og kalde fakta av Helena Enger

– Er kvinner i overgangsalderen mindre attraktive arbeidstakere?

–Nei, det er jeg sterkt uenig i. Men, vi trenger å fjerne tabuene sånn at det går an å snakke om det og gjøre de tilpasningene som trengs, og få medisinsk hjelp hvis man trenger det, framholder hun.

Fikk drømmen oppfylt

Det er ikke første gang Tajik engasjerer seg personlig i kvinnehelse. I 2020 fortalte at hun om livskrisen hun kom i fordi diagnosen endometriose gjorde det vanskelig å oppfylle drømmen hun og ektemannen Kristian Skard hadde om å få barn.

Etter mange forsøk med prøverør ble hun gravid, og i januar 2021 ble drømmen oppfylt da datteren Sofia kom til verden.

– IVF-behandlingen gjorde jobben, smiler hun.

KVINNEHELSE: Hadia Tajik fortalte i boken «Frihet» at hun diagnosen endometriose. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De profilerte Ap-kvinnene etterlyser mer kunnskap og forskning på området for å se sammenhengen mellom overgangsalder og kvinners deltagelse i arbeidslivet.

– Det andre er at vi trenger mer informasjon til damer som er i overgangsalderen. Det kan ikke være sånn at det Google og kjerringråd som skal hjelpe deg. Det må være enten et nasjonalt senter eller organisert informasjon på helse Norge eller et annet sted, sier Tajik.