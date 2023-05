– Hadde vært bedre med Stoltenberg som finansminister

I FRITT FALL: Representanter fra opposisjonen på Stortinget som TV 2 har snakket med, er tydelige på hva som bør gjøres for å stabilisere den norske krona. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Den norske krona har denne uka fortsatt den negative trenden og svekket seg mot andre valutaer.

At den norske krona blir svakere, gjør det blant annet dyrere å importere varer inn i Norge og å bruke penger utenfor grensene.

– Tafatt regjering

Frp-leder Sylvi Listhaug mener myndighetene ikke gjør nok for å sikre en stabil kronekurs og stagge inflasjonen.

– Den svake kronekursen kan føre til at inflasjonen fortsetter å stige eller holder seg høy. Det kan også påvirke renta. Og så er det kjedelig for alle som skal på ferie i sommer.

KRITISK: Frps Sylvi Listhaug mener regjeringa er «tafatt». Foto: Martin Fønnebø/TV 2

Hun sier hun har forståelse for at folk er bekymret for økonomien.



– Når vi på toppen av det hele har en så tafatt regjering, blir det ikke bedre. Det regjeringen burde gjort var å senke avgiftene og dempe inflasjonen på den måten og innføre makspris på strøm, legger Listhaug til.

Hardt ut mot Vedum

Internasjonal kontakt i MDG, Paal Frisvold, mener kronefallet er et bevis på at rentepolitikken Norges Bank fører, ikke har ønsket effekt i markedet.

Han etterlyser tydeligere initiativ fra sentralbanksjefen til å forsvare den norske krona.



– Vi har ikke sett lederen for Norges Bank gå ut og gi et klart signal til markedet om hva som er akseptabel kroneverdi – det er synd.

SAVNER TILTAK: MDGs Paal Frisvold vil se mer initiativ fra finansministeren. Foto: Martin Fønnebø/TV 2

Han mener myndighetene bør forandre Norges Banks mandat og endre skattepolitikken, og at Finansdepartementet i større grad bør favorisere en «moderne, avkarbonisert økonomi».

– Jeg er veldig bekymret. Tidligere har det norske folk blitt fortalt at det er en fordel å ha en egen valuta, og for det andre at vi trygger valutakursen ved å bruke rentepolitikken.

Han savner også tydeligere grep fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Han må ta de lange grepene. Han må bidra til å akselerere skiftet når vi mister etterspørsel etter kronen på grunn av at etterspørselen etter norsk gass blir mindre.

– Jeg tror faktisk i dag, når det handler om å skape tillit til den norske kronen, hadde det vært bedre å ha Jens Stoltenberg som finansminister, mener han.

Vil ha mer forutsigbarhet

– Selvfølgelig er vi bekymret for økte renter og kronefall, og jeg skjønner godt nå om folk er bekymret for lommeboken, sommerferien og egen økonomi fremover.



Det sier Heidi Nordby Lunde i Høyre. Hun mener det er flere ting myndighetene kan gjøre.

– Norske myndigheter kan holde tilbake på pengebruk, og skape trygge og stabile rammevilkår for investeringer i Norge.

TILTAK: Høyres Heidi Nordby Lunde etterlyser flere tiltak fra regjeringen. Foto: Martin Fønnebø/TV 2

Ola Elvestuen i Venstre vil ha en mer forutsigbar skattepolitikk.

– Regjeringen må slutte å komme med brå skatteendringer. De må spre en tillit rundt norsk økonomi, en tillit den norske kronekursen baserer seg på.

TV 2 har forelagt kritikken som kommer frem i denne saken for finansministeren og Norges Bank. Finansministeren ønsker ikke å kommentere kritikken, eller stille til intervju.

Norges bank har ikke besvart våre henvendelser.

– Mer positivt enn negativt

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener imidlertid at Norge kan leve fint med den lave kronekursen.

– Det er veldig mange norske selskaper som har det veldig bra nå. De får mer for produktene de selger, mens kostnadene ofte er i norske kroner, sier Næss til TV 2.

Han mener den svake krona både gagner norske bedrifter, og gjør norsk arbeidskraft mer attraktiv for internasjonale selskaper.

– Hvis vi summerer opp for Norge, så tror jeg vi heller mot at det er mer positivt enn negativt, sier han.

POSITIVT: Investeringsdirektør Robert Næss mener den svake krona er positiv for Norge, selv om den rammer folk flest. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Samtidig vil den lave kronekursen ramme folk flest negativt.

– Vi vanlige nordmenn merker det når vi reiser til utlandet. Da blir alt vesentlig dyrere enn før. Vi merker det også på ting vi kjøper fra utlandet, sier Næss.

– Hva kan norske styresmakter og Sentralbanken gjøre?

– Det er ikke så lett. For det første forsto vi ikke at den skulle bli så svak, så å vite hvordan vi skal gjøre den sterkere, er ikke lett.

– Selvfølgelig kan man øke renten, men det har også sine ulemper, sier Næss.