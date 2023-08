– Internt kan brukere bli merket i systemet vårt, slik at det kommer opp en rød linje ved navnet deres. Slik får nye saksbehandlere eller andre tydelig beskjed om eventuelle utfordringer.

Det sier tidligere enhetsleder ved Nav Årstad i Bergen, Hilde Skjelvik Larsen under sitt vitnemål.

Hun var lederen til både Marianne Amundsen og Ida Aulin, og var til stede på kontoret da knivangrepet skjedde 20. september 2021.

– Det var blod, skrik og kaos. Jeg prøvde å samle vettskremte ansatte. Det var en helt absurd situasjon, sier Larsen fra vitneboksen i Gulating lagmannsrett.



PUBLIKUMSMOTTAKET: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet. Foto: Politiet

– Ikke noe merking



Gjerningsmannen, Abdellah Ahmed Haji (41), hadde ankommet til et brukermøte med Amundsen og Aulin. Etter få sekunder trakk han opp kniven og gikk til angrep.

Larsen sier angrepet kom ut av det blå.

– Vi hadde ingen forutsetning for å vite at dette skulle skje. Det hadde ikke vært noe merking i systemet om at han var en vanskelig bruker, sier hun.



I løpet av rettssaken har tiltalte selv forklart at han hadde mye opparbeidet sinne mot Nav, og at han hadde levert flere serviceklager fordi han følte at han ikke fikk hjelpen han trengte.

Larsen bekrefter at det hadde vært en «frem og tilbake-sak», men at slike tilfeller ikke nødvendigvis gir en utrygghet som fører til at den aktuelle brukeren blir merket i systemene.

Aulin har likevel sagt i løpet av rettssaken at hun følte en klump i magen, på grunn av klagene brukeren hadde levert inn.

– Ofte er man to personer i møte med brukerne, uavhengig om man er rødmerket eller ikke. Kanskje blir det uenighet om hva som har blitt sagt i møtet, eller fremsatt trusler. Da er det greit å være to, forklarer Larsen.

KONTOR: Her ved Nav Årstad i Bergen skjedde knivangrepet, 20. september 2021. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kritisk til sikkerheten

Familien til Amundsen har hele veien vært kritisk til sikkerheten ved rommet.

Kritikken har hovedsakelig gått på plasseringen av skillebordet, som vanligvis står inntil døren.

Denne dagen var bordet plassert inntil vinduet, slik at tiltalte kunne avskjære de Nav-ansatte på vei mot utgangsdøren.

I tillegg forklarer Larsen i retten at alarmknappen som vanligvis er under bordet, var plassert nært vinduet.

– Selv har jeg ikke sett dette, men har blitt fortalt det i ettertid, sier Larsen.



Mulig søksmål

Familien har varslet at de vurderer sivilt søksmål mot Nav etter ankesaken.

Ønsket er å plassere skylden for hendelsen hos Nav, grunnet manglende sikkerhet.

Fylkesleder i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, sier de vet at saken kan komme.

– Familien må selv bestemme om de ønsker å gå til søksmål. Jeg vet at Nav vil ta imot og svare så godt en kan hvis dette skjer.

Hun kan ikke kommentere de konkrete sikkerhetstiltakene som ble gjort på kontoret, selve dagen da drapshandlingen skjedde.

TILHØRERE: Direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes og kommunaldirektør Belén Birkenes tilstede under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Bogsnes har selv fulgt ankesaken fra tilskuerplass i Gulating lagmannsrett. Hun har stor medfølelse med både overlevende og etterlatte etter knivangrepet.

– Dette er kjempetøft for alle involverte parter og pårørende. Det er også tøft for de ansatte på Nav-kontorene. Mange av dem har relasjoner til de som var til stede på Årstad denne dagen, sier Bogsnes.



Hindre nye hendelser

– Hva har Nav gjort med sikkerheten for å hindre at dette skjer igjen?



– Det siste året har vi gått gjennom sikkerheten på alle de 40 Nav-kontorene i Vestland. Mange kontor har fått tilpasninger, og noen er bygget opp og sikret fra grunnen av.



Bogsnes forteller at det er mer utfordrende å sikre eldre lokaler med begrenset plass.

– Vi har også hatt et stort nasjonalt prosjekt der det er gjort omfattende arbeid for å kartlegge sikkerheten til alle Nav-ansatte, i forhold til trusler og vold. Med en slik episode som vi opplevde på Nav Årstad i 2021, så er det naturlig å gå gjennom alle sikkerhetsrutiner på nytt, sier Bogsnes.