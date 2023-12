– Hadde ikke stått her i dag

Hvalkanonen eksploderte mellom fingrene hans. Fisker og hvalfanger Per Asbjørn Wærstad takker lokalsykehuset i Lofoten for at han lever.

I juni 2012 opplevde Per Asbjørn Wærstad det store marerittet da han var ute på hvalfangst utenfor Lofoten.

Ble alvorlig kvestet

Mannskapet jagde etter en hval og Wærstad skulle lade hvalkanonen med en ny patron. Plutselig smalt det.

– Skuddet gikk av og det ble et voldsomt trykk som rev av deler av kanonen. Dette fikk jeg over, og på meg. Den ene armen hang kun fast i en blodåre og ei skinnfille. Lårbeinet ble knekt på tre steder, og jeg fikk et stort kutt i hodet, forteller han til TV 2.

AVREVET: Armen til Per Arne Wærstad hang bare og slang etter ulykken. Foto: Roy-Arne Salater

Reddet av lokalsykehuset

Han husker vagt at Redningsskøyta kom han til unnsetning. Deretter har han ingen minner før han våkner opp i Tromsø fire dager senere.

Derfor må Helse Nord kutte: Helse Nord har tidligere uttalt at driften i helseforetaket ikke er bærekraftig, og at man heller ikke kan tilby et likeverdig helsetilbud til alle pasienter i Nord-Norge uten å ta grep.

Derfor har Helse Nord fått i oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å se på hele sykehusstrukturen i Nord-Norge på nytt. En endelig plan skal vedtas av styret i Helse Nord først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspillene er vurdert.

– Legene der sa at hadde det ikke vært for den gode hjelpen jeg fikk her på Gravdal, hadde jeg neppe overlevd. Jeg takker dem for at jeg fortsatt står her i dag, sier Wærstad.

ALVORLIG: Per Asbjørn ble alvorlig skadet, men fikk rask hjelp, og overlevde. Foto: PRIVAT

Lokalsykehuset i Lofoten, som tok seg av akutt-behandlingen av Wærstad den gangen, står nå i fare for å miste både akutt- og fødeberedskapen. En arbeidsgruppe har nemlig rådet Helse Nord til å redusere tilbudet her.

Møtt med massiv protest

Tirsdag ble helseminister Ingvild Kjerkol møtt av en sint og fortvilt lokalbefolkning i alle aldre da hun besøkte sykehuset.



– Jeg ønsker å snakke med de som blir berørt av de forslagene som nå skal behandles og vurderes. Det er fortsatt bare et forslag, understreker Kjerkol til TV 2.

FOLKEOPPRØR: Det var massivt oppmøte av demonstranter da helseministeren besøkte sykehuset i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater

Men hun er samtidig klar på at Helse Nord står foran en gedigen utfordring i årene fremover.

– Vi vet vi ikke vil ha nok tilgang på fagfolk, så Helse Nord er nødt til å løse utfordringen med at 1000 årsverk i dag løses med overtid, eller dyr innleie, sier Kjerkol.

– Sykehuset trengs her

Per Asbjørn Wærstad fikk varige mén etter ulykken, men er glad han lever. Han er klinkende klar på hva han tenker om at lokalsykehuset står i fare for å få et redusert tilbud.

KLAR TALE: – Vi kan ikke ha et ni-til-fire-sykehus her, sier Per Asbjørn Wærstad. Foto: Roy-Arne Salater

– De må ikke finne på å legge ned akutt-tilbudet, med alt det uværet vi har her og med stengte veier hele tida. Sykehuset trengs her, og vi kan ikke ha noe ni-til-fire-sykehus, sier han.

Han tenker ofte på den dramatiske ulykken som kunne ha kostet ham livet.

– Det var ikke min tur den gangen. Jeg er glad jeg kan stå her å prate med deg i dag, sier han ettertenksom.