– Hadde ikke hørt om Skatteetaten før i 2007

OSLO TINGRETT (TV 2): John Carew bruker god tid i Oslo tingrett på å oppsummere et langt liv som internasjonal stjerne, der han har hatt et enormt støtteapparat rundt seg.

TILTALT: John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Han erkjenner at han har unndratt skatt, men sier at han aldri har gjort det med viten og vilje. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tirsdag begynte rettssaken mot skuespilleren og den tidligere fotballspilleren, som er tiltalt for grovt skattesvik. Økokrim mener han skylder staten om lag 5,4 millioner kroner.

I sin frie forklaring begynner Carew med å gi et innblikk om det uvanlige livet han så langt har lagt bak seg.

Da han var 17 år gammel, i 1997, signerte han proffkontrakt med Vålerenga.

– Jeg tror jeg fikk 50.000 kroner i måneden. Det var mye å ta inn over seg, både for meg og familien, sier Carew.

Allerede i Osloklubben fikk han erfare hvilket apparat som skulle komme til å være i sving rundt ham gjennom hele proffkarrieren.

VALENCIA: John Carew (43) signerte proffkontrakt med den spanske klubben Valencia i år 2000. Foto: Kieran Doherty

Det var først i Valencia han virkelig fikk kjenne på hvordan det er å være fotballstjerne i en stor internasjonal klubb.

– Etter bare noen dager stod det et hus klart med nøkkel. De hadde ordna bil til meg, bankkonto med fast avtrekk for strømregninger, sier han.

– Var som en ekstrapappa

I forbindelse med straffesaken har John Carew, gjennom sin forsvarer, uttalt at han hele veien har stolt på råd han har fått fra sin mangeårige støttespiller, agent og advokat, Per A. Flod.

Carew trekker frem Flod som den desidert viktigste støttespilleren i livet hans. Han omtaler advokaten som en ekstrapappa og sier at Flod var en viktig ressurs og tillitsperson for han allerede tidlig i 20-årene.

PARTNERE: Per A. Flod og John Carew har hatt et nært forhold helt siden Carew signerte med Vålerenga i 1997. Foto: Heiko Junge / NTB

– Alle disse ordene har han virkelig gjort seg fortjent til, men det var samtidig en tillit som ikke kom over natta. Han var en jeg kunne ringe når som helst på døgnet.

Statsadvokat Marianne Bender var i sitt innledningsforedrag opptatt av at Per A. Flod og Carew allerede i 2010 hadde omfattende kontakt med Skatteetaten.

Allerede den gangen var etaten opptatt av hvor mange dager i året Carew tilbragte i Norge, og hvor han egentlig var skattemessig bosatt.

I 2010 fikk ikke John Carew beskjed om at han hadde skattet for lite. I retten trekker han frem at han kun registrerte at Flod den gangen hadde rett, mens Skatteetaten tok feil.

– I 2015 hadde jeg det friskt i minnet. Jeg tenkte at sist gang tok de feil, så dette ordner sikkert Per igjen, sier Carew.

Likevel erkjenner den tidligere fotballspilleren at han i ettertid ser at han burde forstått mer av alvoret i saken.

– Jeg skjønte ikke hvor viktig det var med disse dagene, men det burde jeg gjort.

Hørte om Skatteetaten i 2007

Carew gjentar flere ganger at han fra han var 17 til han ble 32 år gammel ikke hadde trengt å tenke på skatt og personlig økonomi i det hele tatt.

– Jeg hadde ikke hørt om Skatteetaten før i 2007, sier han.

Carew forteller at Flod var svært kritisk til Skatteetaten, og mente de var «ute etter å ta han».

Carews forklaring går så over i hvordan livet hans ble etter endt fotballkarriere. Da fikk han en ny drøm; å bli skuespiller.

– Da jeg la opp hadde jeg allerede låst min første filmrolle. Drømmen om USA begynte bare å vokse.

AKTOR: Statsadvokat Marianne Bender fører påtalemyndighetens sak i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han forteller at han absolutt ikke hadde noen plan om å flytte til Norge igjen. Likevel fikk hun plutselig kjenne på en frihet han ikke var vant til.

– Jeg hadde levd etter en timeplan i 16 år. Jeg husker at når jeg fikk den fikk den friheten så hadde jeg plutselig mulighet til å besøke mamma mer, for eksempel.

Plutselig fikk han også en rolle i den populære dramaserien «Heimebane».

– Jeg husker hvordan nordmenn satte pris på serien. Jeg gikk på gata her hjemme, og eldre par kom bort til meg og sa at jeg gjorde en god jobb. De fortalte serien samlet hele familien hver søndag og det gjorde noe med hjertet mitt og fokuset mitt.

Erkjenner å ha vært uaktsom

John Carews forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, fremhever i retten at han erkjenner at han har unndratt skatt, men at han aldri gjorde dette med vilje.

Tiltalen som er tatt ut av Økokrim er todelt:

For de tre ligningsårene fra 2014-2016 mener Økokrim at Carew handlet grovt uaktsomt. For de tre påfølgende årene mener Økokrim at han skal dømmes for å ha handlet forsettlig.

Reiss-Andersen mener dermed at hele tiltalen burde vært tatt ut som et grovt uaktsomt tilfelle, altså at Carew aldri har unndratt skatt med viten og vilje.

Forsvareren sier i retten at Carew som proffspiller ble godt vant med at alt ble lagt til rette for han, og ber retten ha dette som bakteppe når de skal forstå forholdet mellom Carew og Flod.

– Han var så mye mer. Han var en personlig rådgiver, motivator og advokat, sier Reiss-Andersen.