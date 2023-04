– Hadde hemmelige møter med nærlingslivstopp

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fortalte fredag mer om bakgrunnen for at 15 russiske diplomater blir utvist fra Norge.

PST mener at etterretningstrusselen fra Russland er betydelig redusert etter at regjeringen og Utenriksdepartementet (UD) besluttet å erklære 15 russiske ambassadeansatte for uønsket i Norge.

Alle 15 jobber enten jobber for sikkerhetstjenesten (FSB), Utenriksetterretningstjenesten (SVR), eller etterretningstjenesten (GRU), konkluderer PST.

– Vi mener at tiltaket som ble truffet i går er et et godt og viktig tiltak, sier Inger Haugland, avdelingsdirektør for kontraterror i PST.

Totalt er 20 russiske etterretningsoffiserer nå uønsket i Norge. I tillegg til de seneste 15, ble tre utvist i fjor. To ble også erklært uønsket i 2021, uten at det har vært kjent før fredag.

Hemmelige møter

En av kjerneoppgavene til noen av de utviste russerne, har ifølge PST vært å etablere og vedlikeholde relasjoner med sentrale personer i Norge.

Haugland kommer med et eksempel på en av offiserene som UD utviser.

– En av offiserene ved ambassaden som hadde en rekke hemmelige møter med en person plassert høyt i norsk næringsliv. En med et kontaktnett i næringsliv og politikk.

Denne næringslivstoppen skal være en eldre norsk mann, opplyser PST til TV 2. De to som ble utvist i 2021 skal ha møtt denne næringslivstoppen.

Vedkommende hadde ikke tilgang til statshemmeligheter, men sensitiv informasjon og et kontaktnett i både næringsliv og politikken.

– Dette er et et eksempel på at russiske etterretningsoffiserer prøver å bruke en nordmann til gjennomføre et oppdrag på vegne av Russland, sier Haugland.

Haugland sier til TV 2 at det var PST som selv tok kontakt med næringslivstoppen.



– For oss er det viktig å hindre at en sånn relasjon utvikler seg så langt at det fører til betydelig skadeomfang.



De hemmelige møtene mellom han og de russiske etterretningsoffiserene skal ha pågått over flere år på ulike lokasjoner, sier hun.



Politioverbetjent Dag Røhjell i PST sier at de vil ta kontakt med alle som PST vet har hatt relasjoner til de utviste russerne.

– PST har en nasjonal tilstedeværelse, og vi finnes i alle politidistrikt i hele landet, forklarer Røhjell.

Hun sier også at russisk etterretning i Norge drives på ulike måter, hvor diplomatisk dekke er én viktig plattform.

– Trusselen er ikke borte, men betydelig redusert.

PST følger aktiviteten til de russiske etterretningsoffiserene tett.

– Det har vi gjort i mange år. Vi ser en bred aktivitet og ulike virkemidler, sier Haugland.

Jobbet med spionrekruttering

Ifølge Haugland er det blant de 15 utviste russerne blant annet spesialister på spionrekruttering og avlytting.

– Når det gjelder de 15 som nå er erklært uønsket er det personer som er spesialister på ulike fagområder. Jeg vil nevne tre, sier Haugland, og ramser opp følgende punkter:

Kjerneoppgave innen rekruttering av hemmelige kilder. De bruker mye tid på å etablere og vedlikeholde relasjoner.

av hemmelige kilder. De bruker mye tid på å etablere og vedlikeholde relasjoner. Ulike former for teknisk innhenting og avlytting . Slik som med telefon og datateknikk.

. Slik som med telefon og datateknikk. Forsøk på å innhente norsk teknologi og norske varer. Etterretningsoffiserer som for eksempel prøver å kjøpe avansert undervannsteknologi.

PST vet fra andre land at Russland bruke sine ambassader og konsulater til å drive med signaletterretning.

– Vi har ingen grunn til å tro at dette er annerledes i Norge enn i andre land, sier Haugland.

Hun forklarer at signaletterretning handler om å kunne se hvem som kommuniserer med hvem på telefon eller digital, se hvor de er når de kommuniserer, og kanskje innholdet i en telefonsamtale eller en mail.

Undervannsteknologi

På spørsmål om de utviste russerne fokuserte på spesielle virksomheter, forteller Røhjell at det spesielt er to sektorer de viste interesse for: Forsvarssektoren og petroleumssektoren.

Et av målene til Russland, er ifølge PST å få tak i norsk teknologi.

Haugland forteller blant annet at etterretningsoffiserer prøver å kjøpe avansert undervannsteknologi.

Haugland sier dette åpenbart ikke er til eget bruk, men på et oppdrag fra en arbeidsgiver.

– Vi må legge til grunn at arbeidsgiver – som i dette tilfellet er GRU – har hatt en plan for hva denne teknologien skal brukes til, sier Haugland.

Haugland understreker at PST på ingen måte tror at Russland nå står på bar bakke når det gjelder etterretningsvirksomhet i Norge.