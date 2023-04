– Hadde hemmelige møter med en person plassert høyt i norsk næringsliv

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fortalte fredag mer om bakgrunnen for at 15 russiske diplomater blir utvist fra Norge.

PST mener at etterretningstrusselen fra Russland er betydelig redusert etter at regjeringen og Utenriksdepartementet (UD) besluttet å erklære 15 russiske ambassadeansatte for uønsket i Norge.

– Vi mener at tiltaket som ble truffet i går er et et godt og viktig tiltak, sier Inger Haugland, avdelingsdirektør for kontraterror i PST.

Haugland kommer med et eksempel på en av offiserene som UD utviser.

– En av offiserene ved ambassaden som hadde en rekke hemmelige møter med en person plassert høyt i norsk næringsliv. En med et kontaktnett i næringsliv og politikk.

Jobbet med spionrekruttering

Hun også at sier russisk etterretning i Norge drives på ulike måter, hvor diplomatisk dekke er én viktig plattform.

– Trusselen er ikke borte, men betydelig redusert.

Ifølge Haugland er det blant de 15 utviste russerne blant annet spesialister på spionrekruttering og avlytting.



– Det er spesialister på ulike fagområder. Jeg vil nevne tre, sier Haugland, og ramser opp følgende punkter: