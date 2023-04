– Hadde en vanlig mann gjort noe sånt, ville det blitt dømt strengt

SKADER: Slik så Kevin Simensen ut etter å ha blitt utsatt for vold av politiet etter en hendelse i oktober i fjor. Foto: Privat

De siste dagene har politiets behandling av 26 år gamle Kevin Simonsen fått enormt med oppmerksomhet.

Simonsen ble først siktet for vold mot politiet etter en hendelse utenfor en bensinstasjon i Kongsberg i oktober i fjor.

Men etter at en video, som viser politiet hamre løs mot Simonsen ble publisert, har saken snudd.

En politimann er nå tiltalt for vold. Vedkommende ble tatt ut av operativ tjeneste etter hendelsen, og er nå under etterforskning. Han har fått oppnevnt John Christian Elden som ny forsvarer.

– Ord mot ord

Den kjente forsvarsadvokaten Mette Yvonne Larsen sier til TV 2 at hun ble lei seg og sjokkert da hun så videoen.

Hun mener hendelsen i Kongsberg er en «wake up-call», og at denne hendelsen ikke nødvendigvis er enestående.

– Jeg har mange klienter som forteller om politivold, og som ikke blir trodd, sier Larsen.

REAGERER: Forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen reagerte med vantro da hun så videoen av politivolden. Foto: Alf Simensen / TV 2

Forsvarsadvokaten forteller om møter med klienter som viser frem blåmerker, og som sier at de har blitt slått og sparket i forbindelse med pågripelser.

– Men så lenge det ikke er bevis, så blir det ord mot ord. Da vinner som oftest politiet, fordi det er de som er mest troverdige.

Skal ha slettet beivis

Larsen reagerer sterkt på innholdet i videoen.

– Du ser en politimann som er så full av aggresjon at han går løs, litt sånn ute av kontroll, mot hodet på en person som allerede ligger nede og er under kontroll. Da er man så langt unna det det handler om å være politimann og ivareta lov og orden som man kan, sier hun.

Politimannen er nå tiltalt i saken. Når saken skal behandles i tingretten er ikke kjent.

– Slik det ser ut på bildene, nærmer dette seg kroppsskade. Da snakker man om i hvert fall 90 dager i fengsel.

Men at det er snakk om en politimann, gjør saken skjerpende, ifølge Larsen.

– Han burde vite bedre, og det er ingenting som tilsier at han burde gjøre det han gjør. Så et par måneder i fengsel er noe jeg forventer.

I tillegg til vold, skal også politiet ha sørget for å slette opptak som ble tatt på stedet.

– Han ene tok telefonen til Marius (kompis av fornærmede, journ.anm) og låste den opp ved å holde den til ansiktet hans. Han sørget for å slette det som lå i «nylig slettet-mappa» også, har Simensen fortalt til TV 2.

Svekket tillit

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Gunnar Thomassen, ser svært alvorlig på forholdet.

– Det bryter helt grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Det er nettopp slike ting som har negativ innvirkning på tilliten til politiet, sier han.

Thomassen sier at man ikke har tall som tilser at overdrevent maktbruk er et problem i norsk politi.

– Men det kan være mørketall, og det vil være naivt å tro at det ikke skjer oftere enn det gjør her.

SATT UT: – Vi vet at slike ting skjer, men man blir likevel satt ut når man får det så rett i fleisen, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Gunnar Thomassen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Ekstremt graverende

Larsen tror slike hendelser skjer oftere enn vi er villige til å akseptere.

– Dette er en wake up-call.

At politiet har gått inn for å fjerne bevis som belyser hva som skjedde, omtaler forsvarsadvokaten som «ekstremt graverende».

– Da er det ingenting som skiller dem som de er satt til å passe på, og de som begår kriminelle handlinger. Da er de vel så ute og kjører som de som de skal pågripe.