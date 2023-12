– Hadde det vore motsett, hadde det blitt tiltale i Dung-saka

I 2007 forsvann norsk-vietnamesiske Dung Tran Larsen i Bergen. 16 år seinare er ho framleis ikkje funnen.



Politiet meinte den gongen at ho vart drepen. Framleis er hovudteorien i dag at ho vart utsett for ei kriminell handling. Men etterforskinga er ikkje aktiv.

– Vår erfaring er at vi alltid får inn nye tips med slike typar seriar eller oppslag i media. Hovudårsaka til at vi deltek er derfor for å få den siste puslespel-biten som gjer at vi kan finne Dung, seier seksjonsleiar Tore Salvesen i Vest politidistrikt.



Denne veka hadde dokumentaren «Ung mor savnet» premiere på TV 2 og TV 2 Play. Den fire episodar lange dokumentaren fortel historia om ei av noregshistorias største krimgåter.



Sjå første episode av «Ung mor savnet» i TV 2 Play:

– Tenk på dei etterlatne

Salvesen har vore sterkt involvert i saka heilt frå start. Det pregar han at han aldri har klart å gi heile svaret på kva som skjedde med Dung.

PERM PÅ PERM: Det fins mange permar etter den store etterforskinga av Dung-saken. I dag er det meste digitalisert, fortel seksjonsleiar Tore Salvesen i Vest politidistrikt i Bergen Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Skule det dukke opp tips av interesse, vil det bli tatt ei påtalemessig avgjerd på om ny etterforsking skal prioriterast og starta opp att.

Og Salvesen meiner bestemt at nokon veit.

– Til dei som veit noko, vil eg seie; tenk på Dung sine pårørande og næraste. Og sett det som høgste prioritet.

Ektemannen og familien sikta

Dung Tran Larsen var 22 år gamal då ho forsvann. Som 19-åring flytta ho frå Vietnam til Noreg i 2004, for å gifte seg med ein norsk mann i 30-åra.

18. juni 2007 fødde ho parets andre barn på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

20. juli møtte ektemannen opp hjå politiet for å gi beskjed om at Dung hadde vore vekke frå heimen i Loddefjord sidan natt til 14. juli.

PLAKATER: Politiet sin saknamelding vart formidla både i media og på plakatar over heile Bergen i 2007. Foto: Skjermdump fra «Ung Mor Savnet"-dokumentaren

Politiet stussa. Kvifor brukte han så lang tid på å melde ho sakna? Etterforsking viste at det sporbare livet til Dung stoppa heilt opp alt på sankthansaftan 23. juni.

Ingen tekstmeldingar, oppkall eller bruk av bankkort er registrert etter dette. Kunne ho eigentleg ha vore vekke i nesten ein månad allereie?

I august kom sjokket. Då arresterte politiet fire personar i den norske familien til Dung.

Ektemannen hennar, broren og foreldra hans vart alle sikta for drap eller medverknad til drap. Alle nekta straffskuld.

– Saka er oppklart

Men politiet fann altså aldri liket av Dung. Det dei hadde var ein heil rekke indisium.

Hausten 2009 vart saka lagt vekk av Riksadvokaten, på bevisets stilling.

– Det er viktig for meg å understreke at vi i dag har ingen mistenkte i saka. Det er ingen etterforskingsskritt i retning mot nokon mistenkte, heller ikkje dei fire som var sikta, seier Salvesen.

Advokaten til Dungs vietnamesiske foreldre er derimot av ei heilt anna oppfatning.

– Saka er oppklart, seier Brynjar Meling kontant til TV 2.

«OPPKLART»: Brynjar Meling er advokaten til Dung Tran Larsen sine vietnamesiske foreldre. Han meiner saka er oppklart. Foto: Kristian Myhre / TV 2

«Står for hans rekning»

Han peikar då spesifikt på drapssiktinga mot Dung sin norske ektemann.

Bakgrunnen for det er at foreldra til Dung i 2010 gjekk til sivilt søksmål mot ektemannen. Dei meinte han var ansvarleg for at dottera forsvann.

Rett før saka kom for retten, godtok mannen kravet og betalte 240.000 kroner i erstatning. «I dette ligg det selvfølgelig ikke noe erkjennelse av skyld», skreiv han i eit brev til Bergens Tidende.

– Han betalte seg ut av saka, slår Meling fast i dag.

TV 2 har stilt fleire spørsmål til ektemannen via hans advokat. Ektemannen ønskjer ikkje bli intervjua om dokumentaren.

Til påstanden om at saka er oppklart, er svaret at Meling sitt «utsagn står for hans rekning».

OVER 100 SØK: Politiet sette i verk ein enorm leitejobb etter Dung Tran Larsen. Her grev dei i hagen ved bustadhuset i Loddefjord. Dei gravde også ved eit forbrenningsanlegg i Rådalen, og gjorde dessutan mange søk i sjøen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Meiner Riksadvokaten forskjellsbehandlar

Brynjar Meling fyrer også laus mot Statsadvokaten og Riksadvokaten som i tur og orden la vekk saka.

– Hadde situasjonen vore motsett, at den sikta hadde eit utanlandsklingande namn og den fornærma hadde hatt eit norsk namn, så hadde det blitt tiltale i saka, seier Meling.

TV 2 ber han utdjupa dette.

– Eg finn ingen grunn til å kritisere politiet i denne saka. Det er statsadvokaten og Riksadvokatens avgjerd som er påtalemessig svak. Den er ikkje i tråd med det eg har ei oppleving er lagt til grunn med tanke på kor terskelen ligg for å ta ut tiltale i andre saker. Til dømes der gjerningsmannen er av utanlandsk opphav og der offeret er etnisk norsk.

– Dei konkrete vurderingar som ligg til grunn for avgjerda om å legge vekk saka i 2009 er det ikkje naturleg for riksadvokaten å kommentere, skriv førstestatsadvokat Esben Kyhring i ein e-post til TV 2.

Generelt vil han legge til at saker der det er mistanke om drap, har høgste prioritet og blir gitt ein særs grundig påtalebehandling.

Ifølge Meling er foreldra til Dung glade for at det blir laga dokumentar som kan gi ny merksemd om forsvinninga til dottera.

– Det er alltid eit håp om at nokon som veit kan kome fram og at ein kan få dei bevisa ein treng. Livet for far og mor stogga opp den gangen. Og det er ikkje noko ein klarer å gå vidare frå, særleg når det ikkje blir sett punktum med ei rettssak og ei domfelling.

Politiet har teoriar

På politihuset i Bergen har Tore Salvesen tipstelefonen klar. Han kallar dei 16 åra som har gått sidan Dung forsvann, for ei berg-og-dal-bane.

– Mange gonger har vi trudd at «no er vi her, her er løysinga». Eg har ei avventande haldning til kva dokumentaren kan gi oss. Men det er nokon der ute som veit og dei ønskjer vi å komme i kontakt med.

HÅP: Tore Salvesen har gjort mange intervju om Dung-saka. Håpet er at bidraget i dokumentaren skal gi nye tips. Og nye svar. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Salvesen smiler litt når TV 2 spør om han har ein teori om kor Dung Tran Larsen faktisk kan vera. Han tenkjer seg om nokre sekund før han svarar:

– Ja, vi har jo det. Men ikkje sånn «der er ho», seier han og lèt som han set peikefingeren på eit bestemt punkt på eit imaginært kart.

– Då hadde vi jo vore der og leita etter ho. Men ja, vi har nokre teoriar om kva som kan ha skjedd.