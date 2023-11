– Hadde det gått i statens favør, så hadde jeg vært i Palestina nå

REDD: Mustafa Hasan fikk omsider bli i Norge etter en lang kamp mot staten. Nå er han redd for morens liv i Palestina. Foto: Frode Sunde / TV 2

I flere år kjempet Mustafa Hasan (21) for å få bli norsk. Nå ber han for moren i Palestina. – Jeg skulle ønske jeg bare kunne holde rundt henne.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan livet hadde vært om jeg ikke hadde fått bli i Norge, sier Mustafa Hasan når han møter TV 2.

Han kom til Norge sammen med sin palestinske mor og flere søsken da han var seks år.

Familien fikk raskt oppholdstillatelse på grunn av deres beskyttelsesbehov som statsløse palestinere, men i 2016 ble den trukket tilbake.

Norske myndigheter mente familien ikke hadde rett på beskyttelse fordi de også hadde jordansk statsborgerskap.

Moren tok med seg lillesøsteren og reiste tilbake til Vestbredden, uten Mustafa Hasan, som da bare var 15 år.

I årene etter kjempet Hasan for å få bli i Norge, som er det eneste hjemmet han kjenner til.

STØTTE: Mustafa Hasan blar i en bildebok han fikk av sine venner da han kjempet mot å bli kastet ut av landet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vant rettsaken

To år har gått siden 21 år gamle Hasan sto i tingretten og kjempet for å ikke bli kastet ut.



– Hadde rettssaken gått i statens favør, hadde jeg blitt sendt ut av landet og trolig vært i Palestina nå, sier Hasan.

Han vant rettssaken mot Utlendingsnemnda (UNE) og fikk omsider oppholdstillatelse, mens moren og lillesøster Sara ble sendt tilbake og bor i Palestina, selv om de har jordansk statsborgerskap.

SAMMEN: Mustafa sammen med mamma og lillesøster Sara i 2017, rett før de ble kastet ut av landet. Foto: Privat

– Jeg sier til mamma at hun må forlate Palestina og dra til Jordan, men det er umulig for henne å bo der på grunn av komplisert familiesituasjon, sier han.

– Det er skummelt

Hasan liker ikke valget moren har tatt, men støtter henne.

– Jeg ser at det betyr mye for henne å være der hvor hun har sine røtter, sier han.

Selv om verdens øyne stort sett er rettet mot Gaza, har situasjonen på Vestbredden også forverret seg etter 7. oktober.

Situasjonen har fortsatt, selv etter den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas.

Over 230 palestinere har blitt drept og 2.500 skadet på Vestbredden, ifølge palestinske myndigheter.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje videre på Vestbredden. Jeg synes det er skummelt å tenke på, sier Mustafa.



Takknemlig for å få være i Norge

Mustafa synes det er hjerteskjærende å se bildene fra Gaza.

Han sier han er takknemlig for å få være i Norge, men kjenner på maktesløshet og savnet etter familien.

MAMMA: Mustafas mor forlot landet da han var 15 år. – Jeg savner henne og ber for henne hver dag, sier han til TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg har vært heldig, men det er også vanskelig å ikke kunne være der for din egen mor med tanke på alt som skjer i Palestina. Jeg skulle ønske jeg bare kunne holde rundt henne.

I fjor høst besøkte Mustafa familien sin i Palestina etter at han fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Kjendis-kampanje

For to år siden kjempet Mustafa for å få bli i Norge og å bli sett på som «norsk». En rekke kjendiser i Norge gikk ut i en kampanje med slagordet «Hvis ikke Mustafa er norsk, hva faen er jeg da?»



– Jeg har fått æren av å bli norsk, men i blodet vil jeg alltid være palestiner, sier Mustafa.

Krigen i Gaza har forsterket hans identitetsfølelse som palestiner, noe han ønsker å videreføre til sine fremtidige barn.

– Mine barn må forstå at grunnen til at vi er norske er fordi Palestina er under angrep.

IDENTITET: Mustafa har kjempet hele livet for å bli norsk, men i blodet er han fremdeles en stolt palestiner. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Israel og Hamas har nok blod på hendene

– Hjemlandet mitt er i krig og jeg sitter igjen med så mange følelser inn i meg. Vi må gjøre noe, si noe, det her er liksom folket mitt.

Mustafa stopper opp og tenker seg om før han snakker videre:

– Jeg må prøve å snakke mer nøytralt, for ingen gidder å høre etter hvis man ikke prøver å se begge sider, sier han og fortsetter:

– Som muslim, og som mamma lærte meg, så er det å drepe et menneske noe av det verste man kan gjøre. Det er ikke vår jobb å være dommer over andres liv.

Mustafa frykter at denne krigen skaper mer splittelse i Midtøsten.

– Ingen israelere eller palestinere skal bli drept. Men det som skjer nå skaper ikke fred, det skaper bare mer hat. Israel og Hamas har nok blod på hendene sine nå, avslutter Mustafa.