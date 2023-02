– Hadde aldri kommet på dette hvis de var norske

OSLO TINGRETT (TV 2): Tirsdag møter 37-åringen som er tiltalt for drapet på sin kone i mars i fjor i retten. Det sentrale temaet for retten å ta stilling til er hvorfor ektemannen gjennomførte drapet.

AVVISER: 37-åringen som er tiltalt for drapet på Rabeel Arshad (36) avviser at motivet var æresrelatert. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tirsdag morgen ankommer tiltalte sal 127 i Oslo tingrett. Han er iført mørkeblå klær og sorte joggesko.

37-åringen risikerer mange år i fengsel for det brutale drapet på Rabeel Arshad (36) i fjor.

I løpet av uka skal tingretten få belyst saken, der 37-åringen har erkjent at det var han som utsatte sin kone for omfattende knivskader, som førte til at hun ble drept.

I RETTEN: Tirsdag morgen er aktørene i rettssaken etter det såkalte Manglerud-drapet på plass i Oslo tingrett. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ifølge tiltalen ble avdøde utsatt for mer en 30 knivskader i hodet, halsen og brystet.

Samtidig nekter han straffskyld etter tiltalen.

Vil ikke forklare seg

Etter at retten ble satt på tirsdag, innledet dommeren med å spørre tiltalte om hvordan han stiller seg til det han er anklaget for.

Han erkjenner altså de faktiske forholdene, men nekter for at det var forsettelig.

Tiltalte ønsker ikke å avgi noen fri forklaring for retten.

Derfor er det lagt opp til at forklaringen han avga til politiet kort etter drapet, skal spilles av for retten.

Uenige om motiv

Under aktoratets innledningsforedrag redegjorde statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten for hvilke spørsmål påtalemyndigheten mener står sentralt for retten å ta stilling til.

Både aktoratet og forsvaret er enige om at det mest sentrale, er hva som var tiltaltes motiv for drapet.

– Etterforskningen har prøvd å bringe på det rene om drapet var planlagt eller et resultat av en impuls, sier statsadvokaten.

AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Aktoratet åpner for at motivet kan være æresrelatert, mens forsvaret avviser dette.

Tiltalte hevder drapet skjedde fordi han ble angrepet av avdøde.

Hentet inn ekspert på æresdrap

Wennersten opplyser retten om at tiltalte kun har vært inne til ett avhør, der det blant annet kommer frem at tiltalte og avdøde skulle skilles.

Utover dette har tiltalte ikke ønsket å forklare seg.

– Spørsmålet om motiv, herunder om det kan være æresrelatert, er ikke besvart fra hans side. Vi vet lite om hans motiv, utover at han har sagt at han handlet i nødverge, sier statsadvokaten.

Wennersten viser også til at en professor er oppnevnt som sakkyndig.

Hun har som mandat å belyse spørsmålet om drapet kan ha vært æresrelatert.

Den sakkyndige vil avgi sin erklæring mot slutten av hovedforhandlingen.

– Det sentrale er om det foreligger skjerpende omstendigheter som kan få betydning for sakens utfall. Spørsmålet for retten blir å ta nærmere stilling til omstendighetene, sier Wennersten.

Kritisk til anførsel om ære

Tiltaltes forsvarer, Aase Karine Sigmond, er kritisk til anførselen om at drapet kan være æresrelatert.

Advokaten viser til at tiltalte og fornærmede er av pakistansk opprinnelse.

– Hadde det ikke vært en etnisitet som ikke var norsk, så hadde man aldri kommet på at dette kunne ha vært et æresrelatert drap, sier Sigmond.

FORSVARER: Aase Karin Sigmond forsvarer mannen som er tiltalt for drapet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I sitt innledningsforedrag sier forsvareren at det at det oppstår en konflikt i forbindelse med en skilsmisse, er blant de vanligste grunnene til drap i Norge.

– Det vi står igjen med da er tiltaltes forklaring og de tekniske undersøkelsene. Det er kun det som er igjen av bevis, sier Sigmond.

Hun legger til at det i tillegg foreligger lydopptak som skal legges frem for støttebevis. Ifølge forsvaret viser ikke opptakene at motivet var æresrelatert.

Kan bli ferdig tidligere

Det er i utgangspunktet satt av åtte dager til hovedforhandlingen, men det er ikke utenkelig at de blir ferdig tidligere.

Påtalemyndigheten har på forhånd varslet at de vil be om inndragning av tre kniver.

Det kan også bli lagt ned påstand om «fradømmelse av rett til forsikringsytelser og tap av retten til arv og uskifte», heter det i tiltalebeslutningen.

Det er Heidi Juritzen som er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte.

Hun ønsker ikke å kommentere saken, men det er allerede varslet at hun vil kreve erstatning og oppreisning til sine klienter.