Etter bare fire dager i konflikt, kom LO og NHO til enighet i lønnsoppgjøret. Med det er den historiske storstreiken avsluttet, og allerede fredag morgen vender 25.000 fagorganiserte snuten tilbake til jobbene sine.

Men på kontoret til Atle Rasmussen er det lite som tyder på at streiken er ved veis ende. På bordet hans ligger det nemlig haugevis av gule streikevester.



– Det verste er jo at jeg akkurat bestilte nye. I morgen kommer det 300 til, forteller han lattermildt.

GODT RUSTET FOR STREIK: Elektroarbeiderne var blant de som ble tatt ut av drift mandag. Foto: Foto: Atle Rasmussen

Sammen med TV 2 fulgte lederen for elektroarbeidernes fagforening i Vestland spent med på riksmeklerens pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Det er 27 år siden sist elektrikerne i landets nest største by var i streik på sin egen tariffavtale, og 23 år siden siste storstreik i LO.

Selv om fagforeningslederen har hatt nok å holde fingrene i de siste dagene, er han ikke i tvil om at de streikende kunne holdt ut lenger.

– Det er mange år siden sist, så vi kunne holdt ut mye lenger. Forrige gang holdt vi ut i åtte uker, så det hadde vi klart denne gangen også.

Samtidig påpeker han at terskelen for å gå ut i streik i Norge er og bør være høy.

Men streikekassene er ifølge han selv fulle, både lokalt og nasjonalt. Streikevaktene har også kun møtt positive tilbakemeldinger og store smil ute blant folk.

STOLT HISTORIE: Fagforeningen er over 120 år gammel. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Streikeviljen har vært kjempestor. Det har jo vært bare velstand, og full oppslutning om kravene våre, sier han.



Fredag hadde han sett frem til fanemarkering og mønstringsmøte for medlemmene sine, på Torgallmenningen i Bergen. Men noen tale rakk han ikke å skrive.

Isteden har kvelden gått til å lese seg opp på tallene i avtalen. Rasmussen sier lavtlønnsprofilen virker bra, men helst skulle han ha sett mer i det generelle tillegget.

Nå er han bekymret for at det blir for mye for de lavtlønnede å skulle forhandle om lokalt. Samtidig vil han fremover passe på å minne bedriftene om uttalelsene til NHO, om nettopp muligheten for lokale tillegg.

Se reportasje fra 21-nyhetene i vinduet under.

Dessuten er han ikke særlig bekymret for de 300 nye vestene som kommer på døren i morgen.

– Vi får vel bruk for de i neste streik, tenker jeg. Vi står klare, forsikrer en smilende fagforeningsleder.