Guttenes pappa får erstatning av politiet

For tre år siden opplevde tobarnsfaren Juma Iraki det verste en far kan da begge hans sønner ble drept.

Iraki ble selv ble arrestert og feilaktig anklaget for drapet på Mikael (7) og Gabriel (1).

Opprettholdt siktelse

Men allerede samme dag ble det klart for politiet at det var guttenes mor, Irakis ekskone, som sto bak ugjerningen.

Likevel opprettholdt politiet den urettmessige siktelsen mot han i ni måneder, uten noen forklaring.

ERSTATNING: Juma Iraki har hatt opplevelsen av å bli motarbeidet av politiet. Nå krever han erstatning for politiets behandling av ham Foto: Erik Edland / TV 2

Arrestert og påsatt håndjern

Iraki har tidligere fortalt historien sin i TV 2 – programmet «Vårt lille land».

Søndag 19. juli i 2020 skulle han hente sine to sønner hos ekskona for å ta dem med på ferie til Geilo sammen med resten av Irakis familie.



Da han kom til blokken i Lørenskog sentrum der ekskona bodde, ble han i stedet møtt av politiet. Han ble pågrepet, påsatt håndjern og plassert inn i en politibil.

Der fikk han sjokkbeskjeden:

«Barna dine er drept. Og du er siktet for dobbeltdrap.»

Naboene og presseoppbudet kunne høre Jumas Iraki fortvilte skrik fra politibilen før han ble kjørt bort.

SAVN; Mikael og Gabriel er dypt savnet av faren Juma Iraki Foto: Frank Melhus

Etter at han hadde sittet i avhør hele ettermiddagen ble det klart for politiet at det var ekskona som hadde begått drapene.

Hun ble senere dømt til 21 års fengsel.

Forståelse for pågripelse

Juma Iraki gir uttrykk for at han forstår at han ble pågrepet av politiet den kaotiske dagen etter at ekskona hadde pekt han ut som drapsmann.

Men han har store problemer med å akseptere måten pågripelsen foregikk på og hvordan han har blitt behandlet på av politiet i ettertid.

Spesielt reagerer Iraki på siktelsen mot han ble opprettholdt i 9 måneder selv om politiet på en pressekonferanse allerede dagen etter drapene opplyste at han var utenfor mistanke.

Reagerer på politiets behandling

I erstatningskravet redegjorde også advokat John Christian Elden og Iraki om en rekke andre forhold der de mener Øst politidistrikt har opptrådt kritikkverdig:

*Iraki ba etter han ble pågrepet om at politiet måtte informere hans foreldre om at barnebarna deres var drept. Han ba dem også om å sende et kriseteam til foreldrenes hjem for å ivareta dem. Dette ble ikke gjort.

*Iraki ba på et tidlig tidspunkt om at politiet tok beslag i de avdøde sønnenes favorittleker på åstedet slik at han kunne få dem på et senere tidspunkt. Lekene hadde stor affeksjonsverdi for faren. Dette ønsket ble ikke etterkommet fra politiet – og lekene ble borte.

*Iraki ba også om at politiet måtte ta inn noen av barnas leker som sto på balkongen til ekskonas leilighet så de ikke ble ødelagt av snøen. Politiet ønsket ikke å gjøre dette med den begrunnelsen at de ikke ville forstyrre naboene.

TATOO: Juma Iraki har tatovert barnas favorittleker som han ikke fikk på armene Foto: Frank Melhus

*Iraki ble nektet i flere måneder innsyn i politidokumenter som kunne si ham noe om hva som hadde skjedd med barna hans. Først da advokaten hans gikk til retten, fikk han tilgang til disse dokumentene som pårørende.

*Iraki ble gjenstand for flere etterforskningsskritt lenge etter at politiet offentlig hadde uttalt at siktelsen mot han var frafalt. Blant annet ble flere av kundene til hans private firma kontaktet og bedt om å komme til avhør. Hvorfor de gjorde dette, har Iraki ikke fått noen forklaring på. Iraki hevder han mistet flere kunder etter at de ble kontaktet av politiet.

Psykiateren rystet

Irakis behandlende psykiater Lars Weisæth har tidligere uttalt at han mener politiets behandling av Iraki har forverret det som allerede var en svært krevende situasjon – og at dette har vanskeliggjort sorgarbeidet.

STØTTESKRIV: Lars Weisæth skrev en uttalelse til støtte for Irakis erstatningskrav - han sier han aldri har opplevd at noen har fått lignende behandling av politiet som det Iraki er blitt utsatt for . Foto: Erik Edland / TV 2

Irakis advokat John Christian Elden er fornøyd med vedtaket om erstatningen for politiets behandling av hans klient.

– Det er bra at staten tar ansvar for politiets feil ved den opprinnelige siktelsen. Det var en åpenbar belastning for Juma Iraki som var et offer i denne saken, sier Elden til TV 2.



Erstatning

I sitt vedtak skriver blant annet Statens sivilrettsforvaltning at:

«Vi mener at kravstiller har vært utsatt for inngrep av en slik karakter at det er rimelig å gi ham oppreisning.

Selv om politiet gikk offentlig ut og opplyste at kravstiller ikke lenger var mistenkt/siktet for drapene, sto han han juridisk sett som siktet for å ha drept sine barn under hele etterforskningsperioden på 9 måneder. Denne belastningen vektlegges.»

Juma Iraki tilkjennes etter dette 120 000 kroner i erstatning.

Iraki har tidligere sagt at hans motivasjon aldri har vært pengene, men at politiet skal lære av saken slik at ingen andre skal oppleve noe sånt.