Gutt løp med machete: – Skremmende

Politiet har beslaglagt blant annet machete, knokejern og luftpistol etter at flere gutter mellom 13 og 17 år barket sammen på Norway Cup.

Tirsdag kveld brøt det ut masseslagsmål på Ekebergsletta i Oslo, hvor Norway Cup i disse dager arrangeres.

Mellom 40 og 50 ungdommer skal ha vært involvert, og to personer fikk lettere eller moderate skader.

Politiet fikk kontroll på ti personer, som fikk status som mistenkt. Alle er mellom 13 og 17 år gamle, og skal ikke ha vært deltakere i turneringen.

Fungerende enhetsleder i politiets enhet Øst, Sigve Bolstad, forteller at de ti ungdommene er bortvist fra resten av Norway Cup.

– Vi hadde foreldrene til de involverte inne til samtale i går, og har informert gjeldende bydel på bydelsdirektørnivå. Vi har også kontaktet barnevernsvakta, sier Bolstad til TV 2.

Løp med machete

TV 2 har snakket med laglederen til et av lagene som spilte kamp under slagsmålet, som forteller at det ble observert en ung gutt som løp med machete.

Bolstad bekrefter at politiet har beslaglagt en machete, i tillegg til luftpistol, knokejern, hammer, jernstang og mobiler.

– At så unge ungdommer går rundt med slike typer våpen på seg er bekymringsfullt og skremmende, og noe man er nødt til å ta på alvor, sier Bolstad.

Han vil ikke gå inn på hva guttene har sagt om hvorfor de bar våpen, men sier politiets hypotese er at slagsmålet var planlagt.

– Man har en del kjente konfliktlinjer mellom ulike grupper og bydeler, og hypotesen når det kommer såpass mange er at det er avtalt, sier han.

Ikke sammenheng med annet slagsmål

Også søndag oppstod det et masseslagsmål mellom flere ungdommer, den gangen på Oslo S.

Bolstad er ikke kjent med at noen av de involverte på Ekebergsletta skal ha deltatt der også.

– Vi ser det ikke i annen sammenheng enn at det er en del konfliktlinjer der man tidvis barker sammen, sier han.

Stormet banen

Jenter 17-lagene til Seljord og Molde spilte kamp da den store ungdomsgjengen plutselig inntok banen.

– Plutselig var hele 16-meteren full av folk. Keeperen vår ba dem om å flytte seg, men fikk beskjed om å holde kjeft, sier lagleder for Seljord, Heidi Skaret Myrvang, til TV 2.

Hun har vært på Norway Cup i årevis med sine tre barn, og har opplevd tumulter tidligere, men aldri noe som dette.

– Det var skremmende, men folk var likevel rolige, sier hun.

Kampen måtte avbrytes, og Myrvang roser dommerne for god informasjon underveis.

– Skremmende utvikling

Myrvang forteller at en av klubbens trenere så en ung gutt løpe med en machete.

Politiet har også tatt kontroll på blant annet luftpistol og knokejern.

– Det er en skikkelig skremmende utvikling, det må jeg bare si. Vi vet at vi må følge med bedre rundt oss når vi er i Oslo enn hjemme på bygda, sier Myrvang.

Hun har tidligere uttalt seg til Telemarksavisa.

Tok til gråten

På den andre banehalvdelen stod Molde J17.

Leder for breddefotballen i Molde FK, Kjell Inge Vågen, forteller at spillerne ble oppskaket av det som skjedde.

– En del av spillerne ble veldig, veldig redde. En del tok til gråten, men vi har et veldig stort team rundt laget, så vi har hatt en fin runde på det i går kveld og i dag, sier Vågen til TV 2.

Han er ikke bekymret for sikkerheten på turneringen videre.

– Vi snakket litt om at det ikke hadde noe med oss og laget å gjøre. Det kunne skjedd hvor som helst, sier Vågen.

– Hva tenker du om at så unge ungdommer går rundt med våpen på en fotballturnering?

– Det er veldig trist at det skal skje, når alt det andre rundt er så positivt.

– God beredskap

Fungerende enhetsleder Bolstad i politiet mener det ikke er grunn til å være redd for å sende barna på Norway Cup.

– Vi hadde ni dobbeltpatruljer stasjonert her da det skjedde, i tillegg til alle de mobile enhetene som frekventerer rundt på sletta, sier han.

– Så vi er tett på og har god beredskap.

Han erkjenner at det likevel er uheldig at et masseslagsmål kunne oppstå, men mener politiets reaksjonsevne var god.

– Det tok cirka et halvt minutt før politiet var på stedet, sier han.