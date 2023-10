Gutt (7) savnet siden søndag: – Det er en gåte for oss

HEDDAN (TV 2): Siden søndag har en sju år gammel gutt vært savnet. Politiet mener gutten fremdeles kan være i live. Alle tilgjengelige ressurser jobber for å finne ham.

Letemannskaper, hundeekvipasjer, helikoptre og droner søkte natt til tirsdag etter den savnede sjuåringen i Lindesnes.

Dagslyset er igjen kommet, og søket trappes kraftig opp. Nå skal flere hundre frivillige igjen inn i det krevende terrenget.

– Vi er mellom to- og tre hundre mann som er ute og søker, sier innsatsleder på stedet Geir Ljumqvist til TV 2.



HOLDER TRYKKET OPPE: Innsatsleder Geir Ljumqvist er klar på at det aller viktigste for politiet er å bruke alt de har av tilgjengelige ressurser for å finne den savnede syvåringen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Området det letes i er stort, og blir stadig større. Ljumqvist sier alt som ble undersøkt i natt skal gjennomgås på nytt.

I området er det ulendt terreng, med knatter og knauser i alle retninger, myr og bekker.

Natt til tirsdag var det mellom seks og åtte grader i området gutten ble borte. Natten før var det ned mot én grad i området.

– Området per nå utvider seg hele veien. Nå venter vi på helikopter fra Rygge,

– En gåte

Den sju år gamle gutten forsvant under en jakttur med familien på Heddan i Lindesnes ved 13.45-tiden søndag.



– Nå har det blitt lett i snart to døgn etter gutten, hvorfor finner dere ham ikke?

– Det er en gåte for oss også, sier innsatslederen.

Han sier flere metoder er brukt, og at dette varierer ut fra terreng og lysforhold. I tillegg er politiet opptatt å få tips i saken, og går gjennom samtlige.

– Det sitter nå et etterforskningsteam i Agder-politiet og vurdere alle opplysninger og foretar avhør, sier innsatslederen.

Ljumqvist understreker at det ikke er mistanke om noe kriminelt, men at politiet jobber ut fra flere hypoteser. Han vil ikke gå inn på hva disse er.

Nils Rinde er områdesjef for Lindesnes Heimevern-område. Han leder innsatser fra Heimevernets

– Dette er vårt ansvarsområde rent militærfaglig, og det gjør at vi stiller med en høy grad av lokalkunnskap. Det er viktig

LOKALKUNNSKAP: Heimevernet i Lindesnes kjenner området godt, og bruker utstyr fra Forsvaret for å finne den savnede syvåringen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han beskriver høye fjell, skrenter, myrdrag og mye tett vegetasjon som gjør at helikoptrene ikke kan se alt med sine sensorer.

– Vi er akkurat nå 105 personer som er engasjert. Vi går nå tett manngard i de sektorene hvor man har håp om å finne noe. Vi gjør et skikkelig finsøk for å se at vi ikke har gått glipp av noe i tidligere faser.



Han forteller at HV har 105 personer engasjert på ulikt vis i området, og hadde mellom 20–30 i aktivitet gjennom natta.

– Vi kan bruke utstyr forsvaret har. I natt støttet vi hundepatruljer i såkalte lytteposter hvor vi setter oss i et spesielt mønster for å kunne fanger opp aktivitet. I tillegg kan vi se varmeforskjeller i marka, og det var håp om å finne menneskelig aktivitet i marka i løpet av natta.

Familien takker



Gjennom politiet har familien ønsket å uttrykke sin takknemlighet overfor de mange frivillige som stiller opp natt og dag for å finne sjuåringen.

– De er kjempetakknemlige for at så mange er med, stiller opp og ønsker å stille opp for å finne denne gutten, sier innsatsleder Geir Ljumqvist.

FLERE HELIKOPTERE: I løpet av tirsdagen kan det bli opp til fire helikoptere i aktiv leting over Heddan i Lindesnes kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hvordan blir de ivaretatt nå?

– De blir ivaretatt av profesjonelle.

Været er varierende, med lett regn og skyer og tidvis dårlig sikt.

– Hva er det viktigste fremover nå?



– Det er kun å holde trykket oppe, sier innsatslederen.