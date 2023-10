Gutt (7) savnet i ett døgn: – Vi har et inderlig håp

Det siste døgnet har det foregått en intens leteaksjon i skogen nordvest for Vigeland i Lindesnes kommune.

Flere hundre lokale har møtt opp for å delta i søket etter 7-åringen som forsvant fra familien mens han var på jakttur.

– Vi gjør alt vi kan. Vi må finne han, sier Konrad Grimestad, som er med å arrangere leteaksjonen.



SAMARBEID: Konrad Grimestad organiserer de flere hundre lokale som har møtt opp for å hjelpe til, i tett samarbeid med politiet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dette gir håp

På en bensinstasjon i nærheten har folk i alle aldre samlet seg for å bidra. Den lokale nærbutikken har donert mat og vann og XXL har stilt opp med over 100 hodelykter.

– Det har vært enorm oppslutning. Det er rundt 400 lokale folk som har vært ute i terrenget for å lete, sier Grimestad.



I tillegg er det flere hundre som gjerne vil bidra, men det er ikke lenger nok oppgaver til alle. Mandag ettermiddag har Grimeland derfor bedt flere om å dra hjem.

SAMLINGSPUNKT: Frivillige har samlet seg ved en bensinstasjon og er klare til å hjelpe der det trengs. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Utover natten er det bare de som er best kjent i området som skal bidra, sier Grimeland.



Det har i løpet av dagen blitt sykt nøye i området der gutten sist ble sett. Det at han ikke er funnet i dette området gir Grimeland håp om at han fortsatt kan finnes i god behold.

– Det kan bety at han befinner seg utenfor denne ringen vi har søkt i. Vi har fortsatt håp om at vi skal finne han, sier Grimeland.



Søkeområdet blir større og større

Både politi, hunder, helikopter, sivilforsvaret, heimevernet og en rekke frivillige har bidratt i søket etter den savnede gutten.

– Vi holder trykket oppe. Vi har fortsatt et inderlig håp om at vi skal klare å få dette i land og finne gutten i livet, sier innsatsleder Patrick Vollen til TV 2 mandag ettermiddag.



GIR IKKE OPP: Politiet både håper og tror at de skal finne gutten i live. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Den sju år gamle gutten ble sist sett rundt klokken 13.30 mandag, og søket har tatt utgangspunkt i det området han sist ble sett.

– Vi leter i en sirkel ut ifra det området. Så søksområdet blir bare større og større, sier Vollen.

Tidligere i dag ble det funnet et par solbriller som tilhørte gutten. De ble funnet rundt 700 meter fra der gutten sist ble sett.

MANGE BIDRAR: Både Sivilforsvaret og Heimevernet har møtt opp for å hjelpe til. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ikke bekymret for dyr

Politiet har tidligere i dag bedt folk om å sjekke hytter og hus i nærheten.

– Han er sju år og har vært ute i over ett døgn. Hvis han ikke vet hvor han er har han kanskje gått på vandring, eller har funnet et sted å være, sier Vollen.

Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

De er heller ikke bekymret for at dyr i området kan utgjøre et trussel for gutten.

– Vi tror ikke det er noen dyr som skal være farlige for han, sier Vollen.



I LUFTA: Det letes både på bakken og i lufta, ved hjelp av både helikopter og drone. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det jobbes nå med å planlegge letearbeidet som fortsetter utover natten. Politiet vil blant annet bruke hunder og ha lytteposter i skogen.

– Vi kommer til å være sterke i natt også, sier Vollen.



– Veldig, veldig krevende

Allerede noen timer etter at gutten ble meldt savnet var Røde Kors på plass med flere titalls frivillige. Det siste døgnet har rundt 100 personer fra Røde Kors deltatt i søket.

– Vi er på plass med fotmannskap, ATVer, en beredskapsambulanse og har også klatrere som sitter klare hvis det blir behov, sier Synnøve Aksnes, leder for Agder Røde Kors.



RASKT PÅ STEDET: Synnøve Aksnes, i rosa pannebånd, forteller at de første frivillige var på plass allerede etter en time. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Terrenget de leter i er svært krevende for de frivillige. Det er tett skog og svært bratt. I tillegg er store deler av skogområdet dekket av myr.

– Det er veldig, veldig krevende. De som har vært med oss i flere år sier at dette er noe av det mest krevende de har gått i, sier Aksnes.



Følger opp klassekameratene

Gutten og hans familie er bosatt i Lyngdal kommune.

– Dette har vært en tung dag. Dette preger ikke bare oss i Lindesnes og Lyngdal, men alle som leser om saken, sier ordfører Unni Nilsen Husøy i Lyngdal.

Kommunen gjør nå det de kan for å følge opp pårørende og andre involverte.

– Det er foreløpig Lindesnes kommune som leder dette, men vi er i tett kontakt med dem og har kriseteam klart hvis det blir behov, sier Nilsen Husøy.



De har også satt inn tiltak på skolen der sjuåringen går.

– Dette er tøft både for klassen og hele skolen. Vi stiller opp med de ressursene som er nødvendig, sier Nilsen Husøy.

Hun håper at gutten snart vil bli funnet.

– Det er en vanskelig situasjon og han har vært borte i mange timer, men vi håper virkelig at dette kan gå godt, sier Nilsen Husøy.