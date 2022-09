Gutt (11) omkom etter båtulykken i Bergen

To voksne og ett barn var involvert i ulykken tidligere i september. Nå er faren til gutten siktet for brudd på småbåtloven.

ULYKKE: To voksne og et barn ble hentet opp av fjorden etter båtulykken i Bergen. Ulykken skjedde i byfjorden mellom Bontelabo og Nordnespynten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Søndag ettermiddag 11. september fikk nødetatene melding om en alvorlig båtulykke i byfjorden utenfor Bergen.

En hurtiggående båt gikk rundt og ble liggende med kjølen opp.

Nødetatene kom raskt til stedet og fikk hentet opp de tre personene om bord: En kvinne, en mann og en gutt på elleve år.

Politiet bekrefter at pårørende er varslet.

Tre til sykehus

De tre som var om bord, ble behandlet ved Haukeland universitetssjukehus etter ulykken.

Barnet fikk hjerte- og lungeredning på stedet, ifølge politiet.

Torsdag kom meldingen om at 11-åringens liv ikke sto til å redde.

Båten skal ha holdt høy fart da den gikk rundt utenfor Bergen sentrum. Den blir undersøkt og politiet avhører vitner.

Det ble slått full alarm da en speedbåt gikk rundt i byfjorden. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Far siktet etter ulykken

Politiet har etterforsket hendelsen, og mannen som var fører av båten fikk status som siktet for brudd på småbåtloven for å ha navigert båten slik at det oppstod fare for liv og helse.

Siktede er far til gutten som døde.

– Saken etterforskes bredt, og påtalemyndigheten vil i lys av dødsfallet vurdere om hendelsen også rammes av andre straffebud, skriver politiet i en pressemelding.

– I dyp sorg

– Det som har skjedd er en forferdelig tragedie, sier farens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs.

– Ulykken har fått det verst tenkelige utfall. Min klient er i dyp sorg og helt knust over tapet av en kjær og god sønn. Han har det svært tungt og hans tanker går særlig til familien og alle som hadde sønnen kjær.

Ellen Eikeseth Mjøs er farens forsvarer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Faren er selv alvorlig skadet, og ber om ro for familien.



Bistandsadvokat i saken, Ingrid Aksnes, sier hun har vært i kontakt med pårørende.



– Dette er en dypt tragisk hendelse som har rammet familien hardt. De er i sorg og gir uttrykk for at familien trenger ro, sier hun.



Åpent hus på barnets skole

Torsdag gikk det ut melding til foreldrene til elevene på barnets skole.

I brevet som gikk ut til de foresatte står det: «Skolen har fått den triste beskjeden om at en av våre elever på 6. trinn døde i går.»

– Vi føler strekt med foreldre, pårørende og alle som sto denne eleven nær. Nå skal vi gjøre det vi kan for å støtte alle i sorgen.

Det sier Frode Nilsen etatsleder for skole i Bergen kommune.

– Foreldre og elever på 6. trinn har fått tilbud om å møte i klasserommet i formiddag. I ettermiddag åpner vi gymsalen for alle elever, ansatte og foresatte som ønsker å komme sammen, sier Nilsen.

– Skolen gjør nå det de kan for å ha omsorg og legge til rette for at barna kan komme sammen og prate om det som har skjedd.