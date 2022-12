Gustav Witzøe tar tilbake tronen som Norges rikeste

PÅ TOPP: Gustav Magnar Witzøe, er arving av fiskeoppdrettsselskapet Salmar, og topper skattelisten for 2021. Foto: Gitte Paulsbo

Mange hadde en nedgang i økonomien sin under pandemiåret 2021, men for flere av Norges aller rikeste har tallene pekt oppover.

Formuetoppen # Navn Kommune Formue 1 Gustav Magnar Witzøe Frøya 19 ‍796 ‍945 ‍077 f. 1993 Inntekt 1 ‍207 ‍825 ‍884 Skatt 551 ‍393 ‍215 Formue 19 ‍796 ‍945 ‍077 2 Kjell Inge Røkke Asker 17 ‍841 ‍930 ‍790 f. 1958 Inntekt 92 ‍176 ‍264 Skatt 181 ‍083 ‍757 Formue 17 ‍841 ‍930 ‍790 3 Nicolai Tangen Oslo 7 ‍613 ‍329 ‍963 f. 1966 Inntekt 0 Skatt 66 ‍136 ‍813 Formue 7 ‍613 ‍329 ‍963 4 Odd Reitan Trondheim 6 ‍211 ‍776 ‍451 f. 1951 Inntekt 524 ‍017 ‍400 Skatt 218 ‍991 ‍715 Formue 6 ‍211 ‍776 ‍451 5 Johan Johannson Oslo 5 ‍825 ‍705 ‍306 f. 1967 Inntekt 5 ‍451 ‍553 Skatt 51 ‍799 ‍544 Formue 5 ‍825 ‍705 ‍306 6 Alexandra Gamlemshaug Andresen Moss 4 ‍939 ‍984 ‍145 f. 1996 Inntekt 482 ‍672 ‍538 Skatt 195 ‍698 ‍755 Formue 4 ‍939 ‍984 ‍145 7 Katharina Gamlemshaug Andresen Oslo 4 ‍911 ‍511 ‍920 f. 1995 Inntekt 239 ‍066 ‍560 Skatt 117 ‍469 ‍688 Formue 4 ‍911 ‍511 ‍920 8 Magnus Reitan Oslo 4 ‍870 ‍204 ‍703 f. 1975 Inntekt 501 ‍104 ‍905 Skatt 200 ‍997 ‍666 Formue 4 ‍870 ‍204 ‍703 9 Ole Robert Reitan Oslo 4 ‍765 ‍662 ‍497 f. 1971 Inntekt 503 ‍169 ‍098 Skatt 200 ‍612 ‍254 Formue 4 ‍765 ‍662 ‍497 10 Else Helene Sundt Oslo 4 ‍031 ‍150 ‍873 f. 1979 Inntekt 503 ‍829 ‍215 Skatt 191 ‍905 ‍651 Formue 4 ‍031 ‍150 ‍873 11 Edgar Haugen Oslo 3 ‍499 ‍519 ‍319 f. 1965 Inntekt 430 ‍694 ‍218 Skatt 167 ‍930 ‍154 Formue 3 ‍499 ‍519 ‍319 12 Trond Mohn Bergen 3 ‍132 ‍786 ‍131 f. 1943 Inntekt 237 ‍592 ‍138 Skatt 100 ‍718 ‍565 Formue 3 ‍132 ‍786 ‍131 13 Ivar Erik Tollefsen Bærum 3 ‍038 ‍263 ‍330 f. 1961 Inntekt 31 ‍727 ‍689 Skatt 36 ‍790 ‍864 Formue 3 ‍038 ‍263 ‍330 14 Rannfrid Rasmussen Kristiansand 2 ‍686 ‍651 ‍175 f. 1935 Inntekt 50 ‍599 ‍480 Skatt 38 ‍833 ‍122 Formue 2 ‍686 ‍651 ‍175 15 Erik Christian Must Bærum 2 ‍560 ‍403 ‍553 f. 1973 Inntekt 250 ‍325 ‍869 Skatt 100 ‍985 ‍130 Formue 2 ‍560 ‍403 ‍553 16 Tor Øivind Fjeld Oslo 2 ‍544 ‍665 ‍135 f. 1979 Inntekt 352 ‍331 ‍768 Skatt 132 ‍535 ‍141 Formue 2 ‍544 ‍665 ‍135 17 Anders Misund Oslo 2 ‍326 ‍501 ‍553 f. 1973 Inntekt 131 ‍966 ‍206 Skatt 42 ‍316 ‍978 Formue 2 ‍326 ‍501 ‍553 18 Karl Edvard Johannson Oslo 2 ‍270 ‍717 ‍011 f. 1996 Inntekt 0 Skatt 19 ‍288 ‍345 Formue 2 ‍270 ‍717 ‍011 19 Finn Hartvig Johannson Oslo 2 ‍270 ‍187 ‍596 f. 1994 Inntekt 514 ‍037 Skatt 19 ‍451 ‍842 Formue 2 ‍270 ‍187 ‍596 20 Peder Oskar Johannson Oslo 2 ‍268 ‍101 ‍010 f. 1999 Inntekt 263 Skatt 19 ‍266 ‍109 Formue 2 ‍268 ‍101 ‍010 21 Jørgen Dahl Oslo 2 ‍265 ‍312 ‍281 f. 1969 Inntekt 129 ‍860 ‍320 Skatt 61 ‍010 ‍156 Formue 2 ‍265 ‍312 ‍281 22 Margaret Boel Garmann Oslo 2 ‍216 ‍728 ‍541 f. 1955 Inntekt 84 ‍945 ‍845 Skatt 45 ‍733 ‍942 Formue 2 ‍216 ‍728 ‍541 23 Bjørn Rune Gjelsten Oslo 2 ‍178 ‍770 ‍929 f. 1956 Inntekt 584 ‍366 ‍401 Skatt 205 ‍118 ‍740 Formue 2 ‍178 ‍770 ‍929 24 Johan Henrik Andresen Oslo 2 ‍129 ‍805 ‍822 f. 1961 Inntekt 0 Skatt 18 ‍142 ‍970 Formue 2 ‍129 ‍805 ‍822 25 Dag Rasmussen Kristiansand 2 ‍122 ‍923 ‍015 f. 1968 Inntekt 44 ‍245 ‍527 Skatt 32 ‍677 ‍795 Formue 2 ‍122 ‍923 ‍015

Blant annet Gustav Magnar Witzøe (29), arving til laksegiganten Salmar som ble startet av faren med samme navn, som tar førsteplassen fra Kjell Inge Røkke.

Witzøe topper med en formue på 19,8 milliarder kroner i 2021.

Investor og forretningsmann Ivar Erik Tollefsen kunne skilte med en 4. plass i 2020, og en formue på 7,6 milliarder kroner.

I 2021 gjør han et kraftig fall på listen til 13. plass. Formuen i 2021 var under halvparten - knapt 3 milliarder kroner.

Mange ble overrasket da milliardær, industribygger og fisker Kjell Inge Røkke (64) meldte flytting til Lugano i Sveits i september.

FORMUE: Kjell Inge Røkke var Norges rikeste mann ved utgangen av 2021. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB,

Siden den gang er det blitt mange flere, men blant årets skatteflyktninger er det er kun Røkke som er på 2. plass med en formue på 17,8.



I 2020 hadde han en formue på 19,6 milliarder, Røkke har hatt en nedgang på 1,8 milliarder kroner på ett år.

I skattelisten for 2021 er oljefondsjef Nicolai Tangen fremdeles på 3. plass, med en formue på 7,6 milliarder kroner i 2021.

Oljefondsjefen klatret i 2020 opp på topplisten blant Norges rikeste, fra en registrert formue på 500 000 kroner i 2019 til 8,1 milliarder i 2020.

HØYT LISTET: Sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen skårer høyt på skattelisten for 2021. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Den kraftige veksten skyldtes at Tangen måtte selge livsverket AKO Capital, og flytte formuen hjem til Norge, for å kunne ta jobben han ville ha som sjef for Oljefondet.

Første kvinne på formue topplisten er Ferd-arving Alexandra Andresen på 6. plass, tett fulgt av søster Katharina Andresen. Begge har en formue hver på knapt 4,9 milliarder kroner.

Mangedoblet inntekten

Gustav Magnar Witzøe topper også inntektslisten for 2021, men inntekt på 1,2 milliarder kroner i 2021. I 2020 derimot var inntekten på 212 millioner kroner.

Høyest inntekt 2021 # Navn Kommune Inntekt 1 Gustav Magnar Witzøe Frøya 1 ‍207 ‍825 ‍884 f. 1993 Inntekt 1 ‍207 ‍825 ‍884 Skatt 551 ‍393 ‍215 Formue 19 ‍796 ‍945 ‍077 2 Bjørn Rune Gjelsten Oslo 584 ‍366 ‍401 f. 1956 Inntekt 584 ‍366 ‍401 Skatt 205 ‍118 ‍740 Formue 2 ‍178 ‍770 ‍929 3 Odd Reitan Trondheim 524 ‍017 ‍400 f. 1951 Inntekt 524 ‍017 ‍400 Skatt 218 ‍991 ‍715 Formue 6 ‍211 ‍776 ‍451 4 Else Helene Sundt Oslo 503 ‍829 ‍215 f. 1979 Inntekt 503 ‍829 ‍215 Skatt 191 ‍905 ‍651 Formue 4 ‍031 ‍150 ‍873 5 Ole Robert Reitan Oslo 503 ‍169 ‍098 f. 1971 Inntekt 503 ‍169 ‍098 Skatt 200 ‍612 ‍254 Formue 4 ‍765 ‍662 ‍497 6 Magnus Reitan Oslo 501 ‍104 ‍905 f. 1975 Inntekt 501 ‍104 ‍905 Skatt 200 ‍997 ‍666 Formue 4 ‍870 ‍204 ‍703 7 Kristoffer Daniel Norambuena Indre Østfold 483 ‍838 ‍590 f. 1990 Inntekt 483 ‍838 ‍590 Skatt 111 ‍612 ‍833 Formue 610 ‍897 ‍845 8 Alexandra Gamlemshaug Andresen Moss 482 ‍672 ‍538 f. 1996 Inntekt 482 ‍672 ‍538 Skatt 195 ‍698 ‍755 Formue 4 ‍939 ‍984 ‍145 9 Edgar Haugen Oslo 430 ‍694 ‍218 f. 1965 Inntekt 430 ‍694 ‍218 Skatt 167 ‍930 ‍154 Formue 3 ‍499 ‍519 ‍319 10 Karl Johan Lier Sveio 370 ‍789 ‍032 f. 1960 Inntekt 370 ‍789 ‍032 Skatt 171 ‍855 ‍233 Formue 156 ‍850 ‍137 11 Tor Øivind Fjeld Oslo 352 ‍331 ‍768 f. 1979 Inntekt 352 ‍331 ‍768 Skatt 132 ‍535 ‍141 Formue 2 ‍544 ‍665 ‍135 12 Kjell Blakseth Tønsberg 350 ‍172 ‍117 f. 1955 Inntekt 350 ‍172 ‍117 Skatt 112 ‍342 ‍374 Formue 162 ‍992 ‍229 13 Thage Patrik Thomas Hilde Bærum 281 ‍739 ‍291 f. 1966 Inntekt 281 ‍739 ‍291 Skatt 90 ‍172 ‍835 Formue 197 ‍091 ‍888 14 Sigurd Marius Skaugen Oslo 272 ‍363 ‍992 f. 1958 Inntekt 272 ‍363 ‍992 Skatt 88 ‍762 ‍418 Formue 295 ‍576 ‍685 15 Tom Eide-Knudsen Fjaler 268 ‍436 ‍177 f. 1959 Inntekt 268 ‍436 ‍177 Skatt 99 ‍873 ‍635 Formue 1 ‍792 ‍012 ‍343 16 Iwan Eide Knudsen Bergen 267 ‍770 ‍303 f. 1964 Inntekt 267 ‍770 ‍303 Skatt 100 ‍239 ‍066 Formue 1 ‍823 ‍068 ‍824 17 Aleksander Leonard Larsen Oslo 259 ‍265 ‍841 f. 1986 Inntekt 259 ‍265 ‍841 Skatt 79 ‍425 ‍898 Formue 1 ‍133 ‍794 ‍299 18 Einar Skaugen Oslo 251 ‍113 ‍894 f. 1989 Inntekt 251 ‍113 ‍894 Skatt 81 ‍743 ‍405 Formue 258 ‍322 ‍073 19 Jan Petter Skaugen Oslo 250 ‍679 ‍445 f. 1993 Inntekt 250 ‍679 ‍445 Skatt 81 ‍646 ‍681 Formue 264 ‍162 ‍083 20 Erik Christian Must Bærum 250 ‍325 ‍869 f. 1973 Inntekt 250 ‍325 ‍869 Skatt 100 ‍985 ‍130 Formue 2 ‍560 ‍403 ‍553 21 Martinus Brandal Færder 244 ‍771 ‍481 f. 1960 Inntekt 244 ‍771 ‍481 Skatt 72 ‍214 ‍163 Formue 196 ‍188 ‍616 22 Inge Harald Berg Hadsel 243 ‍766 ‍222 f. 1964 Inntekt 243 ‍766 ‍222 Skatt 88 ‍422 ‍126 Formue 1 ‍704 ‍457 ‍191 23 Katharina Gamlemshaug Andresen Oslo 239 ‍066 ‍560 f. 1995 Inntekt 239 ‍066 ‍560 Skatt 117 ‍469 ‍688 Formue 4 ‍911 ‍511 ‍920 24 Trond Mohn Bergen 237 ‍592 ‍138 f. 1943 Inntekt 237 ‍592 ‍138 Skatt 100 ‍718 ‍565 Formue 3 ‍132 ‍786 ‍131 25 Harald Fagerheim Bugge Oslo 236 ‍640 ‍547 f. 1982 Inntekt 236 ‍640 ‍547 Skatt 55 ‍052 ‍753 Formue 341 ‍267 ‍397

Den med nest høyest inntekt var investor Bjørn Rune Gjeltsen, med en inntekt på 584 millioner kroner.

Dagligvarebaronen Odd Reitan har også hatt et byks på inntektsfronten, med en økning på 426 millioner kroner på ett år. I 2021 var han registrert med en inntekt på 524 millioner.

Kvinnen med høyest inntekt er Alexandra Andresen på 8. plass. Hun hadde 482 millioner kroner i inntekt i 2021. Det er en mildt sagt kraftig oppgang fra en registrert inntekt på 0 kroner i 2020.

Byks for dagligvare-eiere

Dagligvarebransjen var en av vinnerne i pandemi-årene da grensene «stengte» og svenskehandelen stupte.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, forteller at mange nordmenn brukte mye penger på mat under koronapandemien.

EKSPERT: Professor Tor W. Andreassen ved NHH forteller at 2021 var et godt år for matgigantene. Foto: NHH.

– Folk satt mye hjemme og var lei av pandemisituasjonen. Det ledet til en stemning hvor mange belønnet seg selv med ekstra matvarer og gjerne dyrere produkter for å kompensere, sier Andreassen.

Familien Johannson eier 74, 4 prosent av Norgesgruppen. Konsernet eier Kiwi, Meny, Spar, Joker og Jacobs, i tillegg til kioskkjedene Deli de Luca og Mix.

I fjor lå Johansson på en 5. plass med 6,2 milliarder i formue. Han beholder 5. plassen med en formue på 5,8 milliarder kroner, men blir forbigått av konkurrenten Odd Reitan.

Odd Reitans formue gikk fra 5,9 til 6,2 milliarder kroner, og tar dermed 4. plassen som Norges rikeste.

RIKE: Magnus (nærmest) og Ole Robert Reitan var blant de 50 mest rikeste i 2021. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Ole Robert Reitans formue økte fra til 4,5 milliarder kroner, til 4,7 milliarder kroner. Magnus Reitans formue vokste fra 4,6 til 4,8 milliarder kroner i 2021, og tar 8. plass fra broren Ole.

Dette er de rikeste arvingene

Bak enhver riking står en lovende sønn eller datter. Vi har mange rike arvinger i landet vårt.

Norges rikeste arvinger # Navn Kommune Formue 1 Gustav Magnar Witzøe Frøya 19 ‍796 ‍945 ‍077 f. 1993 Inntekt 1,207,825,884 Skatt 551,393,215 Formue 19,796,945,077 2 Alexandra Gamlemshaug Andresen Moss 4 ‍939 ‍984 ‍145 f. 1996 Inntekt 482,672,538 Skatt 195,698,755 Formue 4,939,984,145 3 Katharina Gamlemshaug Andresen Oslo 4 ‍911 ‍511 ‍920 f. 1995 Inntekt 239,066,560 Skatt 117,469,688 Formue 4,911,511,920 4 Karl Edvard Johannson Oslo 2 ‍270 ‍717 ‍011 f. 1996 Inntekt 0 Skatt 19,288,345 Formue 2,270,717,011 5 Finn Hartvig Johannson Oslo 2 ‍270 ‍187 ‍596 f. 1994 Inntekt 514,037 Skatt 19,451,842 Formue 2,270,187,596 6 Peder Oskar Johannson Oslo 2 ‍268 ‍101 ‍010 f. 1999 Inntekt 263 Skatt 19,266,109 Formue 2,268,101,010 7 Knut Nikolai Tønnevold Ugland Grimstad 942 ‍547 ‍438 f. 1986 Inntekt 86,488,757 Skatt 35,415,555 Formue 942,547,438 8 Nina Camilla Hagen Sørli Oslo 843 ‍045 ‍893 f. 1981 Inntekt 1,625,566 Skatt 7,626,366 Formue 843,045,893 9 Isabelle Kristine Ringnes Oslo 735 ‍676 ‍872 f. 1988 Inntekt 64,683,464 Skatt 26,732,527 Formue 735,676,872 10 Anette Kristine Ringnes Oslo 724 ‍095 ‍173 f. 1990 Inntekt 64,628,229 Skatt 26,638,636 Formue 724,095,173 11 Mathias Varner Bergen 684 ‍699 ‍394 f. 1999 Inntekt 35,077,434 Skatt 16,907,623 Formue 684,699,394 12 Henrik Varner Oslo 663 ‍265 ‍678 f. 1996 Inntekt 35,031,791 Skatt 16,707,313 Formue 663,265,678 13 Alexander Varner Oslo 657 ‍199 ‍147 f. 1996 Inntekt 32,019,673 Skatt 15,703,162 Formue 657,199,147 14 Julie Varner Oslo 655 ‍115 ‍953 f. 1993 Inntekt 32,560,841 Skatt 15,873,127 Formue 655,115,953 15 Christine Gåsø Krogstad Frøya 633 ‍731 ‍487 f. 1989 Inntekt 22,230,419 Skatt 12,403,488 Formue 633,731,487 16 Julie Kristine Bonnevie Rasmussen Oslo 616 ‍098 ‍843 f. 1994 Inntekt 12,204,696 Skatt 9,075,429 Formue 616,098,843 17 Carl Einar Bonnevie Rasmussen Oslo 612 ‍369 ‍520 f. 1993 Inntekt 11,566,897 Skatt 8,846,525 Formue 612,369,520 18 Louise Mohn Bergen 594 ‍279 ‍889 f. 1974 Inntekt 7,239,173 Skatt 7,103,709 Formue 594,279,889 19 Liisa Martine Møller Oslo 496 ‍755 ‍673 f. 1996 Inntekt 200,268 Skatt 4,264,885 Formue 496,755,673 20 Mia Cathrine Møller Oslo 492 ‍357 ‍029 f. 1992 Inntekt 157,211 Skatt 4,212,842 Formue 492,357,029 21 Paul Ingar Wilhelm Jevanord Krohn Oslo 480 ‍995 ‍064 f. 1997 Inntekt 0 Skatt 4,075,708 Formue 480,995,064 22 Jan Frimann Eskild Møller Oslo 453 ‍692 ‍538 f. 1992 Inntekt 6,493 Skatt 3,843,637 Formue 453,692,538 23 Nora Iben Møller Oslo 452 ‍892 ‍205 f. 1989 Inntekt 24,629 Skatt 3,836,833 Formue 452,892,205 24 Bo Martin Møller Oslo 447 ‍906 ‍875 f. 1995 Inntekt 4,948 Skatt 3,794,458 Formue 447,906,875 25 Anna Møller Heger Oslo 440 ‍189 ‍617 f. 1990 Inntekt 0 Skatt 3,728,861 Formue 440,189,617 26 Agnes Marie Blystad Sulejewski Oslo 438 ‍006 ‍719 f. 1987 Inntekt 2,688,620 Skatt 4,655,238 Formue 438,006,719 27 Hannah Eshete Wilhelmsen Tønsberg 437 ‍456 ‍995 f. 1994 Inntekt 68,704,665 Skatt 25,503,575 Formue 437,456,995 28 Elisabeth Sophie Jevanord Krohn Asker 423 ‍859 ‍280 f. 1989 Inntekt 395,735 Skatt 3,628,696 Formue 423,859,280 29 Brit Denise Anfinnsen Oslo 348 ‍743 ‍818 f. 1991 Inntekt 14,521,470 Skatt 7,648,121 Formue 348,743,818 30 Christian Møgster Austevoll 317 ‍701 ‍942 f. 1990 Inntekt 9,045,114 Skatt 5,583,622 Formue 317,701,942 31 Viola Wenaas Myrann Oslo 249 ‍775 ‍417 f. 1990 Inntekt 12,044,554 Skatt 5,920,887 Formue 249,775,417 32 Celina Wenaas Myrann Oslo 245 ‍133 ‍448 f. 1996 Inntekt 11,470,235 Skatt 5,688,533 Formue 245,133,448 33 Jens Paludan Heyerdahl Oslo 166 ‍099 ‍080 f. 1980 Inntekt 10,098,527 Skatt 4,842,569 Formue 166,099,080 34 Jon Trygve Hegnar Oslo 132 ‍446 ‍392 f. 1993 Inntekt 1,456,497 Skatt 1,651,017 Formue 132,446,392 35 Ole-Kristian Nergård Oslo 128 ‍676 ‍522 f. 1992 Inntekt 19,646,714 Skatt 7,744,663 Formue 128,676,522 36 Lars Ola Kjos Bærum 104 ‍104 ‍081 f. 1978 Inntekt 13,215,455 Skatt 5,131,235 Formue 104,104,081 37 Reidar Christoffer Braathen Oslo 68 ‍506 ‍108 f. 1980 Inntekt 25,598,332 Skatt 8,676,246 Formue 68,506,108 38 Kathrine Astrup Fredriksen Oslo 49 ‍111 ‍942 f. 1983 Inntekt 0 Skatt 477,087 Formue 49,111,942 39 Cecilie Astrup Fredriksen Oslo 49 ‍025 ‍392 f. 1983 Inntekt 183,500 Skatt 468,367 Formue 49,025,392 40 Jenny Stray Spetalen Oslo 31 ‍439 ‍170 f. 2002 Inntekt 597,373 Skatt 430,168 Formue 31,439,170 41 Kristian Mørk Spetalen Bergen 30 ‍308 ‍645 f. 1995 Inntekt 2,709,888 Skatt 980,670 Formue 30,308,645 42 Maria Erken Høili Lier 27 ‍530 ‍127 f. 1983 Inntekt 5,367,555 Skatt 1,929,393 Formue 27,530,127 43 Henrik Anker Stordalen Oslo 6 ‍983 ‍341 f. 1994 Inntekt 10,357,015 Skatt 3,329,076 Formue 6,983,341 44 Emilie Anker Stordalen Oslo 5 ‍135 ‍691 f. 1992 Inntekt 13,938,448 Skatt 4,501,405 Formue 5,135,691 45 Jakob Anker Stordalen Oslo 4 ‍698 ‍535 f. 1997 Inntekt 13,107,314 Skatt 4,193,092 Formue 4,698,535 46 Petter Smedvig Hagland Stavanger 0 f. 1980 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 0 47 Monja Wenaas Myrann Rauma 0 f. 1992 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 0

På toppen av denne listen troner nok en gang Gustav Magnar Witzøe. Han er arving i det norske sjømatselskaper Salmar. Ved utgangen av fjoråret sto han oppført med en formue på 19,8 milliarder kroner.

Witzøe har siden han var 18 år gammel vært blant Norges aller rikeste, etter at faren, Gustav senior, overførte aksjene sine til sønnen som forskudd på arv.

Alexandra og Katharina Andreassen er døtre av investor og tobakksarving Johan H. Andresen.

Søstrenes samlede formue overgår allerede 9,8 milliarder kroner. Det er et fall fra 2020, da deres samlede formue var 11,2 milliarder kroner.

FERD-FAMILIE: Alexandra og Katharina Andreassen er døtre av investor og tobakksarving Johan H. Andresen. Foto: Ferd

Industri - og finanskonsernet Ferd er et av Norges største private selskaper. Andresen-familien bygget opp formuen ved tobakkselskapet Tiedemanns.

2021 var et svært godt år for dagligvare-gigantene. Norgesgruppen-arvingene har økt formuen sin kraftig.

Peder Oskar Johannson (23), Karl Edvard Johannson (26) og Finn Hartvig Johannson (28) hadde alle rundt 2,3 milliarder kroner i 2021.