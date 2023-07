Gustav Magnar Witzøe: – Leiligheten i Sveits sto klar

MOTE: Gustav Magnar Witzøe, her på Met Galaen i New York 1. mai 2023, har gjort seg bemerket i moteverden de siste årene. Foto: ANGELA WEISS / AFP / NTB

I en podkast hos P2 Sommer forteller Gustav Magnar Witzøe at kofferten var pakket og leiligheten i Lugano sto klar. Så tenkte han seg om en siste gang.

SalMar-arving Gustav Magnar Witzøe (30) har de siste årene gjort seg bemerket i moteverden.

Han kniver også stadig om plassen som Norges rikeste, en plassering han foreløpig innehar.

Witzøe har også foreløpig vært tydelig på at å flytte til Sveits ikke er aktuelt, slik flere andre av landets rikeste har gjort.

Nær flytting

I en podkast fra NRK P2, Sommer i P2, torsdag morgen, kommer det likevel fram at 30-åringen har vært rimelig nær å gjøre nettopp det.

Podkasten er en monolog, ikke et intervju med programleder eller spørsmål.

Det henvises til at familien Witzøe var samlet i en leilighet i Trondheim i starten av oktober i fjor. Da var planen at Witzøe skulle flytte til Sveits.

En leilighet sto klar i Lugano.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier, men at det selvsagt var opp til meg, sier han til NRK.

På dette tidspunktet var det under 12 timer til han skulle sette seg på flyet, og han forteller at det fantes et Excel-ark som viste hvor mange millioner han kom til å spare om han flyttet til Sveits – millioner som da kunne gå til investeringer istedenfor skatt.

– Derfor sa alle at jeg burde flytte. Til Sveits, altså. Og det faderlig fort. Det skulle skje før statsbudsjettet ble lagt frem, forteller Witzøe.



– Viktig balanse

Han understreker også at han er innforstått med at de som har mye, skal bidra mest.

– Det er forskjell på meg som privatperson og eier. Skatlegging av privat forbruk kunne fint vært høyere. Det viktige er å finne en balanse som ikke setter arbeidsplasser i fare, sier han.

Etter en samtale med gode venner, forsto han derimot hvor mange dager han ved å flytte faktisk måtte tilbringe i Sveits.

Da valgte han å skrote flytteplanene, like før han skulle sette seg på flyet.

Witzøe understreker likevel at ingenting er skrevet i stein, og hinter om at dersom politikerne gjør noe som tvinger han som eier av selskapet til å flytte ut av landet for å sikre verdiene, så vil det vurderes på nytt.

Utover dette snakker Witzøe om barndommen på Frøya og tankene rundt driften av SalMar i podkasten. Han snakker også om at det er krevende for ham å være i offentligheten, og at han er en svært sjenert person.