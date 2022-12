Guri og Thor har vært gift i 75 år – her er deres råd

En fersk undersøkelse viser at 51 prosent av norske par aldri kysser.

– Det er kjempetrist! Vi vet hva klemmer gjør med hverandre og hvor mange lykkehormoner det utløser. Tenk så hyggelig kyssing er! sier sexolog og influenser Iselin Guttormsen.

Dette problemet har ikke ekteparet Thor (97) og Guri (96) Tuv fra Honningsvåg. De har vært gift i 75 år og forteller at de aldri sovner før de har gitt hverandre et kyss.

– Kyss og kyss er jo forskjellige ting, men vi må i alle fall ha en liten smask. Det gjør vi hver eneste kveld. Hvis ikke det skjer, sover vi ikke godt, sier Thor til TV 2.

Giftet seg i 1947

Sammen med kona Guri var han gjest hos TV 2 Nyhetene fredag morgen, for å snakke både om det ekstraordinært lange ekteskapet og om undersøkelsen som YouGov har utført for Nytelse.no.

– Noen hemmelighet er det vel ikke akkurat, men jeg ble forelsket i denne damen her allerede da jeg var ti år gammel, sier 97-åringen og ser kjærlig bort på kona.

De falt for hverandre da de møttes igjen etter andre verdenskrig, forteller han. Så giftet de seg i 1947.

– Jeg har aldri angret på det. Hun er klok, intelligent og kjærlig på mange måter. Vi har fått tre barn og ni barnebarn og ti oldebarn og ett tippoldebarn, forteller Thor.

1947: Bryllupsbildet ble tatt for 75 år siden. Foto: Privat

Har ett tydelig råd

Hva er hemmeligheten i å holde sammen så lenge? Ekteparet har ett tydelig råd:

– Hvis vi skal snakke om det at vi har klart å holde i lag så lenge, så er det jo mange ganger man ikke er enige om alle ting. Man er jo uenig. Da har det vært sånn at vi har pratet sammen helt til vi kunne tolerere hverandres mening, sier Guri.

– Har dere et råd til par som sliter?

– Da må man prøve å bli enige ved å prate ut om saker og ting. Du må «bøye imot». Du kan ikke bare snu ryggen til og gå, sier Guri.

– Og så må man helst bli enige før man gir seg. Sånn som når vi tar kvelden, er det en liten smask og et lite nuss og da sover vi godt begge to, istemmer Thor.

Overrasket over tallene

Simon Ertzeid, som er lege hos Sex og samfunn, synes i utgangspunktet ikke at det er så skummelt at mange par aldri kysser.

– Kroppskontakt og nærhet er viktig for mennesker og ofte en sentral del av det å være i et parforhold. Da kan det å kysse ofte være viktig for å opprettholde nærheten og kontakten, men det er ikke noe man nødvendigvis trenger å gjøre, mener Ertzeid.

Han forteller at han er overrasket over at så mange som 51 prosent aldri kysser, men ikke nødvendigvis urolig.

– Folk kan være sammen på akkurat hvilken måte de har lyst til selv. Folk har sex og er sammen og gjør veldig mye ting fordi de tror det er det riktige. Ikke nødvendigvis det man liker selv. Man må jo ikke kysse partneren sin om man ikke har lyst til å gjøre det. Det er helt opp til hver enkelt hva man vil gjøre, sier Ertzeid til TV 2.

SKUFFET: Iselin Guttormsen synes nordmenn bør kysse mer. Foto: Espen Solli / Tv 2

Iselin Guttormsen mener imidlertid at kyssing og klemming er nødvendig for et godt parforhold, fordi det handler om nærhet og sensualitet mer enn seksualitet.

– Det er mye omsorg i et kyss, uansett om det er på leppa eller panna. Jeg synes vi skal kysse mer, og det er trist at tallene er så høye. Det vitner kanskje også at vi lever i en så hektisk hverdag at det har man ikke tid til. Jeg merker det selv at jeg ikke har tid til et enkelt kyss når jeg er på farta.

– Jeg synes vi glemmer og forkaster kjærligheten, avslutter Guttormsen.