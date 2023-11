Guri Melby melder seg på i statsminister-diskusjonen

Dersom Venstre vil – og folket er enig – varsler Guri Melby at hun er statsministerkandidat for en borgerlig regjering foran stortingsvalget i 2025.

På direkte spørsmål fra TV 2 om partileder Guri Melby er Venstres statsministerkandidat, svarer hun følgende:

– Altså, jeg er Venstres partileder, og hvis partiet og folk vil ha meg som statsminister, så skal jeg stille som kandidat. Men diskusjonen om hvilke partier vi skal samarbeide med i 2025 får vi ta når tiden er inne for det.



Melby understreker at det kommer til å bli en diskusjon internt i Venstre om hvilken regjeringskonstellasjon partiet skal gå til valg på.

– Jeg lover at vi skal avklare det i god tid før 2025, så folk vet hva de får når de stemmer på Venstre, seir Melby.



Mandag gikk Erna Solberg ut i etterkant av sin tale til Høyres sentralstyre, med avklaringen om sin egen situasjon: Slik situasjonen nå står, fortsetter hun som partileder og Høyres statsministerkandidat.

Ventet på avklaring

Guri Melby tar Solbergs avklaring til etterretning.

– Vi tar jo til etterretning at Erna nå selv har avklart sine egen posisjon og rolle. Det har vi jo ventet på. Det har jo vært uklart både fra henne selv og fra Høyre om hvem som skal være deres statsministerkandidat.

Men om Solberg er hele den borgerlige sidens statsministerkandidat, er Melby ikke klar for å skrive under på.

– Vi har ikke lyst til å forskuttere de prosessene som går i Stortinget. Kontrollkomiteen har ennå ikke konkludert i de sakene som handler om habilitet. For oss er det viktig at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Vi skal behandle de sakene på det største alvor i Stortinget. Jeg mener det er viktig som ett av mange tiltak for å gjenopprette tilliten til politikerne i Norge.



Må ha konsekvenser

– Stemmer det at det er stor uenighet i Venstre om partiet kan stille seg bak Erna Solberg som statsministerkandidat?

– Det jeg kan si det er stor enighet om i Venstre, er at sakene om habilitet mot Erna Solberg og flere andre statsråder er svært uheldig og alvorlig. Og at det er viktig at vi gjenoppretter tilliten til norske politikere - at folk ser at dersom noen gjør feil, så er det noe som faktisk har konsekvenser.

Venstre-lederen påpeker at det er lagt frem flere forslag i Stortinget som kan bidra til dette. Blant annet lobbyregister og mer åpenhet rundt politikernes interesser.

– Vi må vite at politikerne er der for å tjene folket, ikke for å tjene sine egne interesser. I Venstre er det enighet om at dette er alvorlige saker. Så får vi ta diskusjonen om hvilke konsekvenser det får når tiden er inne for det, sier Guri Melby til TV 2.