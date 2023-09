Gunn Sissel (56) må ha på alarm for å huske å spise

NYTT LIV: Gunn Sissel Omholt bestemte seg for å ta grep for to år siden. – Jeg har fått et nytt liv, forteller hun til TV 2. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Gunn Sissel Omholt (56), som til vanlig jobber som produsent i God morgen Norge, har alltid vært aktiv og i god form. Hun går lange fjellturer rett som det er, klatrer, sykler og padler. Et usunt forhold til mat har hun heller ikke hatt. Likevel har vekten bare gått oppover med årene.

– Jeg har aldri vært en syltynn person, og jeg har alltid vært litt «tett», forteller hun til TV 2.



For to år siden bestemte hun seg for å ta grep. Da badevekten viste 100 kilo, oppsøkte hun fastlegen for å få hjelp. Der fikk Omholt konstatert høyt blodsukker og nærmet seg en grense hvor også kolesterolet var for høyt.

– Jeg sa der og da: «Jeg vil ikke ha diabetes». «Det skal vi unngå», sa legen.

ALLTID VÆRT AKTIV: Gunn Sissel Omholt har alltid vært aktiv og i god form. Her fra en fjelltur i sommer. Foto: Privat

Begynte på medisiner

Etter å ha testet ut medisinen «Mysimba» i en periode, ble hun satt på den mye omtalte slankemedisinen «Wegovy», som brukes for vekttap og vedlikehold av vekt.

Wegovy inneholder virkestoffet semaglutid, som virker på områder i hjernen som kontrollerer appetitt, får deg til å føle deg mettere og mindre sulten og gjør deg mindre sugen på mat, ifølge Felleskatalogen.



– Jeg startet for cirka fem måneder siden, og jeg gikk raskt ned. Jeg merket at jeg ikke var sulten. Jeg «fyser» jo på godteri vanligvis, men det gjør jeg ikke nå. Jeg må ha på alarm på klokka mi for å huske å spise, for jeg har ingen sultfølelse lenger. I tillegg blir jeg mett, og den følelsen har jeg aldri hatt før, sier produsenten, som til nå har gått ned tolv kilo.

Populær

Omholt er langt ifra den eneste som har kastet seg over slankemedisinene som finnes i Norge. Ifølge Apotekforeningen er de fire mest brukte medisinene med effekt på overvekt omsatt for 1,15 milliarder kroner i Norge hittil i år, mot 566 millioner kroner for samme periode i 2022.

Særlig Wegovy, som først ble tilgjengelig på markedet januar i år og som pasientene må betale for selv, har en høy omsetning.

STORT VOLUM: Wegovy ble tilgjengelig på markedet januar i år og siden har den blitt solgt for enorme summer til norske pasienter. Foto: STAFF / REUTERS / NTB

Dermed er disse medisinene på topplista over medisinsalg i Norge, ifølge NRK.



Jøran Hjelmesæth jobber som professor ved Universitet i Oslo og seksjonsoverlege for hormon, overvekt og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold. Han forteller at årsaken til at nettopp Wegovy er så populær, er fordi den dekker et stort og udekket behov.

– De fleste som har prøvd å gå ned i vekt oppdager at de går fort opp igjen. Medisinens virkning demper metthetsfølelsen og gir deg metthetsfølelsen som du savner og har manglet, forteller han til TV 2.

Ifølge Hjelmesæth er det flere enn de som trenger det som bruker medisinen, og påpeker at fedme eller overvekt med en tilleggstilstand er det som må ligge til grunn for at en lege skal kunne skrive ut en resept.

For ordens skyld har Hjelmesæth holdt foredrag for firmaet som produserer Wegovy (Novo Nordisk) mot honorar. Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen – Forskningsseksjonen, Sykehuset i Vestfold, der Hjelmesæth er seksjonsoverlege, har mottatt og mottar økonomisk kompensasjon fra Novo Nordisk for gjennomføring av flere kliniske studier – inkludert studier på Wegovy.

Flere slutter

Til nå har ikke 56-åringen fått noen bivirkninger som følger av sprøytene. Det er veldig uvanlig, ifølge overlegen. For mange er de så ille at de slutter etter kort tid.

– De aller fleste får bivirkninger som kvalme, diaré, oppkast, forstoppelse og vondt i magen. Men de er oftest forbigående. Den mest alvorlige bivirkningen er bukspyttkjertelbetennelse. Veldig få får det, men det kan kreve sykehusinnleggelse for dem det gjelder, og man kan bli veldig syk, sier Hjelmesæth.

– INGEN MIRAKELKUR: Slankesprøyter er blitt løsningen for mange overvektige. Seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth ved Sykehuset i Vestfold advarer mot å tro at dette er en mirakelkur for folk med fedme. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

En annen årsak til at enkelte velger å slutte på medisinen, er dens prislapp på cirka 3000 kroner i måneden.

I januar ble det nemlig bestemt at Legemiddelverket ikke innvilger blå resept for legemidlet. Avslaget begrunnes med at Wegovy ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet.

Ettersom Gunn Sissel per nå går på en litt lavere dose, betaler hun 1745 kroner i måneden. Selv om prisen er stiv, tror hun at hun økonomisk har tjent på dette. For ikke bare kjøper hun mindre mat – hun har også lagt bak seg livet som røyker.



– Det er den største helsegevinsten for min del. Jeg har hatt lyst til å slutte en stund, men forrige gang jeg prøvde å slutte, gikk jeg opp åtte-ti kilo. Nå har jeg ikke lyst på røyk på samme måte, i tillegg til at jeg går på vektregulerende, så det går veldig bra, må jeg si!

Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette med Wegovy og røyk. Likevel kan Omholt sin erfaring være logisk, ifølge Hjelmesæth.

– De som slutter å røyke, går ofte opp i vekt. Men når du ikke får den responsen, blir det en større motivasjon til å kutte ut røyken.

Spent på fremtiden

Selv om Omholt ikke er ferdig med prosessen ennå, er hun fast bestemt på å ikke bli «syltynn» og vil gjerne beholde et par kilo ekstra.

Ettersom det ikke er realistisk å gå sprøytene for resten av livet, og gjennomsnittspersonen som regel går opp igjen i vekt etter endt behandling, har hun lagt en plan.

IKKE FERDIG ENNÅ: Gunn Sissel Omholt har ingen planer om å slutte med sprøytene med det første. Foto: Privat

– Jeg har en fantastisk fastlege som følger meg opp hver måned. Planen min er å være på en stabil vekt og at den skal holdes i ett år, for da er kroppen forhåpentligvis vant til det – i tillegg til at jeg nå har lært meg å spise mindre.

– Er du redd for å havne tilbake i gamle vaner dersom du slutter på sprøytene?

– Ja, det er jeg. Men jeg tror og håper det skal gå fint.

Gunn Sissel Omholt jobber i TV 2 og er produsent i God morgen Norge. Det har blitt gjort egne redaksjonelle vurderinger i forkant av denne saken.