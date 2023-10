– Gullmedaljen forandret livet vårt

Det familiedrevne gårdsmeieriet Tingvollost på Nordmøre var i flere år Norges eneste deltaker i det som kalles World Cheese Awards, eller oste-VM.

– I can't tru it!

I 2016 vant de den prestisjetunge hovedprisen under VM i San Sebastián i konkurranse med 3000 andre oster.

Da var det en lettere sjokkert ysterisjef, Gunnar Waagen, som mottok prisen.

– Pappa ble spurt på engelsk om hvordan det var å vinne. «I can't tru it!» utbrøt han da, på møre-engelsk, flirer datter Kristin Waagen til TV 2.



SJOKK: Gunnar Waagen i Tingvollost skulle bare på VM for å lære. Han dro hjem med VM-gull. Foto: Guild of Fine Food

Dette var første gang de fysisk var til stede under et mesterskap, og de var der i utgangspunktet kun for å lære hvordan et slik arrangement kommer i stand.

– Vi hadde ingen forhåpninger om å vinne, men det gjorde vi. Dette året ble det også kåret en Champions of the Champions der alle tidligere gullvinnere konkurrerte. Vi vant den prisen også, forteller Kristin Waagen.

Ble verdenskjent

Etter disse utmerkelsene ble livet på gården i Tingvoll brått forandret.

– Det er å si det mildt. I begynnelsen var det sykt mye ekstra jobb med nasjonal, men mest internasjonal presse. Det var også et trykk fra butikkene og Kraftkar ble kjent som osten som alltid var utsolgt, forteller hun.

Gullmedaljen i 2016 har gjort osten godt kjent i utlandet og spesielt i Spania. Det dukker stadig opp turister på tunet som vil se hvor verdensmester-osten kommer fra. Tingvollost eksporterer nå ett tonn ost i året til Spania og litt til USA.



OPPSKRIFTEN: Kraftkar er en vellagret blåmuggost. Den lages av fersk kumelk tilsatt ekstra fløte. Den sødmeaktige karakteren dette gir osten, utgjør et viktig særpreg for osten. Kraftkar lagres i minst seks måneder. Foto: Trude Henrichsen/HANEN

Lykkelig som liten

De har imidlertid valgt å ikke øke produksjonen i takt med etterspørselen. I 2016 produserte de 22 tonn ost i året. Nå er volumet oppe i 26 tonn.

– Det handler om det å være lykkelig som liten. Vi skal være eksklusive, men ikke så eksklusive at det er umulig å få tak i osten vår. Vi sysselsetter 17 årsverk og 61 kyr. Så vi er jo likevel en stor arbeidsplass her i Tingvoll, forklarer Kristin.

VM: Ost fra hele verden kjøres inn i Trondheim spektrum. Foto: Frank Lervik / TV 2

Rekordstor deltakelse



I år arrangeres oste-VM i Trondheim og deltakelsen er rekordstor. Over 4500 oster fra fjern og nær kommer solid forseglet inn portene i den store VM-hallen. Deltakelsen fra norske ystere har eksplodert siden 2016 og i år deltar hele 293 norske oster som er produsert av 71 ulike produsenter.



– Dette er et VM for de små, arrangert av de store. Her kan oster fra små ysterier i hele verden være med for en billig penge, forteller daglig leder i HANEN, Bernt Bucher-Johannessen, som er hovedarrangør for årets VM.



OSTEHAV: Over 4500 oster skal konkurrere om å bli kåret til verdens beste. Arrangør Bernt Bucher-Johannessen lover oste-fest i Trondheim spektrum. Foto: Frank Lervik / TV 2

Vil få oste-sjokk

Fredag ettermiddag skal VM-vinneren kåres på et finalebord med 15–16 oster. Her er det umulig å peke på noen forhåndsfavoritter.

– Det er så mange variabler som spiller inn. Det er smak, dagsform og dommernes engasjement og bakgrunn. Her er det mange nye dommere som skal i aksjon som kommer til å få sjokk over det de får oppleve. Det er alltid en sjanse for at en norsk ost vinner igjen, man vet aldri, sier Johannessen.

Tingvollost er selvfølgelig på plass i trønderhovedstaden i årets konkurranse med sine fire ostevarianter. Et nytt VM-gull er imidlertid ikke noe det snakkes høyt om.

– Å vinne VM-gull to ganger er vanskeligere enn å vinne i Lotto. Derfor er forhåpningene på null. Men vi blir skuffet om vi ikke får en medalje, innrømmer ostebonden Kristin Waagen fra Tingvoll.