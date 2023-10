– Gullalderen er over

NORSKE TILSTANDER (TV 2): Det vil bli enda skrinnere i nettbanken fremover, sier kommentator. Han mener det er viktig at folk tar innover seg at de gode økonomiske tidene er forbi.

– De økonomiske utfordringene kom nok brått på mange nordmenn, sier E24s kommentator Sindre Heyerdahl i TV 2-programmet Norske tilstander.

Dette til tross for at det ikke har vært reallønnsøkning i Norge de siste åtte årene.

ØKONOMIKOMMENTATOR: Sindre Heyerdahl er kommentator i E24. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Heyerdahl tror at lånte penger har gjort at vi ikke har latt oss merke med utviklingen før den siste tidens stadige renteøkninger og økte priser.

Nordmenn er på verdenstoppen i privat gjeld.

– Vi har kunnet fortsette økningen i velstand og oppussingen av garasjer og hytter uten å reflektere så mye over at den store gullalderen allerede har vært på hell en god stund, sier han.

Det kan bli verre

Folk flest har begynt å tilpasse seg de nye og økonomisk tøffere tidene, sier Heyerdahl, men minner om at lånekostnadene vil fortsette å øke:

– Rentehevingen som ble vedtatt i september har ikke skyllet inn i nettbanken ennå. Vi kan også få en ny renteheving i desember, så det kan bli enda skrinnere fremover.

DYRERE: Folk vil merke de dårlige tidene på lommeboka lenge, tror økonomikommentatoren. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han understreker at selv om toppen på rentekurven snart er nådd, vil boliglånene forbli dyre for folk.

I tillegg kommer inflasjonen, som har dempet seg noe de siste månedene, men som fortsatt er høyere enn det vi er vant til.



Prisene vil ikke falle selv om inflasjonen skulle fortsette å synke, sier han og fortsetter:

– Folk vil kjenne på følelsen av å ha dårlig råd i butikken i lang tid fremover.

Heyerdahl tror også vi vil se et ytterligere fall i boligprisene.

BOLIGPRISFALL: Mens rentene på boliglån vokser, ser vi et fall i boligprisene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg tror det vil fortsette utover høsten, og da vil flere kjenne på opplevelsen av at økonomien går feil vei. Vi blir ekstra sårbare når vi er et selveiende folk, hvor nesten alle har flytende rente.

Oppleves urettferdig

Mens privatøkonomien lider, er det gode tider for AS Norge.

Heyerdahl mener regjeringen har en pedagogisk utfordring når det kommer til å kommunisere hvordan dette henger sammen.

– Takket være krigen i Ukraina, renner det inn med ekstra olje-og-gass-milliarder. Å samtidig kommunisere at vi må holde igjen i budsjettet for å unngå en prisspiral, er ikke så greit for folk å forstå.

Han trekker paralleller til frustrasjonen mange ga uttrykk for under strømkrisen:

– Vi har hatt voldsomme strømpriser som har gitt det offentlige store ekstra inntekter, og så skal man ikke kompensere folk flest helt ut. Jeg har selv sett i kommentarfeltet og eposter at dette irriterer og frustrerer, sier han.

STRØMKRISE: Mange nordmenn fikk problemer med å betale de høye strømprisene. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Tæring etter næring

Også Norges Bank har en krevende kommunikasjonsjobb for tiden. De bør være tydelige på hva målet med alle rentehevingene er, mener han:

– Jeg er ikke sikker på om alle har tatt disse signalene, og jeg tror Norges Bank med fordel kan male med litt bredere pensel og fortelle i klartekst at dette blir enda verre for å prøve å få folk til å bremse forbruket.

NORGES BANK: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men budskapet har nådd frem til mange husholdninger, og Heyerdahl understreker at gjeldsveksten nå er lavere enn prisveksten.

Det forteller at nordmenn virkelig begynner å tilpasse seg tøffere tider, sier han.

– Akkurat nå er det kanskje lurt at vi tenker litt pessimistisk rundt egen privatøkonomi, og prøver å begrense utgiftsbombene litt.

– Det er ikke sikkert at det er nå vi skal pusse opp badet, men jeg tror ikke det blir noe krise. Vi har en svært velfylt statskasse. Vi har en finansminister med milliarder i baklomma i form av oljefondet, sånn at det er mulig å kompensere en del, avslutter han.

