Guide fikk 20.000 kroner i bot for å forstyrre isbjørn

STRAFFBART: Det er straffbart å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Hendelsen skjedde sist lørdag, skriver Sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding.

Guiden hadde med seg en gruppe kajakkpadlere som padlet mot isbjørnen, som lå og hvilte på land. Isbjørnen reiste seg forsøkte å legge seg til ro igjen før den etter gjentatte forsøk satte kursen vekk – med padlerne hakk i hæl.

– Det er straffbart å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller at det oppstår fare for mennesker eller isbjørn, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren.

– Hendelsen ble observert av Sysselmesterens feltinspektører som befant seg i en hytte på motsatt side av fjorden, sier han.

Guiden godtok forelegget.

