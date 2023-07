IKKE BETALT: Oslo-mannen Gunnar Bratsberg har ventet halvannen måned på betaling for dette kunstverket. Han har nå anmeldt en kvinne og en overgrepsdømt 23-åring for forholdet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Samme dag som 23-åringen fikk vite hva han kunne få i fengselsstraff i gruppevoldtektssaken i Bergen, skal han ha hentet et maleri til 20.000 som ennå ikke er betalt for. Nå etterforskes saken.

– Jeg er jævlig forbanna på han. At han kan være så frekk, sier Gunnar Bratsberg fra Oslo.

Han er den første til å innrømme at han aldri skulle sendt fra seg maleriet han solgte på Finn.no uten å få betalt først.

Oslo-mannen lot seg lure av Finn-brukeren som tok kontakt med ham i slutten av mai. Nå har det gått halvannen måned uten at han har fått betalt for salget.

Bratsberg har derfor politianmeldt en mann og en kvinne for bedrageri.

Mannen er den samme som nylig ble dømt til 5,5 års fengsel i den mye omtalte gruppevoldtektssaken i Bergen. Han ble i Hordaland tingrett funnet skyldig i gruppevoldtekt av ei ung kvinne, og for seksuell omgang med en da 15 år gammel jente.

Risikerer mer fengsel

Dommen er ikke rettskraftig. 23-åringen har godtatt den delen av dommen som gjelder seksuell omgang, men har anket delen som gjelder gruppevoldtekten. Han har hele tiden nektet straffskyld.

På grunn av den massive omtalen av saken i sosiale medier, fikk de totalt fire domfelte rundt ti prosent strafferabatt.

Dermed er deler av dommen gitt på vilkår. Det betyr at 23-åringen slipper å sone store deler av dommen, om han unngår å gjøre nye lovbrudd i to år.

Men nå har politiet i Bergen startet en ny etterforskning mot mannen, bekrefter de overfor TV 2. Det betyr at 23-åringen risikerer å måtte sone hele dommen i fengsel.

TV 2 har vært i kontakt med 23-åringen og hans forsvarer John Christian Elden. 23-åringen nekter for å ha noe med saken å gjøre. Advokat Elden ønsker ikke å kommentere saken, og sier at han ikke er kjent med at det er en politisak.

TIL SALGS: Maleriet har en verdi på 18.000 kroner Foto: Skjermdump / Finn.no

Ville kjøpe kunst til innflytningsfest

21. mai ble Bratsberg i Oslo kontaktet av en bruker med et kvinnelig navn og bilde på Finn. Hun ville gjerne kjøpe kunstverket «Wolves of extiction» av Guttestreker som han hadde lagt ut til salgs.

Verket er trykket i 50 eksemplarer, og har en verdi på 18.000 kroner.

Finn-brukeren, som opplyste at hun bodde i Bergen, ville kjøpe maleriet til en innflytningsfest hun skulle ha den påfølgende helgen.

Hun lurte samtidig på om hun kunne betale først «ved lønnsdato 31.05».



Overfor TV 2 nekter kvinnen for å ha noe med saken å gjøre. Hun vil ikke kommentere saken før hun eventuelt har forklart seg for politiet.

FINN-DIALOG: Slik begynte dialogen mellom Fiinn-brukeren og Bratsberg. Foto: Skjermdump / Finn.no

Sendte bilde av førerkort

TV 2 har sett korrespondansen mellom Bratsberg og Finn-brukeren. Her kommer det fram at den kvinnelige brukeren foreslo å betale 20.000 kroner for maleriet, inkludert frakten fra Oslo til Bergen.

Hun foreslo også å skrive en kontrakt på at hun skulle betale, men det skjedde aldri.

I stedet legitimerte kvinnen seg med adressen sin, et telefonnummer og førerkortet sitt.

Det betrygget Bratsberg, som i ettertid tenker at han kanskje var noe godtroende.

– Det går greit, tenkte jeg. Det var bilde av henne, adressen hennes, og profilen hadde 10/10 som vurdering med flere positive tilbakemeldinger, sukker Bratsberg.

SENDTE FØRERKORT: Finn-brukeren sendte et bilde av førerkortet sitt for å identifisere seg. Foto: Skjermdump / Finn.no

Nummer registrert på overgrepsdømt

Bratsberg sjekket aldri mobilnummeret Finn-brukeren oppga. Hadde han gjort det, ville han sett at dette nummeret er registrert på en helt annen enn kvinnen på førerkortet.

Nummeret er registrert på den nå overgrepsdømte 23-åringen fra Bergen.

Overfor TV 2 nekter 23-åringen for at dette er hans nummer. Han forklarer at han endret nummer for et års tid siden. Dette sier han på telefon til TV 2. Han hevder nummeret han kontakter TV 2 på er hans nye nummer.

TV 2 kan likevel dokumentere at dette nummeret er registrert på en helt annen mann, og at nummeret brukt i det mulige maleribedrageriet fortsatt er registrert på 23-åringen.

Skulle overleveres «face to face»

Bratsberg gikk uansett med på å overlevere maleriet før han fikk betalt. For å føle seg tryggere på at han ikke ble lurt, avtalte han med Finn-brukeren at han skulle sende maleriet til en venninne av seg i Bergen. Da kunne Finn-brukeren hente bildet hos venninnen.

– Det var min sikring. At det måtte hentes «face-to-face» i en personlig overlevering, sier Bratsberg.

Fredag 26. mai var kunstverket framme hos Bratsbergs venninne Maria Paulina Eliassen i Bergen. Rundt klokken 14.00 sender Eliassen en SMS til nummeret Finn-brukeren oppga. Hun lurer på når det passer for vedkommende å hente maleriet.

«Helt supert! Kan jeg sende deg en melding etter jobb så kan vi avtale tid for henting», får Eliassen i svar fra nummeret som altså er registrert på 23-åringen.



«Ferdig 16»

Den samme dagen, 26. mai, satt mannen i en rettssal i Hordaland tingrett. Sluttprosedyrene i saken, hvor han var tiltalt for to overgrep, hadde startet.

Rett før klokken 12.00 hadde statsadvokat Benedicte Hordnes konkludert med at hun mente han fortjente fem år i fengsel for å ha gruppevoldtatt en ung kvinne på en fest i 2021.

Eliassen får en ny melding fra 23-åringens nummer: «Skal klare innen 17 :) ferdig 16».

Retten ble som vanlig hevet rundt klokken 16.00 denne fredagen.

23-ÅRINGENS NUMMER: Disse meldingene ble sendt til Eliassen fra nummeret som er registrert på 23-åringen. Foto: Skjermdump / SMS

Identifisert i sosiale medier

Eliassen ringte også dette telefonnummeret.

Bergensjenta forteller til TV 2 at da hun første gang ringte for å avtale overleveringen, var det en mannestemme som svarte. Han fortalte at han hadde en relasjon til den kvinnelige Finn-brukeren som skulle kjøpe maleriet.

Det var også en mann som dukket opp for å hente maleriet i 17-tiden denne fredagen.

Verken Bratsberg eller Eliassen kjente til 23-åringen på dette tidspunktet. Først noen dager seinere gikk det opp for dem at det med stor sikkerhet dreide seg om mannen som fikk navnet sitt spredt i sosiale medier under rettssaken.

Overfor TV 2 forteller Eliassen at hun siden har sett flere bilder av den overgrepsdømte 23-åringen, og at hun er helt sikker på at det var han som møtte henne.

23-åringen har på telefon til TV 2 nektet for dette.

Får ikke svar

26. mai ble også siste kontakt med 23-åringen for noen av dem. For da betalingsdatoen 31. mai kom, kom det aldri noen penger til Bratsberg.

En drøy måned seinere forteller han at fortsatt ingenting har skjedd.

– Siden har han ikke svart verken på telefon, tekstmeldinger, Finn eller Vipps. Jeg har ikke fått pengene mine, sier Bratsberg.

TV 2 har sett dokumentasjon på at Bratsberg har forsøkt å få svar på SMS gjentatte ganger.

I et forsøk på å få svar, søkte Bratsberg opp nummeret på navnet Finn-brukeren hadde oppgitt.

Bratsberg skrev at han hadde politianmeldt henne og 23-åringen.

I svarene stiller hun seg uforstående til at hun har blitt anmeldt.

Til TV 2 fastholder altså kvinnen at hun ikke har noe med saken å gjøre, men ønsker som nevnt ikke å uttale seg før hun eventuelt blir bedt om å forklare seg til politiet.

Dømt til å betale erstatning

Gunnar Bratsberg anmeldte de to til politiet fredag 16. juni. Bergenspolitiet bekrefter til TV 2 at anmeldelsen er mottatt, og at saken nå er under etterforskning. Det er ikke tatt ut noen siktelser i saken, etter det TV 2 kjenner til.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra påtaleansvarlig i saken, da hun har ferie.

I tillegg til fengselsstraff, ble 23-åringen sivilrettslig dømt til å betale oppreisningserstatning til de to fornærmede han i tingretten ble dømt for å ha begått overgrep mot. Til den fornærmede i gruppevoldtektssaken er han dømt til å betale 235.000 kroner. Den fornærmede han er dømt for seksuell omgang med, skal ifølge dommen motta 80.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

For ordens skyld: Maria Paulina Eliassen er i nær relasjon med en ansatt i TV 2 Nyhetene. Den ansatte har ikke jobbet med denne saken.