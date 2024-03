Gro om abortloven: – Er rett og slett utdatert

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mener det er på tide at abortloven hun selv kjempet gjennom blir utvidet.

– Vi er i en historisk annen tid.

Det sier Gro Harlem Brundtland, til TV 2 om bakgrunnen for de store endringene hun og Oslo Arbeiderparti nå går inn for i abortloven.

Vil utvide betraktelig

TV 2 fortalte tidligere onsdag at Brundtland nå går inn for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 i svangerskapet og avskaffe dagens nemndsystem, blant annet.

– Det er kvinners frigjøring, kvinners rettigheter og kvinners helse som dette har stått på helt siden abortdebatten på 70-tallet da jeg var ung miljøvernminister. De rundene vi hadde på 70-tallet for å få 12 ukers selvbestemt abort var vanskelige, sier Brundtland, og legger til:

– Men det betød at de aller fleste kvinner har sluppet å møte i nemnd. De har selv kunnet bestemme om de vil gjennomføre et svangerskap eller ha et avbrudd frem til uke 12.

Se tilbakeblikket fra 1974 her:

Nå går hun og Oslo Arbeiderparti inn for å øke grensen for selvbestemt abort betraktelig, det mener den tidligere statsministeren er på tide.

– Nå er den loven rett og slett utdatert.

Brundtland er kritisk til at abortutvalget vil beholde og utvide dagens nemndordning for kvinner som søker abort mellom uke 18 og 22 i svangerskapet.

– Ikke bare det, de foreslår også at det skal suppleres med jurist. Det blir da tre, vanligvis menn. Kvinnen mot tre personer. Det tror vi ikke trengs. Men det må være et system og visse betingelser når vi er kommet etter 18 uker. Man kan finne en enklere og mindre belastende løsning, sier hun.

FORKJEMPER: Gro Harlem Brundtland har kjempet for dagens abortlov i lang tid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Abort hos fastlegen

Brundtland ble i høst innvalgt i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet. I ettermiddag gikk hun på talerstolen for første gang, for å holde partiets hovedinnlegg når bystyret skal vedta Oslo kommunes høringsuttalelse om utredningen fra abortutvalget.

Flertallet i utvalget går inn for uke 18 som grense og dermed avvikle dagens nemndordning frem til da. Brundtland mener hele dagens nemndsystem bør avvikles og erstattes med en annen ordning.

– Det er en unødvendig byråkratisk mekanisme. Hvorfor skal vi ha noe vi ikke trenger? mener Brundtland.

TILBUD: Brundtland forteller at omtrent 90 prosent av dagens aborter skjer med hjelp av medikamenter og trenger derfor ikke nødvendigvis gjennomføres på sykehus. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kvinnene må tenke seg om og kan ikke gjennomføre en abort på egen hånd. I dag er reglene at du må på sykehus, til tross for at det finnes medikamenter som svært lett kan tas og gis resept på av helsepersonell. Det er klart det er en stor fordel. Vi skal ikke sløse ressurser på noe som bare er en belastning, sier hun til TV 2.

Brundtland tror medikamentell aborttilbud til slutt vil ende hos fastlegen, en gang i fremtiden.

– Nå kan abort gjennomføres i primærhelsetjenesten. Da er forslaget med å bruke Sex og samfunn, et eksempel på hvordan man kan gjennomføre på forsvarlig vis medikamentell behandling utenfor sykehus.

OSLOBYRÅD: Gro Harlem Brundtland ble i høst valgt inn i Oslo Bystyre for Arbeiderpartiet. Foto: Sveinung Kyte / TV2

Men hun mener det er andre ting som er viktigere å få gjennom først.

– Først må vi nå ha flertall for en endret abortlov. Hvis man prøver å ta alle skritt på en gang, så ryker flertallet.



– Jeg har sett kvinnene

Den tidligere statsministeren har selv sittet i abortnemnd og forteller at hun har erfaringene fra den tiden med seg i arbeidet med abortloven.

– I 1974 deltok jeg i debatten som nyutnevnt statsråd og miljøvernminister. Det vakte jo oppmerksomhet hvorfor denne miljøvernministeren skal delta i familiedebatten. Det var fordi Trygve Bratteli visste at jeg hadde noe på hjertet med min legebakgrunn og erfaring fra abortnemnda, forteller Gro, og fortsetter:

Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det gjorde det vanskelig for alle de som mente at det måtte være nemnd frem til 12 uker, forteller Brundtland og legger til:

– Jeg kunne tale dem imot og si «jeg har sett kvinnene» og sett hvor ansvarlig de tar dette og at det er riktig at kvinnenes rettigheter gjelder.

I sin tale til bystyret slår hun også fast:

– Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om.