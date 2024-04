Grünerløkka-drapet: Trine (34) ble drept med kniv

DREPT: Trine Wagelid flyttet til Oslo fra Finnmark for omtrent 20 år siden, forteller broren hennes. Foto: Privat

Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter siktedes forklaring om at Trine Wagelid (34) ble drept med kniv natt til mandag.

Det opplyser politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga til TV 2.

– Ut fra hans forklaring, funn på stedet og den foreløpige obduksjonsrapporten kan vi si at drapsvåpenet er kniv, sier hun.

Politiet har kontroll på kniven de mener er brukt.

Tirsdag ble siktede, en mann i slutten av 20-årene, varetektsfengslet i fire uker.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga, her avbildet i 2020, mener politiet har god kontroll på hendelsesforløpet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hans forsvarer, advokat Bjørn Rudjord, sier at siktede også har gitt en forklaring på hvorfor drapet skjedde.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljene, men det er snakk om en handling i affekt, sa Rudjord tirsdag.

Siktede har også forklart at de to var innom flere puber før de dro hjem til ham sent natt til mandag. Kvinnen, som han beskriver som en venninne, var på besøk hos ham.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere jobbet i og utenfor leiligheten på Grünerløkka mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Broren hennes, Tom Wagelid, bor i Finnmark og forteller at søsteren flyttet til Oslo for rundt 20 år siden. De to, som ikke har flere søsken, holdt fortsatt jevnlig kontakt.

Wagelid møtte søsteren sin sist i fjor, under begravelsen til faren deres.

– Det er forferdelig, særlig siden det skjer så kort tid etter vi mistet faren vår, sier han.