Gründere kjøpte viktoriansk villa for 39,5 millioner

De to gründerne betaler 39,5 millioner kroner for den 106 år gamle villaen, som ligger i Troldhaugvegen 80 i Bergen kommune.

– Vi gjorde det vi kunne gjøre for å få dette huset, sier Tellnes til TV 2.

Hun er kjent som grunnleggeren av Healthy Eats og kjøper huset sammen med Solheim, som er grunnlegger og eier av Cutters.

Paret har allerede flyttet inn.

– Vi flyttet inn 1. november og trives utrolig godt! Det er ikke så ofte sånne «engelske slott» kommer til salgs i Norge. Det er mye historie her, sier Tellnes entusiastisk.

I Grieg-eie i alle år

Det er Alexander og Juni Grieg som selger huset, etter at det har vært i Grieg-familiens eie i 106 år. Et par hundre meter unna, på det andre neset på Troldhaugen, ligger eiendommen hvor Edvard Grieg og hans kone Nina bodde i sin tid.

– Det var viktig for dem å selge til noen som vil ta vare på huset, mener Tellnes.

Villaen går over to etasjer, samt loft og kjeller, og har et bruksareal på 1056 kvadratmeter. I tillegg til tre romslige stuer er det også elleve soverom her.

Den ble bygd i 1916, på bestilling av forretningsmannen Alexander Birger Grieg, etter tegning av arkitektene Finn Arnesen og Arthur Darre Kaarbø.

På eiendommen er det også naust, drivhus og en gammel låve. Troldhaugvegen 80 fikk navnet «Stølen» etter gårdsbygningen som sto der før, da bruket var en del av Hop gård.

Skal pusse opp

Overtakelsesprosessen tok tid. TV 2 var i kontakt med Tellnes allerede i juli, men Tellnes ville ikke kommentere kjøpet før eiendommen var tinglyst.

– Alle salg er kompliserte på sin måte, men når du har en populær eiendom er det lett å bli kvitt den. Dette er en sjelden perle, sier eiendomsmegler Tom Jørgensen hos Privatmegleren Vikebø og Jørgensen.

Det var flere som meldte interesse, men det ble ingen budrunde, opplyser han.

Sett utenfra ser kanskje ikke 39,5 millioner ut som en overbetaling for en så flott villa og en eiendom på 15 mål.

– Jeg tenker at begge parter er happy. Det er et gammelt hus, fra 1916. Hadde det vært nyoppusset, så ville det blitt dyrere, sier Tellnes.

Nå vil paret «bo seg skikkelig inn» før det settes i gang noe oppussing.

– Når skal dere ha det første middagsselskapet her – eller har dere allerede hatt det?

– Vi har allerede hatt mange middagsselskap, ler Tellnes.

– Nå har dette blitt et samlingspunkt. Vi har knapt vært i fred siden vi flyttet inn, men gleder oss over at vi har mye koselige venner på besøk.