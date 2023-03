Gründerduo henter milliardindustri til Norge

De to finnmarkskvinnene forlot Innovasjon Norge for å starte eget selskap. Men Innovasjon Norge ble ikke sure, tvert imot.

GRÛNDERDUO: Finnmarkingene Heidi Andreassen (32, t.h.)) og Ingrid Dahl Skarstein (38) forlot gode stillinger i Innovasjon Norge for å starte selskapet Testnor. Nå har de fått to millioner fra Innovasjon Norge. Foto: Markus Furnes

Dette sier gründerduoen Heidi Andreassen (32) og Ingrid Dahl Skarstein (38) i Tromsø.

For to år siden forlot de to finnmarkingene gode stillinger i Innovasjon Norge i Tromsø, og tappet sparekontoene for å starte selskapet Testnor.

Innovasjon Norge ble ikke sure. Tvert imot.

Nylig kom nemlig beskjeden om at Testnor mottar to millioner fra den gamle arbeidsgiveren til utviklingen av en ny tjeneste.

Milliardindustri

Ideen til det nye selskapet tok form allerede da Andreassen og Skarstein jobbet som ledere og rådgivere i Innovasjon Norge, innen nettopp innovasjon.

Her så de nemlig et stort og uforløst behov for en industri som allerede gir verdiskaping i milliardklassen i nabolandene Sverige og Finland, men som tidligere ikke har eksistert i Norge.

En industri som kan koordinere, tilrettelegge og skreddersy ulike former for utstyrstesting under røffe klimatiske forhold – som Nord-Norge jo kan by på i monn.

Kulde, vintermørke, dårlig mobildekning og svingende vær- og føreforhold er nemlig nettopp det som trengs når ny teknologi skal testes – enten det er en drone, en ny bilmodell, førerløse vogntog eller annet utstyr.

FRA FINNMARK: Testnor-gründerne Heidi Andreassen (32, t.v.) og Ingrid Dahl Skarstein (38) kommer opprinnelig fra Finnmark; henholdsvis Kirkenes og Vadsø. Bildet er tatt på Andenes i september 2022. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

«Jammertesting»

Sist TV 2 omtalte gründerduoen fra nord, var da de sto ansvarlige for en storstilt «jammertest», med over hundre private og offentlige aktører på Andøya i Vesterålen.

«Jamming» er forstyrrelser av GPS- eller radiosignaler, som gjør at kommunikasjons- og navigasjonsutstyr slås ut, noe som kan gi stor sårbarhet for eksempelvis bilder og fly.

Blant deltakerne var Luftforsvaret, som fikk testet hvordan jamming kan slå ut redningshelikoptrene under kontrollerte forhold.

Den storstilte øvelsen skal ha vært svært etterlengtet hos aktørene – og nå er Testnor i gang med planleggingen av neste runde.

– Vi kommer akkurat fra innspillskonferanse for neste jammetest som går av stabelen på Andøya i september, sier Andreassen.

Jobber internasjonalt

Som alle andre babyer har Testnor også vokst – og toåringen Testnor er nå et selskap som leverer testtjenester til bilprodusenter, underleverandører og myndigheter innenfor elektrisk og automatisert transportteknologi.

– I dag jobber vi med nasjonale og internasjonale kunder, sier Andreassen og Skarstein.

– Verden går videre

Millionstøtten fra Innovasjon Norge skal brukes til å utvikle en dataplattform for automatisk innsamling av data fra oppkoblede kjøretøy og bevegelige sensorer – såkalte «smarte biler».

– Dataen som samles inn kan blant annet gi bedre innsikt i vær- og veiforhold, luftkvalitet, energiforbruk og trafikkstatus. Så kan dette varsles videre i sanntid – for eksempel til veimyndigheter eller forsikringsselskaper, forteller de to.

Nå er selskapet i gang med å søke etter flere ansatte – deriblant en teknologileder, som skal bidra til utviklingen av dataplattformen.

MOT NYE MÅL: Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein i Testnor ansetter nå en teknologileder som skal bidra til utviklingen av en dataplattform. Bildet er tatt under jammertesting på Andenes høsten 2022. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Hva er årsaken til at dere nådde fram med søknaden hos Innovasjon Norge?

– Vi har vist at vi over tid kan levere på komplekse oppdrag for krevende og internasjonale kunder og markedet er potensielt stort, sier Andreassen.

GRÛNDER: Heidi Andreassen (32) i Testnor i Tromsø. Foto: Markus Furnes

Hun legger til at dataplattform-prosjektet er godt dokumentert, og at det har en betydelig risiko og sterke internasjonale partnere.

– Dessuten går verden videre, sier hun.

– Hvem som sitter på innkjøpsmakten i husstanden er i endring, og dette vil naturligvis endre produktene og tjenestene som etterspørres. I bilindustrien, for eksempel, ser man at markedsføringen i større grad retter seg mot kvinnene, med verdier som bærekraft og sikkerhet.

– Da er det smart å følge med på hva begge kjønn utvikler og investerer i, forklarer Andreassen.

GRÛNDER: Ingrid Dahl Skarstein (38) i Testnor i Tromsø. Foto: Markus Furnes

For smått og lokalt

TV 2 skrev nylig at kvinnelige gründere blir behandlet annerledes enn menn.

Bedriftsrådgiver Benedicte Middelthon i DNB viser til at kvinner kommer dårligst ut i omtrent alle gründerstatistikker.

– Hva tenker dere om at så få kvinnelige gründere får finansiert sine prosjekter?

– Det er overraskende for oss at kvinnelige gründere kun står for 3,2 prosent av den totale kapitalen. Dette er alt for lite, og det viser at det er et stort, uforløst potensiale som det må skapes en større bevissthet rundt.

De mener utfordringen ikke ligger i kvinners evne til å hente kapital, men heller trolig om valg av industri, ambisjoner om å vokse og om risikovilje.

– Investorer investerer gjerne i industrier de selv er godt kjent med, og mange gründere tenker for smått og lokalt. Da blir det vanskelig å få finansiert prosjektet sitt, mener Testnor-kvinnene.