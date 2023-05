Krav til kommunalministeren:

– Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) må sørge for at tilsynssakene etter dødsfallene nå stanses. Og at det kommer inn uavhengige granskere foreldrene kan ha tillit til, sier Inger Marie Støen.

HJELPER: Inger Marie Støen er bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen Foto: Olav Wold / TV 2

En av klagene gjaldt at barna med alvorlige spiseforstyrrelser ble skrevet ut fra døgnplassene i psykiatrien, da de var fjorten og et halvt år gamle.

Det er også på det rene at barnevernet, Bufetat og lederen for Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Østfold varslet om at det ikke var forsvarlig å skrive ut dem ut til barnevernsinstitusjoner.

Men de ble ikke hørt.

Likevel er det statsforvalterne som fører tilsynssaker mot de som varslet, Bufetat og barnevernet.

I går sa jusprofessor Mons Oppedal til TV 2 at sterke grunner taler for at det foreligger særegne forhold, og at Statsforvalterne er inhabile.

KRITISK: Jusprofessor Mons Oppedal mener departementet ikke har tatt habilitetsreglene på alvor. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Han begrunnet dette med foreldrenes mistillit til granskningen, og at Statsforvalterne har behandlet klager og varsler i saken tidligere.

– De kommer til å prøve sine egne vedtak til en viss grad. Og det vil jeg si at de ikke bør gjøre, sa jusprofessoren.

– Gransker seg selv

Bistandsadvokaten er krystallklar på hva som nå bør skje.

– Jeg synes de er helt utrolig at statsforvalteren kan granske seg selv på denne måten. Regjeringen må høre på jusprofessor Mons Oppedal, sier hun.



TV 2 har sendt intervjuforespørsel og spørsmål til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Departementet svarer de ikke har noen kommentarer, og mener de kun har gjort en generell vurdering i saken.

STÅR PÅ SITT: Sigbjørn Gjelsvik fra Senterparitet er Kommunal- og distriktsminister og vil ikke oppnevne ny gransker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det som skjedde var at bistandsadvokaten sendte habilitetsklage på vegne av foreldrene i februar. Den ble avvist.

Dette skjedde etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken hadde bedt Kommunaldepartementet gjøre en vurdering av om de kunne fortsette granskningen.

Departementet konkluderte med at Statsforvalteren ikke er inhabil, siden embete både er klageorgan og tilsynsmyndighet.

– Kommunal og distriktsdepartementet anser ikke Statsforvalteren i Oslo og Viken som inhabile til å behandle tilsynssaken. Vi oppnevner derfor ikke settestatsforvalter i saken, skriver departementet.

Uheldig

Mons Oppedal er kritisk til beslutningen fordi departementet ikke vurderte foreldrenes mistillit. De gjennomgikk heller ikke klagesaker og varsler Statsforvalterne har behandlet om Mille og Mina.

– De plikter etter loven å vurdere om det foreligger særegne forhold. Og det har ikke departementet gjort. Dette er uheldig og innebærer at inhabilitetsreglene ikke blir tatt på alvor, sier Oppedal.

Etter klagene og varslene opp mot utskriving fra døgnplassene i psykiatrien havnet tvillingene på til sammen 12 ulike barnevernsinstitusjoner i en periode på to år.



TVILLINGENE: Mina og Mille Hjalmarsen fotografert mens de var innlagt på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Foto: Privat.

I januar ble de funnet døde, trolig av overdoser heroin, etter å ha rømt fra Fossum Ung.

Bistandsadvokaten sier det er avgjørende foreldrene å få svar de kan stole på, når det granskes om jentene fikk forsvarlig hjelp i perioden før de døde.

– Det betyr nesten alt i den vanskelige situasjonen de er oppe i. De må ha tillit til at tilsynssakene blir gjort på en ordentlig måte. Dette er viktig for foreldrene, og det er viktig for rykte og omdømme etter de avdøde jentene, framholder Inger Marie Støen.



Slik svarer departementet

TV2 har stilt en rekke spørsmål til kommunalministeren. En seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet departementet (KKD) har sendt oss dette svaret:

KDD uttaler seg generelt i saken om habilitet og oppnevning av settestatsforvalter.



Det er statsforvalteren som erklærer seg inhabil, og som på bakgrunn av det anmoder departementet om å oppnevne settestatsforvalter. Det er ikke gjort i denne saken.

En part kan kreve at spørsmål om habilitet forelegges overordnet myndighet til avgjørelse. Statsforvalterne har lovpålagte oppgaver som gjør at de både er klageinstans og tilsynsinstans. Dette vil i seg selv ikke medføre et særegent forhold som medfører inhabilitet etter forvaltningsloven.

Jusprofessor Oppedal viser blant annet til at et kjernepunkt i saken som gjør at det kan foreligger særegne forhold, er spørsmålet om tvillingene hadde krav på institusjonsplass i psykiatrien. KDD har ikke myndighet til å vurdere de faglige sidene av saken. Det er BFD som er fagdepartement og Helsetilsynet som er overordnet klage- og tilsynsmyndighet på barnevernsområdet. Det er derfor disse som kan vurdere og svare på spørsmål om statsforvalterens håndtering av saken, og eventuelt hvordan saken vil bli behandlet i det videre.

Utover dette har vi ingen kommentar.