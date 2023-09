Grillet av aktor – mener Vassbakk endret forklaring

Mandag fortsetter Johny Vassbakk (53) sin forklaring for lagmannsretten. Her ble han grillet om hvorfor han endret forklaring etter han fikk innsyn i saksdokumentene.

Mandag morgen satte Johny Vassbakk seg tilbake i vitneboksen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Han er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy tilbake i 1995.

Selv nekter han enhver befatning med drapet, men påtalemyndigheten er overbevist om at det var han som sto bak.

De mener drapet var seksuelt motivert og at Vassbakks forklaring er påfallende.

Under mandagens utspørring gikk aktor i saken, politiinspektør Unni Byberg Malmin, detaljert inn i hvordan hun mener Vassbakk har endret på sin forklaring etter at han fikk innsyn i straffesaksdokumentene.

AKTOR: Det er primært statsadvokatene som fører saken for påtalemyndigheten, men også politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni B. Malmin, bidrar som aktor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Peker på endring

Ved en rekke anledninger gjennom flere tiår, har Vassbakk vært inne og forklart seg i forbindelse med Tengs-saken.

Under den opprinnelige etterforskingen, i 1995 og i 1996, avga han korte vitneavhør.

I 2018 var han igjen inne og forklarte seg for politiet, denne gangen fordi han var på listen over såkalte moduskandidater.

Høsten 2021 ble han pågrepet fordi politiet fikk et DNA-treff som knytter ham til åstedet. Etter dette har han vært inne til flere avhør.

Et gjennomgående tema i disse avhørene er at Vassbakk pleide å plukke opp haikere.

Under Malmins utspørring, gikk hun igjennom de mange forklaringene og viste til hvordan han har gått fra å fortelle at dette var svært begrenset og kun fra Haugesund til Karmøy, til at han plukket opp haikere utallige ganger i et større geografisk område.

Avhørt to ganger

Malmin går kronologisk gjennom forklaringene, og stiller ham kontrollspørsmål underveis.

Først tar hun for seg de to korte avhørene Vassbakk var inne til under den opprinnelige etterforskningen av drapet:

1995: I det første avhøret han var inne til, forklarer Vassbakk at han som oftest dro alene til Haugesund i helgene. Det kommer også frem at han skal ha plukket opp to kvinnelige haikere natten da Tengs ble drept, begge mørkt kledd og med mørkt hår. Dette forteller han uoppfordret om.

1996: I det andre avhøret forklarer han at han sjeldent eller aldri var utenom Haugesund sentrum. Han forklarer også at han hadde kjørt tilfeldige personer hjem fra Haugesund, men at dette var i et begrenset omfang. Han skal ha anslått omtrent ti ganger.

OFFER: Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai i 1995. Foto: Privat

Avhørene etter pågripelse

Malmin er kort innom avhøret i 2018, før hun tar for seg forklaringene Vassbakk har gitt til politiet etter at han ble pågrepet og siktet for drapet.

28. september 2022: Her forklarer han at han hadde plukket opp haikere gjennom livet, men fremdeles i begrenset omfang. Han sa også at den kjøringen som har forekommet, var fra Haugesund til Karmøy, at det både var kvinner og menn – og at dette primært skjedde fra 2000-tallet og utover. Før dette var det svært lite, ifølge avhørsprotokollen.

8. juni 2022: Dette avhøret skjer etter at tiltalte har fått innsyn i sakens dokumenter. Her forklarer han at han har fått tid til å huske tilbake og at han har kommet på at han plukket opp ei jente som han satte av ved et bygg som kalles Gamle Slaktehuset. Han anslår at dette skjedde i april 1995, altså måneden før drapet. Han mener å kunne tidfeste dette på grunn av en samtale om jenta i bilen med sin daværende sjef. Samtalen mener han skjedde på et møterom som ble revet i begynnelsen av mai. Han beskriver detaljert hvordan jenta var kledd, noe som er forenlig med hvordan Birgitte Tengs pleide å kle seg:

«Hun var iført hvit tykk strikkegenser med hette, lyst langt skjørt med vidde, skoletter og svart strømpebukse. Hetten på genseren var oppe på hodet», heter det i avhørsprotokollen.



AVHØRT: Vassbakk har vært inne til flere avhør, blant annet her på politihuset i Stavanger. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

30. juni 2021: Et par uker senere sier han at han har hatt med mange haikere. Dette skal ha skjedd både på dag og kveld i helgene og både på Karmøy og i Haugesund. I avhøret spør forsvarer om han kan anslå hvor mange det kan være snakk om i perioden fra januar til mai i 1995. Vassbakk anslår mellom 30 og 50 personer og sier det var en overvekt av jenter.

– Interesse for dameklær

På torsdag, da Vassbakk begynte sin forklaring for lagmannsretten, ble han igjen spurt om hvor mange haikere han tror han plukket opp.

– Mellom 50 og 100 opp igjennom, svarte Vassbakk nå.

Mandag fortsetter Malmin og borre i Vassbakks forklaring om jenta han mener å ha kjørt til Gamle Slaktehuset.

– Hvordan kan du beskrive denne haikeren så detaljert? spør aktor.

– Jeg har hatt mer interesse for dameklær enn de fleste, så det er ofte at jeg husker det.

TILTALT: I februar ble Johny Vassbakk (53) dømt for drapet på Birgitte Tengs. Nå er ankesaken oppe for Gulating lagmannsrett. Foto: Privat

– Usannsynlig å huske antrekk

Hun spør om hva Vassbakk tenker om sin detaljerte forklaring om hvilke klær hun hadde på seg, i lys av vitnepsykolog Ellen Wessels redegjørelse om hva som er naturlig å huske 28 år senere.



Den anerkjente psykologen sa følgende på torsdag:

– Det er usannsynlig at man husker et antrekk, så fremt det ikke er veldig spennende eller noe man har lagt merke til. Men om man ikke husker det tidligere, er det ikke noe man plutselig husker. Man vil kanskje huske et veldig spesielt antrekk, men man kan blande hvor man så det og når.



VITNEPSYKOLOG: Ellen Wessel er en av landets fremste eksperter på hvordan menneskers hukommelse fungerer. Både i tingretten og i lagmannsretten har hun vært inne som sakkyndig. Foto: Frode Sunde / TV2

– Jeg husker ikke hva Wessel sa, sier Vassbakk.

– Da du leste saksdokumentene, tenkte du at Birgitte Tengs' bekledning kunne være relevant for deg å være bevisst på da du lette etter alternative forklaringer? spør aktor.

– Nei, det gjorde jeg ikke.

Grillet om endring

Malmin går videre til å spørre om at han nå anslår at han plukket opp langt flere haikere på denne tiden, enn hva han tidligere har forklart.

– Hva er grunnen til at du nå endrer forklaringen din? Først kommer det begrenset frem at du har plukket opp haikere. Nå i retten har du sagt 50 til 100?

– Jeg har ikke blitt spurt så utfyllende tidligere og jeg har nå hatt tid til å tenke. Når du får tid til å tenke tilbake, så har jeg kommet på mer.

Aktor spør om han ikke fortalte om omfanget i de første avhørene, fordi han var redd for å bli mistenkt for drapet.

– Jeg var jo redd for å bli mistenkt for noe når du er uskyldig, sier Vassbakk.

VITNEBOKS: I denne stolen sitter Johny Vassbakk og forklarer seg for retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Er det grunnen til at du ikke sa at du plukket opp så mange haikere?

– Det er umulig for meg å svare på i dag.

Dommeren bryter inn og viser til at Vassbakk ikke ble spurt spesifikt om haikere under avhørene i 1995 og 1996. Malmin erkjenner at de ikke har grunnlag for å si at han ble spurt om haiking før etter at han ble pågrepet.

– Ikke tema før 2021

Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, viser også til at omfanget av haikere ikke var tema før i 2021.

– Han forklarte seg uoppfordret om de to haikerne relatert til 5. mai i 1995 i avhørene i desember 1995 og desember 1996. I tillegg forklarte han også om andre haikere i 1996 i Haugesund, sier han.

Advokaten fortsetter:

– Når haiking generelt ikke er tema før i 2021, er det naturlig nok utfordrende å være presis fordi det nesten har gått 27 år. Han får noen knagger etter hvert og klarer da å bli noe mer presis.

GRØNN OPEL: En slik Opel Ascona kjørte Vassbakk rundt i på 1990-tallet. Illustrasjon: Ane Hem / TV 2

Omfattende rettssak

Det er satt av ut mandagen til Vassbakks forklaring.

I februar ble tiltalte dømt til 17 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dommen ble anket og det er dette som nå behandles av lagmannsretten.



Etter planen skal ankeforhandlingene pågå frem til 20. oktober. Det viktigste beviset i saken er funnet av et Y-kromosom som knytter Vassbakk til åstedet.

Dette beviset skal under lupen i uke 39, da en rekke av verdens fremste DNA-eksperter kommer til Stavanger for å forklare seg for retten.

I tillegg til DNA-beviset, mener påtalemyndigheten at Vassbakks manglende alibi og hans straffehistorikk er relevant for skyldspørsmålet.