«Greenfluenceren» med klar beskjed: – Definer din egen stil

Ser du etter en ny start – eller er du fanget av vanene?

Nå som vi har gått inn i et nytt år er det neppe en hemmelighet at flere setter seg nye mål. Dette kan være alt fra å løpe mer på tredemølla, spise mindre usunt eller å gå ned i vekt – lista er lang.

Men for de som vil starte året litt grønnere, kommer bærekraft-eksperten med klare råd til hva du skal gjøre – og hva du skal unngå.

Nekter å jobbe med «fast fashion»

Det kommer stadig nye ord og uttrykk, og et av dem er «greenfluencer».

Hvis du sitter å klør deg i hodet nå, er dette et begrep som brukes om influensere, som bruker sine kanaler til å gi grønnere tips til både deg og meg.

Ada Martini Strøm hadde selv lang erfaring i modell- og motebransjen, før hun bestemte seg for å satse fullt på merker som handlet bærekraftig. Hun stiller nemlig en streng sjekkliste til hvert selskap som vil jobbe med henne.

– Jeg jobbet jo lenge med forskjellige merker, og mye «fast fashion». Jeg så over tid hvordan kolleksjonen ble større og større, og det var som om kvantitet trumfet kvalitet. Jeg tok et valg om at hvis jeg skulle fortsette å jobbe med mote som modell, skulle det kun være for merker som jobber fokusert mot bærekraft, forteller hun til God morgen Norge.

«Fast fashion» er enda et begrep som brukes om masseproduserte klær, som lages for å passe inn i hver trend som kommer og går. Uansett om trenden er blå sykkelshorts, paljett-strømpebukser eller frynsete krager – produseres det likevel.

Da hun gjestet God morgen Norge i forbindelse med grønnere nyttårsforsett, kom hun iført et antrekk som hun selv hadde reparert flere ganger, for å forlenge levetiden til et «fast fashion»-plagg.

GJENBRUK: Dette var antrekket hun hadde på seg da hun gjestet God morgen Norge. Foto: @adamartini/Instagram

– Da jeg kjøpte denne buksen i 2016 på en «fast fashion»-butikk, tenkte jeg at jeg ikke kom til å ha den så lenge, fordi jeg visste at kvaliteten ikke var så god. Ganske kort tid etter, spjæret den bak. Da måtte jeg lære meg hvordan jeg sydde den igjen, og jeg reparerte den sist fredag igjen.

Og all sy-kunnskapen hun har lært opp gjennom årene, har hun brukt til å sy et splitter nytt antrekk til Vixen Awards – hvor hun nå er nominert til en gjev pris for sitt bærekraftige arbeid.

REPARER KLÆRNE DINE: Istedenfor å kaste ødelagte plagg, oppfordrer Ada Martini strøm deg til å plukke opp nål og tråd. Foto: Christine Kodstadmoen/Aschehoug

Ulike utgangspunkt

De fleste klesbutikkene hvor man handler regnes som «fast fashion», og hvis man vil leve grønnere og handle nye klær – er det flere ting du kan huske på:

– Jeg ville prøvd å bli kjent med hvilke vaner du har, og se på hva som leder til økt forbruk. Vi gjør mye av ren automatikk, og kanskje man kjøper mye på impuls. Alle har veldig ulike utgangspunkt også, så prøv å se for deg hvilke vaner du vil endre, forteller 33-åringen og fortsetter:

GÅR HARDT UT: Ada Martini Strøm kjemper for at masseproduksjonen må avsluttes. Foto: Privat

– Kanskje det er at du er mindre på mobilen og er mindre utsatt for reklamer og apper, eller kanskje det er å prøve å få en vane på å reparere, fremfor bruk og kast.

Modellen fastslår at man må snakke høyere om de bærekraftige valgene man tar, og at det faktisk kan være noe gøy å snakke om.

– Det trenger ikke være negativt ladet eller med pekefinger, men at man kan være litt stolt av de tingene man får til. Eller diskutere de tingene man syns er vanskelig, og bare normalisere at vi snakker mer om det.

Finn din egen stil

Det er lett å miste motet når du skal sette deg ned for å sy, og ikke klarer å tre tråden gjennom nåla. Og før du går rett ned i kjelleren – råder Strøm deg til å gjøre dette:

– Det beste tipset er kanskje at hvis du er helt ny, spør en venn og start med en så lavthengende frukt som å sy en knapp. Jeg husker at den første gangen jeg skulle fikse denne buksa her, tok jeg en rask tur innom Youtube. Der fikk jeg se en video om hvordan man enkelt gjorde det, med nål og tråd, foreslår hun og understreker:

SPØR EN VENN: Hvis du trenger hjelp, spør en venn! Foto: Christine Kodstadmoen/Aschehoug

– Så bare bruk de verktøyene du har tilgjengelig, og start med en liten oppgave. Ikke begynn med det største med en gang.

Noe man også kan ha i tillegg til nyttårsforsettene sine, er shoppestopp. Hun forklarer at dette kan roe ned impulskjøp, og at man også blir bevisst på hvor mye man faktisk kjøper.

– Man kan starte med én måned, og se hvordan det går. Men det er også supert å utnytte de plaggene man allerede eier så godt som mulig, for da får man kanskje litt bedre oversikt.

Noe annet hun mener er viktig – både for å finne seg selv, og å spare utslipp – er å finne din egen stil. Finn ut hva du føler deg ordentlig vel i, og hvilken stil som uttrykker hvem du er.

– Tenk over: «Hvis jeg har funnet min stil, er det klær som jeg vil ha fem år, ti år frem i tid?», fastslår hun og understreker:

– «Fast fashion» slipper trender hver eneste uke. Man kan ofte føle at man må ha noe nytt for å følge med på trender, men har du definert din egen stil, kan du la trenden med glitrende sykkelshorts komme og gå som den vil.

Det hun i tillegg er spesielt opptatt av, er hvordan mat kan redusere dine egne, personlige utslipp.

ØKTE MATGLEDEN: Ada Martini Strøm fikk økt matglede av å starte med kjøttfri mandag. Foto: Privat

– Mat er jo den ene tingen vi kan gjøre noe med, som kan ha en effekt på våre personlige utslipp. Man bli bedre på matsvinn, og tenke litt kreativt på de ingrediensene man har tilgjengelig, forteller hun og konkluderer:

– Prøv å spis plantebasert, og kanskje kjøttfri mandag er noe. For meg økte det matgleden min veldig, og det har gjort noe med at jeg koser meg mer med å lage mat på mandager. Det er mer kreativt og gøy! Inviter andre til å være med på det, for det er en myte om at må spise kjøtt for å bli mett.