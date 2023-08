Grams lakseaksjer: – Viser at vi trenger et totalforbud

AKSJEHANDEL: Jonas Gahr Støre skal gå igjennom regelverket for kjøp og salg av aksjer blant regjeringsmedlemmer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Torsdag fortalte TV 2 at statsråd Bjørn Arild Gram eide og solgte aksjer som kommunal- og distriktsminister.

Da han tiltrådde i oktober 2021 eide han aksjeposter i to store selskap: NTS og Telenor. Kun Telenor-aksjene ble solgt umiddelbart etter en gjennomgang i departementet.

Etter fire måneder i regjering solgte han også aksjene i lakseselskapet NTS for 85 000 kroner.

– Salget skjedde i forbindelse med at store aktører kjøpte seg opp i selskapet, skrev Gram i en e-post til TV 2.

OPPDRETT: Selskapet NTS, som Gram eide aksjer i, eier mange av landets brønnbåter som frakter laks til slakteri. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Må bli et forbud

Rødts medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Seher Aydar, er tydelig på saken til Gram viser at det trengs et forbud mot aksjehandel blant statsråder.

– Nå er det case by case, og det ser vi at ikke fungerer. Det er helt åpenbart at aksjer en statsråd har fra før, må de kvitte seg med, sier Aydar.

Hun mener det ikke holder å vurdere interessekonflikter for eget departement.

TYDELIG: – Det må bli totalforbud mot aksjeeierskap, sier Rødts Seher Aydar. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– De har da viktigere ting å bruke tid på enn aksjehandel, og det er ikke sånn at statsråder bare er sjefer for sitt departement, de er også medlemmer av regjeringa. Det trengs et generelt forbud.



– Bør ta en diskusjon

Professor i politisk kommunikasjon og arbeidsprosesser i regjeringen, Kristoffer Kolltveit, sier til TV 2 at håndteringen virker ryddig.

– Det viktigste er jo å unngå å eie aksjer der men har et sektor-ansvar som minister. Men i etterkant av Borten Moe-saken bør man jo ta en diskusjon om regjeringsmedlemmer overhodet bør kjøpe og selge aksjer, sier Kolltveit.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av etter å ha brutt habilitetsreglene da han eide aksjer i våpenselskapet Kongsberg-gruppen.

Kan vekke mistanke

Kolltveit trekker frem at et hovedpoeng som minister er at man får innsikt i en rekke prosesser, selv om man ikke har direkte ansvar for selskap eller sektor.

– Jeg tror kanskje det er slik det må bli: at reglene strammes inn og at ministre ikke kan kjøpe/selge aksjer akkurat den korte tiden de er i stillingen sin, sier han.

Forsvarsdepartementet opplyste til TV 2 at Gram ikke hadde innsideinformasjon på salgstidspunktet.

– Selv om det juridisk sett kanskje ikke er innsideinformasjon, vil folk kunne mistenke at noen har fått vite noe på bakrommet og derfor handler ut fra det, forklarer Kolltveit.

Interessant å se på rutinene

Tidligere i sommer besluttet Stortingets kontrollkomite å åpne sak mot Støre-regjeringens håndtering av habilitet.

Lederen i komiteen, Peter Frølich (H), påpeker at det aldri har vært noe totalforbud mot at statsråder kjøper eller selger aksjer og at kontrollsaken handler om habilitet.

KONTROLL: Peter Frølich (H) er leder av kontrollkomiteen som nå skal undersøke habilitetssakene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Ifølge Gram har han ikke vært involvert i noen interne prosesser som berører de økonomiske interessene han hadde i Telenor og NTS.

– Basert på disse opplysningene ser ikke dette ut til å være noe regelbrudd, sier Frølich.

Samtidig sier han at det kan være interessant å se på regjeringens rutiner for aksjehandel, mener han.

-Kontrollkomiteen har interesse av å undersøke regjeringsapparatets praksis for aksjehandel, og om denne er endret over tid, sier han.

Orienterte ikke Statsministerens kontor

Statsminister Jonas Gahr Støre skrev i en e-post til TV 2 at Bjørn Arild Gram meldte inn sine eierinteresser til Stortingets offentlige register.

– Statsministerens kontor ble ikke orientert i forkant, sier fungerende kommunikasjonssjef, Camilla Bredde Pettersen torsdag.

Ifølge retningslinjene er det ikke slik at SMK må orienteres om dette. Men Støre har nå startet en gjennomgang av regelverket rundt aksjehandel.

Høyre-leder Erna Solberg har foreslått at alt av kjøp og salg skal skje unntaksvis og etter tillatelse fra Statsministerens kontor.