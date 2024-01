Gram om krigsvarsko: – Naivt om vi ikke forbereder oss

– Vi håper at vi aldri skal oppleve krig igjen i landet vårt, men det ville være naivt om vi ikke forbereder oss og gjør det vi kan for at det ikke skal skje.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) etter at at Sveriges regjering og forsvarsledelse har gått ut og bedt landets befolkning forberede seg på krig.

Statsråden sammenligner det å forsvare Norge med å ha forsikring.

– Som privatpersoner betaler vi forsikring, ikke fordi vi nødvendigvis tror at huset vårt skal begynne å brenne i kveld, men fordi konsekvensen dersom det utenkelige skulle skje blir så stor. Det er med samme logikk vi holder oss med et forsvar, sier Gram.



Søndag sa landets sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin at det kan bli krig i Sverige. Alle svenske borgere må bidra til å styrke landets motstandskraft, oppfordret han.



– Mer alvorlig

Norges forsvarsminister sier at det er all grunn til å tro at forsvarsviljen i det norske folk er stor.

– Men motstandskraften i samfunnet må hele tiden vedlikeholdes og styrkes. Ikke minst er dette viktig i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, sier Gram i en epost til TV 2.

I Norge er beredskapen trappet opp fra fase 0 til fase 1. Forsvaret har siden 2022 stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.

Gram sier at regjeringen arbeider med å styrke det norske Forsvaret med investeringer, og ikke minst med folk.

– Det er der skoen trykker aller mest. Vi mener det er nødvendig med en raskere oppbemanning, at vi utdanner flere og investerer mer enn det som har ligget til grunn i den nåværende langtidsplanen for Forsvaret, sier forsvarsministeren og fortsetter:

– Samtidig bidrar vi tungt til Ukrainas forsvarskamp. Det er selvsagt mest av alt utrolig viktig for dem, men det er også viktig for oss, for norsk sikkerhet, at Russland ikke vinner frem med aggresjonen mot et naboland, sier Bjørn Arild Gram.

Kritisk Nato-rapport

I fjor sa Nato i en rapport at Norge må «forplikte seg til enda høyere prioritet, innsats og ressurser» for å nå målene som Natos forsvarsministre er blitt enige om. Den kritiske rapporten listet opp en rekke punkter som viste hva Norge ikke hadde gjort for å forsvare seg selv.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen understreker overfor Aftenposten at Norge har økt beredskapen de siste årene.

– Verden omkring oss er preget av mer usikkerhet og uforutsigbarhet enn på lenge. Derfor anbefaler jeg å styrke Forsvaret, og jeg anbefaler også at det er viktig med en rask satsing, sier forsvarssjefen til avisen.