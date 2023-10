Googlet selvmordsmetode: – Er dette en bedre skjebne?

Torsdag 19. oktober ble boken «Mr. Hell» lansert, en bok hvor Hegseth oppleves som ekstremt ærlig om egen mental helse og skildringer rundt viktige hendelser i livet hans.

Blant temaene han snakker åpent om, er døds- og hiv-angst.

Angst

Da Hegseth var 19 år, hadde han kjærlighetssorg. Personen som hadde skapt denne sorgen, møtte han tilfeldigvis på under en bytur. I boken står det at ekskjæresten bøyde seg fram mot ham, og sa:

«Jeg møtte en i forrige uke som sa han hadde hatt sex med deg. Nå har han fått beskjed fra legen om at han er hiv-positiv. Jeg tenkte kanskje du ville vite det.»

I forbindelse med innspilling av TV 2-podkasten «Realitysjekk» sier Morten Hegseth at han gikk i seks år og trodde han hadde hiv – uten å tørre å sjekke seg.

MED GLIMT I ØYET: Selv om boken ofte tar opp svært alvorlige tema, er den skrevet med humor og glimt i øyet. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Han utviklet panikkangst på grunn av hiv-frykten, og denne panikkangsten slet han med i mange år.

– Jeg fikk så angst. Jeg tenkte sånn: «Fy faen, har jeg gitt noen hiv?» Betyr det at jeg har hiv, sier han i «Realitysjekk»-episoden som slippes onsdag 25. oktober, og fortsetter:

– Jeg hadde mange fordommer mot hiv og aids, noe jeg skammer meg over nå. Jeg trodde sikkert at det smittet på dolokket og ved å kysse, noe det absolutt ikke gjør. Det var så mye stigma rundt det da, i hvert fall i mitt hode, så jeg turte ikke gå og få svaret på at jeg hadde hiv. Det var verre enn å ikke vite, fordi jeg var så redd.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Selvmordstanker

Tankene ble altoppslukende, og Hegseth sier han begynte å innbille seg symptomer, som at han blødde fra hodet, når han slettes ikke gjorde det. Han begynte å google selvmordsmetoder, og havnet generelt på et tøft sted i livet.

– Det var en periode jeg tenkte: Skal jeg drukne meg selv, liksom? Er det en bedre skjebne enn å dø av hiv og aids? Grunnen til at jeg hadde så angst for hiv og aids, er fordi jeg har så dødsangst. Jeg ville jo ikke dø heller, men jeg ble helt paranoid. Det var jævlige år.

«Følelsen av å være døende og en morder uten seksualmoral fikk hjertet mitt til å galoppere igjen. Jeg var livsfarlig. I skjul kjøpte jeg klor og salmiakk for å kunne vaske alt jeg tok i så ingen andre skulle bli smittet. Selv dusjet jeg opptil fem ganger om dagen», står det i boka.

I RAMPELYSET: Morten Hegseth har alltid mange baller i lufta, og er for tiden aktuell som «Skal vi danse»-dommer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dødsangsten har tatt stor plass i Hegseths følelsesliv helt siden han var svært ung, og mistet flere familiemedlemmer i løpet av kort tid. Ved å oppleve så mye død, ble han smertelig klar over hvor skjørt livet kan være. Da Hegseth på nytt ble forelsket, la han både dødsangst og hiv-angsten til side. Uavhengig av hvor redd han var for å ha sykdommen, var han mer redd for å smitte en han elsket. Da testen kom tilbake som negativ, følte han at han fikk livet i gave.

I dag har Hegseth mye mer kunnskap om både hiv og aids. Han skulle ønske han satt med denne informasjon i de seks årene han hadde angst.

Unødig frykt

Anne-Karin Kolstad (62) er generalsekretær i HivNorge. Hun er veldig glad for at Hegseth bruker sin store plattform til å snakke om temaet, og tror det vil bety mye for mange som er berørt av hiv.

– De tankene og frykten som Morten Hegseth kjente på, er veldig gjenkjennbare. Hiv har jo ligget som en trussel og skygge over mange, og særlig over menn som har sex med menn siden 80-tallet. Ikke alle har fått med seg den revolusjonerende, medisinske utviklingen på feltet. Det har vært snakket altfor lite om hiv, også i det skeive miljøet etter at medisinene kom i 1996, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Det har nettopp bidratt til at Morten, og sikkert mange flere, har slitt unødig med angst og frykt – og kanskje ikke visst nok om vellykket medisinering, ei heller den effektive hiv-forebyggende behandlingen PrEP, som ble tilgjengelig i Norge fra 2017.

FÅR SKRYT: HivNorge er takknemlige for at Hegseth setter søkelys på temaet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Å ikke tørre å teste seg, er noe som fortsatt skjer i 2023.

– Mange som er i risiko for hiv er veldig flinke til å teste seg i dag, men det er fremdeles noen som går altfor lenge med en udiagnostisert hiv-diagnose, blant annet på grunn av vegring for å teste seg, eller forståelse for at man har vært i en risikosituasjon. Noen går så lenge at de blir registrert med langtkommende hiv, og i noen tilfeller også aids.

– Men, heldigvis gjør dagens medisiner at du kan reversere denne utviklingen og faktisk bli helt smittefri. Siden 1996 har vi hatt hiv-medisin som gjør at de som tar behandlingen i praksis er smittefri og ikke kan smitte andre. I 2017 kjempet vi i HivNorge gjennom innføringen av den hiv-forebyggende behandlingen PrEP, noe som har bidratt til at det knapt blir registrert nye hiv-tilfeller i Norge nå. Over 3000 som er risiko for hiv får i dag PrEP og de fleste av disse er menn som har sex med menn, sexarbeidere og transpersoner.

I LEDELSEN: Anne-Karin Kolstad har vært generalsekretær i HivNorge siden 2017. Foto: Privat

Fortsatt mange fordommer

Kolstad sier at det ikke er rart at folk i LGTB-miljøet ikke vet om medisineringsmulighetene, da de opplever at enkelte leger og helsepersonell ikke sitter med tilstrekkelig kunnskap.

– Vi i HivNorge erfarer at når man beveger seg utenfor spesialisthelsetjenesten og infeksjonsmedisinske avdelinger, så er kunnskapen om hiv svært mangelfull. Som en konsekvens opplever personer blant annet å bli stigmatisert og diskriminert. Noen opplever brudd på taushetsplikt, mangelfull behandling og i noen tilfeller til og med behandlingsnekt.

– HivNorge har i tillegg stadig henvendelser og juridiske saker der helsepersonell har stigmatisert og utsatt personer som lever med hiv for overdrevne smitteverntiltak, fordi de ikke har oppdatert kunnskap om hiv og effekten hiv-behandling har, hvor andre ikke kan bli smittet.

I fremtiden håper Kolstad at særlig én ting vil endres:

– Når det gjelder PrEP er det dessverre slik at det kun er spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som kan skrive ut PrEP og ikke fastlegene. Vi i HivNorge ønsker PrEP på blå resept slik at alle leger kan skrive det ut.