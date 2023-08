Godkjente fakturaer for 4,2 millioner til ikke-eksisterende selskap

BLE SVINDLET: En mann i 30-årene er siktet for å ha svindlet til seg 4,2 millioner kroner hos sin arbeidsgiver Hurtigruten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Denne uka ble en mann i 30-årene pågrepet og framstilt for varetektsfengsling, etter at han var blitt anmeldt av sin arbeidsgiver, Hurtigruten.

Mannen er bosatt i Tromsø med kone og to barn.



Nå er han siktet for grovt bedrageri eller underslag.

Svindlet seg til 4,2 millioner

Bakgrunnen for siktelsen er at mannen skal ha overstyrt og godkjent ti utbetalinger til et annet selskap: et selskap som ikke ser ut til å eksistere, ifølge Nordlys.

Utbetalingene beløper seg til om lag 377.000 euro, som er over 4,2 millioner norske kroner. Overførslene skal ha skjedd mellom mai og juli i år.

«Siktede har erkjent forholdene han er siktet for. Han har forklart seg om hvordan han har tilegnet seg pengene. Han har også forklart hvordan store deler av pengene er brukt, hvor de resterende pengene befinner seg og at han vil være samarbeidsvillig med å få overført disse pengene til politiet», står det å lese i rettskjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Ikke første gang

De ulovlige utbetalingene hos Hurtigruten skal ha startet bare tre dager etter at prøvetiden utløp for en tidligere dom.



I 2020 ble mannen nemlig domfelt for grovt bedrageri, etter at han i perioden 2017-2019 skal ha svindlet til seg 1.559.990 kroner i et selskap hvor han var ansatt som driftssjef.

TINGRETTEN: Nord-Troms og Senja tingrett, Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Straffen ble fengsel i to år og tre måneder. Han ble også dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning til selskapet.

Svindelen ble utført ved at mannen benyttet seg av navn og fødselsnumre som tilhørte ni andre personer. Slik fikk han det til å se ut som om at disse ni utførte arbeid for selskapet.

Lønnen for dette «arbeidet» ble derimot overført til ektefellens bankkonti, som mannen disponerte.

Fare for bevisforspillelse

Mannen er nå varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, og politiet har tatt beslag i siktedes PC og mobiltelefon.

Påtalemyndighetene ba om at den siktede mannen ble fengslet i fire uker, men retten ga kun medhold i to uker.



Retten mener det er fare for at siktede vil forsøke å fjerne elektroniske spor, og viser til at han fremstår som «nokså kyndig innen data, om man ser på hvordan han har gjennomført handlingene han er siktet for».

Retten bemerker at saken er helt fersk, og at det derfor er uklart om de aktuelle handlingene vil rammes av straffeloven § 372 (grovt bedrageri) eller eksempelvis straffeloven § 325 (grovt underslag).

Begge forhold kan gi fengselsstraff inntil seks år.

Siktede er suspendert fra jobben i Hurtigruten.



Verken Hurtigruten, politiadvokat Joachim Staff eller siktedes forsvarer, Johanne Grue Reiten, ønsker å si noe om saken, da den er i en tidlig fase.