– Gode nyheter for nordmenn på ferie

Kronekursen har styrket seg tydelig mot euroen det siste døgnet. Det er godt nytt for nordmenn på ferie.

Mandag morgen ble det klart at prisveksten i Norge fortsatt er skyhøy.

Like etter styrket den norske kronen seg, og nå er kronekursen på sitt sterkeste mot euroen siden april.

Tirsdag ettermiddag koster en euro 11,45 kroner, ifølge Norges Bank. Vi må tilbake til 17. april for å finne sterkere krone. Da kostet en euro 11,36 kroner.



E24 omtalte saken først.

– Mer attraktiv

– Dette skyldes det høye inflasjonstallet vi fikk i går. Prisveksten lå høyere enn det Norges Bank forutså og det har fyrt opp renteforventningene i Norge. Markedet venter rente på nærmere 4,5 prosent, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea.

Styringsrenten er for tiden på 3,75 prosent.

EKSPERT: Dane Cekov er valutastrateg i Nordea. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, forklarer at når renteforventningene stiger, blir den norske krona mer attraktiv.

– Og så blir bevegelsene forsterket av at det nå er sommerstille. Det er mindre likviditet i markedet, og færre handler. Bevegelsene blir større når likviditeten er lav. Nå går dette i kronekursens favør, forklarer hun.

FORKLARER: Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Cekov tror likevel ikke den norske kronas oppsving vil vare.

– Midlertidig

– Jeg tror ikke det varer. Spesielt fordi jeg ikke tror Norges Bank vil ha en dobbel renteheving i august, slik markedet forventer, sier valutastrategen.

Han får støtte fra Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Hvis ikke Norges Bank leverer på markedets forventning, kan styrkingen vi ser nå bli veldig midlertidig. Jeg tror ikke vi har sett bunnen på kronekursen ennå, sier Chen.

EKSPERT: Olav Chen i Storebrand tror oppsvingen kan bli kortvarig. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Gladnyhet for ferierende

Økonomene TV 2 har snakket med er likevel enige om at dette er oppsving for de som er på ferie i eurosonen nå.

– Fordi som skal bruke euro nå er dette gode nyheter, sier DNBs Haugland.

Cekov i Nordea forklarer at kronestyrkingen har gjort utenlandsferien omtrent fem prosent billigere.

– For de aller fleste har dette lite å si, men det skader jo ikke, sier han.

FERIETID: For de som er på tur i utlandet, er en sterkere krone godt nytt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Dette er fint for nordmenn som er ute og reiser, selv om ikke det er den største forskjellen, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

Hun mener det er fortsatt er viktig å tenke nøye gjennom pengebruken sin i sommer.

ADVARER: Cecilie Tvetenstrand i Storebrand oppfordrer til å fornuftig pengebruk, selv om kronen styrker seg noe. Foto: Kristian S. Moen/TV 2.

Haugland understreker at det ikke er en garanti for at kronekursen vil være den samme i morgen, som i dag.

– Kronekursen er beryktet for sine store bevegelser, sier Haugland.