Gode nyheter for noen: – Veldig bra

Vårens inntog er utsatt igjen, men dårlig vær for noen er godt vær for andre.

Våren har vært på en snarvisitt i Sør-Norge, men torsdag og fredag har snøen igjen lavet ned. Det har blant annet skapt trøbbel i trafikken.

For noen er imidlertid snøen en skikkelig gladnyhet – i alle fall for en liten stund.

– Det er veldig bra for allergikere med nedbør. Særlig vedvarende nedbør vasker bort pollen, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til TV 2.

NAAF anslår at mer enn hver femte nordmann har pollenallergi.

Spredningen er i gang

Spredningen av pollen fra or og hassel har allerede vært i sving i flere uker. Den startet på Nordvestlandet, og har bredt seg over hele Sør-Norge.

Plagede allergikere får dermed en pause med de siste dagenes snøfall, men det tar nok ikke lang tid for spredningen er i gang igjen.

SENERE ENN VANLIG: Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord sier den kalde vinteren forskjøv starten på pollensesongen. Foto: NTNU

– Nedbøren begrenser pollenspredningen, men den tar seg fort opp igjen. Hvis gradestokken kommer over seks-sju varmegrader, er det gode forhold, sier Ramfjord.

Spredningen av or og hassel varer en stund til, før den erstattes av en annen pollentype.

– Det vi ser foran oss for Oslo-regionen er salix-spredning. Det er en pollentype ganske mange reagerer på, som kommer i løpet av den kommende uka, sier Ramfjord.

– Blir kritisk for allergikerne

Salix-sesongen omtaler Ramfjord som et forvarsel for den pollentypen flest nordmenn er allergisk mot – nemlig bjørk.

For bjørkepollenallergikerne har han dårlige nyheter, men understreker at det avhenger av vær og temperatur.

– Du får gjerne svingninger fra år til år i produksjon av bjørkepollen. I fjor hadde vi en relativt moderat sesong, og det medfører ofte at det blir litt mer neste år, sier Ramfjord.

Det varierer når sesongen starter, men for Oslo varer den fra rundt 20. april til 17. mai.

– Det mest gunstige for spredning av pollen, og spesielt bjørk, er høytrykk og 20–25 grader. Da blir det kritisk for allergikerne.

POLLENVARSEL: Pollenspredningen varer fra slutten av februar til slutten av august. Foto: Skjermbilde / NAAF

Vekslende vær i vente

Selv om det verste snøværet er forbi, venter meteorologene også vekslende vær gjennom helgen og neste uke.

– Nedbør blir det ikke mangel på fremover, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo til TV 2.

Han sier Sørlandet opp til Oslo kan vente seg regn, sludd og snø fredag kveld og natt til lørdag.

Fra lørdag kommer et nytt lavtrykk inn over Sørlandet, men med mildere luftmasser. Nedbøren her vil komme som regn.

– Utover søndag kan det bli en god del regnbyger på Vestlandet og lite nedbør på Østlandet, sier Teigen.

Kommende uke vil være preget av enkelte fine dager, med en del gråvær innimellom.

– Det blir klassisk aprilvær, sier Teigen.