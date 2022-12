Gode julenyheter fra meteorologen

Starten av desember og adventstiden har vært kald landet over. Ifølge meteorolog Roar Teigen i StormGeo avtar ikke minusgradene med det første.

– Det blir liggende kald, arktisk luft over Norge, med stor sikkerhet ut hele neste uke, sier Teigen til TV 2.

Mange steder i landet får tosifrede minusgrader, og det er de indre strøkene, som Finnmarksvidda, indre Østlandet og indre Trøndelag, som får det kaldeste været.

Fortsatt lave temperaturer betyr at snøen vil bli liggende i de delene av landet som allerede har fått snø.

– Men det blir ikke noe særlig påfyll de neste dagene. Det kan være litt dryss i luften på Østlandet, men ikke nedbør av betydning, sier Teigen.

I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan imidlertid et lavtrykk i Norskehavet gi noe snø fra tirsdag eller onsdag.

Her kan snøen forsvinne

Meteorologen forteller at måneden så langt har vært kaldere enn normalen for desember.

Det gir grunn til å være forberedt på et mulig væromslag etter hvert, og kanskje den såkalte kakelinna.

Kakelinna Kakelinna er betegnelsen på en mildværsperiode i desember, før jul. I folketrua var det en vanlig oppfatning at mildværsperioden før jul skyldtes varmen fra fyring i bakerovner. Varmest ble det på slutten av julestria, da folk hadde bakt både mye og lenge.

Kilde: Språkrådet

– Det er litt spesielt om det klarer å holde seg nesten hele desember med såpass kaldt vær. Etter unormalt vær over lang tid, så vil det gjerne komme tilbake til mer normalt, sier Teigen.

Han gir gode prognoser for at minusgradene holder seg også den siste uka før jul, men anslår samtidig en 30 prosent sjanse for et betydelig væromslag.

Et lavtrykk fra Atlanterhavet kan nemlig treffe landet, og spesielt Vestlandet.

– Vestlandet ligger da tynt an, med at snøen vi har nå fort kan forsvinne. Særlig i ytre strøk, men også indre, sier Teigen.

Det kan bli en våt førjulsuke for vestlendingene om lavtrykket treffer.

– Det kan komme litt regn i perioder og bli generelt mildere. Da kan julen bli mer grønn, i hvert fall i vestlige deler av Sør-Norge.

Kan bli uvanlig romjul

Romjula og nyttårshelga er foreløpig for langt frem til å få presise værprognoser, men Teigen mener årets romjul kan komme til å skille seg fra normalen.

– Det er typisk en tid på året med kraftig lavtrykk og mye nedbør og vind, men jeg har ikke helt tro på at det blir det i år. Jeg tror været kan være forholdsvis rolig for årstiden, sier han.

Ifølge Teigen er det en sjanse for at det blir mildere vær i romjulen, men det forventes fortsatt vinterlig vær i store deler av landet.