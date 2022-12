– Glemmer aldri synet som møtte oss

– Jeg skjønte fort at dette dreide seg om en svært stygg ulykke. Det hadde vært store krefter i sving, forteller Arild Rasmussen.

Han er brigade- og innsatsleder i Salten Brann i Nordland.

Denne søndagen i midten av mai var han tilfeldigvis på familiehytta i Steigen da telefonen fra vakthavende innsatsleder i Bodø ringte.

Det hadde vært en ulykke inne i Steigentunellen på Fylkesvei 835 i Nordland.

En innsatsleder var mange timer unna, så Rasmussen fikk spørsmål om å være redningsleder på ulykkesstedet.

MENTAL PÅKJENNING: – Man fryktet at det var kjenninger eller slektninger som var involvert i ulykken, sier Arild Rasmussen, brigadeleder i Salten Brann. Foto: Privat

– Jeg kjente med en gang på frykten av at det kunne være kjente, eller slektninger til noen av våre lokale mannskaper som hadde vært involvert i ulykken, forteller Rasmussen.

Hytta til Rasmussen ligger kun en drøy halvtime fra ulykkesstedet.

Denne helgen var det også mange konfirmasjoner og ekstra mange besøkende i de to nabokommunene Steigen og Hamarøy.

Massive skader

– Det var ingen tvil om at ulykken var en stor mental påkjenning for de mannskapene som rykket ut og som kom først til stedet, forteller han.

Ronny Borge er politistasjonssjef ved Fauske politistasjon i Nordland politidistrikt.

– Det var et meget stygt og krevende åsted for alle de som var involvert. De materielle skadene var massive. Ofte er det små forhold der alle kjenner alle. Er det kjenninger denne gangen, arbeidskollega, nabo eller familie?. Dette gir arbeidet og jobben vår en personlig dimensjon som vi må løse, forteller han.

Ulykken skjedde søndag ettermiddag den 15. mai.

DEBRIEF: Dødsulykken har gjort sterkt inntrykk på de mange redningsmannskapene som deltok i forbindelse med den omfattende ulykken inne Steigenulykken. Foto: Arild Rasmussen, Salten Brann

Fem tsjekkiske statsborgere skulle fra Steigen til flyplassen i Bodø. De tilhørte et turfølge på ti som hadde vært på fiskeferie. De som var igjen i huset skulle reise hjem til Tsjekkia først noen dager senere.

Kameratene tok farvel med hverandre, og fem av dem satte seg inn i en grå Volkswagen Multivan.

Mental påkjenning

Etter kun sju kilometer kom de frem til åpningen på den åtte kilometer lange Steigentunnelen som binder nabokommunene Steigen og Hamarøy sammen.

Omtrent midt inne i tunnelen skjer den fatale ulykken.

Bilen med fisketuristene kjørte rett inn i hengeren på en traktor som var på vei igjennom tunnelen.

Hengeren var tungt lastet med stein, og traktoren hadde lav fart.

Flere av passasjerene inne i bilen døde momentant i det voldsomme sammenstøtet.

– Caravellen var knust. Det var veldig sterke inntrykk for alle de som jobbet på stedet. Så lenge vi er i innsats, er det som om vi jobber på autopilot. Jobben må gjøres, forteller Borge.

Føreren av bilen, en mann i 80-årene, ble livstruende skadd. Han ble sendt til sykehus med et redningshelikopter. Først til Bodø, så videre til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Føreren av traktoren ble ikke fysisk skadet i ulykken.

Den verste ulykken på fire år

I begge kommunene ble det slått full alarm.

– Da jeg kom fram var allerede nødetatene i ferd med å hente ut sjåføren fra bilvraket. Både Luftambulansen og redningshelikopteret fra Forsvaret var da kommet frem. Sjåføren ble hentet ut av tunellen og sendt videre med helikopter, forteller Rasmussen.

Tilbake inne på skadestedet lå det fire døde mennesker og en knust minivan.

Salten Brann hadde til sammen 15 personer på skadestedet den kvelden og natten.

I tillegg var det mannskaper fra både ambulanse, politi- og personell fra Statens vegvesen.

– I tillegg til å redde liv og sikre skadestedet, skal også politiet tenke etterforsking, forteller Borge.

Det var en tøff jobb.

– Vi er alle mennesker inni uniformen, vi har følelser, relasjoner og tar med oss inntrykk og bilder videre i livet, forteller han.

Fire personer omkom etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. En person betegnes fremdeles som kritisk skadd. Foto: Roy Arne Salater / TV 2 Les mer Fire personeromkom etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. En person betegnes fremdeles som kritisk skadd. Foto: Roy Arne Salater / TV 2 Les mer KNUST: Bilvraket vitner om de enorme kreftene som har vært i sving. Statens vegvesen er nå ferdig med de tekniske undersøkelsene. Foto: Roy Arne Salater / TV 2 Les mer

På ettermiddagen parkerte fire bårebiler utenfor den ene tunnelåpningen.

– Det var en svært tøff hendelse å komme bort i. Det er uten tvil det mest voldsomme skadestedet jeg har vært på, forteller Rasmussen.

Det er Borge enig i.

– At fire av de som var i bilen omkom i ulykken gjør dette til en av de verste ulykkene i vårt distrikt. Jeg kan ikke huske noe lignende i min 30-årige karriere, forteller politistasjonssjefen.

Det er mange innbyggere som reiser mellom de to nabokommunene, og tunellen er eneste vei inn- og ut fra Steigen.

Først på kvelden gikk politiet ut med meldingen om at det var fire tsjekkiske fisketurister som var om kommet.

ALVORLIG: 15. mai omkom fire personer etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. Bilen kolliderte med en traktor midt inne i den 8 km lange Steigentunnelen. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Mange gikk rundt med en viss uro og fryktet at det var folk fra nærmiljøet som var involvert. Det var en preget stemning i lokalsamfunnet, sier Britt Kristoffersen (Sp), ordfører i Hamarøy kommune.

– Det er en tragisk ulykke uansett hvem som blir rammet. En slik hendelse preget oss alle, og det gjør den fortsatt den dag i dag, forteller Kristoffersen.

I flere måneder har Statens vegvesen sin ulykkesgruppe i Salten kartlagt, og gjennomført tekniske undersøkelser.

Gjenstår å avhøre den tsjekkiske bilføreren

Rapporten er nå sendt til politiet, men fortsatt gjenstår noe etterforskning.

– Vi har fått en del svar, men per nå kan vi ikke gå ut med disse detaljene. Fører av den tsjekkiske bilen overlevde ulykken. Han er alvorlig skadet og befinner seg nå hjemme i Tsjekkia, forteller politistasjonssjefen på Fauske.

– Politiet ønsker å avhøre han, og vi kan derfor ikke gå ut med detaljer som fremkommer i etterforskningen før det har skjedd, sier Borge.

En del av saksdokumentene er oversatt til tsjekkisk.

Politiet venter på at rapporten fra ulykkesgruppa blir oversatt, før Statsadvokaten sender en rettsanmodning til Tsjekkia og ber om avhør av føreren.

Traktorføreren: – Dypt tragisk

Før det er gjennomført vil ikke saken være ferdig etterforsket.

– Kanskje kan føreren belyse noe om ulykken. Som eneste overlevende av de fem personer i bilen, er selvsagt denne ulykken en enorm påkjennelse for han også, forteller Borge.

LANGE KØER: Steigentunnelen ble stengt i mange timer mens Statens vegvesen gjorde åstedsundersøkelser. Foto: Gunnar Grytøyr

Også føreren av traktoren er avhørt. Også for han har hendelsen gjort inntrykk. Føreren ønsker ikke å stille til intervju, men uttaler seg via sin forsvarer, Finn-Ove Smith.

– Ulykken er dypt tragisk, og han har aldri hatt noe ønske om å være en del noe slikt. Han var i sjokk etter å ha kommet til seg selv etter påkjørselen som for han var helt uventet, forteller forsvarer Finn-Ove Smith.

Hans tanker er hos de pårørende og etterlatte samt den overlevende.



– For ham har ulykken vært et enormt traume og en kan tenke seg hvorledes det oppleves å bli påkjørt bakfra med de fatale og enormt ødeleggende konsekvenser det har hatt, forteller Smith.

Det man vet er at ulykken skjedde på en lang og rett strekning.

Steigentunnelen har god belysning, og er ikke krevende å kjøre.

Det at ulykken fortsatt ikke er ferdig etterforsket er en belastning.

– Selv om han vet at han ikke er skyld i ulykken, er det belastende at politiet ikke har henlagt saken for hans del som intet straffbart forhold, forteller traktorførerens forsvarer, Finn-Ove Smith.

– Påvirker oss

Traktorføreren har ikke på noe tidspunkt vært fratatt retten til å kjøre bil som følge av ulykken, og han har hatt muligheten for å leve et tilnærmet vanlig liv etter hendelsen.

– Han har forståelse for at politiet ønsker å avhøre føreren av bilen. og har forståelse for at politiet ikke har konkludert enda, sier Smith.

Flere biler skal både ha sett, og kjørt forbi hengeren og traktoren. På ulykkesstedet ble det ikke registrert noen form for bremsespor.

– Man lurer litt på hvordan en slik ulykke kan skje med tanke på at det er en opplyst og rett strekning. Det er litt uforståelig, forteller Arild Rasmussen, brigadeleder i Salten Brann.

For alle nødetatene som deltok i redningsarbeidet har ulykken gjort sterkt inntrykk.

– Flere snakker jo fortsatt om det man opplevde inne i tunellen denne søndagen. Vi har bearbeidet inntrykkene mange ganger nå i ettertid, sier Arild Rasmussen, brigadeleder i Salten Brann.

Også politiet har hatt en felles gjennomgang av ulykken.

– De fra oss som jobber i innsats på en slik ulykke har gjerne ulik alder og erfaring i politiet. Vi blir alle påvirket av slike inntrykk, de lagres i hodene og minnet vårt, sier Borge.

– Det er viktig snakke om sine følelser etter en slik ulykke, forteller han.