Glatte veier og oversvømmelser: – Umulig å kunne håndtere alt

Mildvær og nedbør gir hålkeføre og glatte veier i Sør-Norge mandag.

– Vi gjentar at det er MYE vann og stedvis is på veiene i hele Øst politidistrikt. Det er mange uhell og trafikk vil nok køe seg flere steder utover morgenen. Dere som må ut i trafikken MÅ ta det veldig med ro, skriver politiet i Øst på X.

Det er oransje farevarsel for svært mye i is for deler av Agder og Østlandet.

– Plussgrader og regn fører til mye overvann mange steder i Oslo, Akershus og Østfold. Det jobbes med å få vannet unna, som her ved Skullerud i Oslo. Vær oppmerksom og kjør forsiktig, skriver Vegtrafikksentralen øst på X.



– Umulig å kunne håndtere alt

Vegtrafikksentralen Vest har også hatt mye å gjøre gjennom natten.

– Mannskap fra entreprenørene våre og brannvesenet er ute og prøver å gjøre tiltak. Det blir umulig å kunne håndtere alt. Følg med på værvarsel og veimeldinger.



Samtidig er det oransje farevarsel for regn i deler av Vestland, Rogaland og Agder. Fra søndag kveld til mandag formiddag er det ventet 70 til 80 mm regn.

VÅTT: Her er det ventet spesielt mye regn. Foto: Meteorologisk institutt

Advarer gående om rasfare

De store vannmengdene har utløst flomfare i Rogaland og deler av Vestland og Agder. Se alle farevarsler her.

Været gir utfordringer for reisende. Bergensbanen har stengt og SAS og Norwegian har varslet at de innstiller flere avganger fra Oslo Lufthavn.

I en oppdatert pressemelding natt til mandag advarer politiet ikke bare bilister, men også fotgjengere.

– Vi ber om at de som ferdes ute være oppmerksom på ras fra tak, skriver politiet i pressemeldingen.