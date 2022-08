Glassblåseren Stine (59) får tidoblet strømregning: – Må betale for å jobbe

I 30 år har Stine Hoff (59) blåst glass og drevet verkstedet sitt på Hop i Bergen.

– Jeg er egentlig utdannet som noe helt annet, men begynte med glassblåsing fordi jeg ble så fascinert av håndverket, sier Stine Hoff.

Et besøk på et verksted i 1990 gjorde sterkt inntrykk. Siden den gang har hun ifølge henne selv ikke gjort noe annet enn å blåse glass.

Geskjeften hennes er unik på flere måter. Spesielt fordi den ofte drives som små enkeltmannsforetak med ekstremt kraftkrevende ovner.

HÅNDVERKSTRADISJON: I dag lages de fleste glass av maskiner, men Stine Hoff sier hun opplever stor interesse og mange som kommer innom for å kjøpe de håndlagde glassene hennes.

Glassblåserovnen til Hoff holder 1150 grader, og bruker store mengder strøm i perioden den er påslått fra august til ut juni.

I den aktive perioden står ovnen på hele døgnet. Om dagen blåses det glass, og om natten smelter den sandmasser.

Det er nettopp på grunn av historisk sett lave kraftpriser at enkeltpersoner klart å drive dette håndverket i Norge. Men nå er situasjonen en helt annen.

Kriseregning

I et normalår har den månedlige strømregningen til Hoff ligget på 6000 kroner, men nå viser det siste anslaget at full drift ville gitt en regning på mellom 60-70 000 kroner.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video:

Derfor har hun nå skrudd av ovnen, og hatt produksjonsstans siden juni.

– Jeg hadde et håp om at prisen skulle gå ned i løpet av sommeren, men isteden har den bare økt. Tidligere har strømregningen utgjort 15 prosent av utgiftene mine, men nå ville den nærmet seg 75 prosent. Det er helt vilt, sier Hoff.

Bergens Tidende har tidligere også skrevet om Hoff sin situasjon.

SMELTEOVN: For noen år siden skiftet hun ut gassovnen med en elektrisk versjon. Det angrer Stine Hoff på nå. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Femdoblet pris

Kostnadskrisen er faktisk så prekær at Hoff nå må betale hvis hun vil jobbe med det hun elsker.

Lønnsomhet er bare å glemme, med mindre hun innfører en dramatisk prisøkning på varene hun selger.

– Dette hverdagsglasset koster vanligvis 270 kroner. Hvis jeg skulle tjent penger på dette, måtte jeg nesten ha firedoblet prisen til 1100 kroner.

PRISØKNING: Vanligvis kunne man fått disse fire glassene for 1100 kroner, men med dagens strømpriser måtte de ha kostet 4000 kroner for at Stine Hoff skulle tjent penger på dem. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Det er enn så lenge uaktuelt, og dermed har hun heller blitt nødt til å sette hele geskjeften på vent.

Nå frykter Hoff at hele livsverket hennes kan gå i grus hvis hun ikke får snarlig hjelp fra myndighetene.

Kulturarv i fare

Glassmakeren fra Hop er en sjeldenhet i norsk sammenheng, ettersom hun driver ett av kun 20 blåseri i Sør-Norge.

Ikke nok med det - hun er den eneste i hele Vestland som driver opplæring av nye blåsere. Det fins ikke offentlige utdanningsmuligheter til dette yrket.

SPESIELL: Stine Hoff er den eneste glassblåseren i Vestland som tar inn lærlinger. Ingen offentlige institusjoner utdanner slike håndverkere. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Stortinget har tidligere klassifisert glassblåsing som en vernet håndverkstradisjon, og den er også oppført på UNESCO sin liste.

Hvis Hoff må legge ned blåserøret for godt, frykter hun at mye går tapt både for henne og Norge.

– Det vil være forferdelig trist, både for faget, kulturhistorien, kunsten og meg selv. Hvis vi ikke får strømstøtte så kan hele håndverket forsvinne, sier Hoff.

Regjeringen jobber med tiltak

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en e-post til TV 2 at han har forståelse for at enkelte opplever situasjonen med høye strømkostnader som svært krevende.

FORSTÅELSE: Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier de vet situasjonen er krevende. Foto: Stian Lysberg Solum

– Regjeringen jobber som kjent med nye strømtiltak for næringslivet. Det er viktig for oss at tiltakene skal være ansvarlige og ikke fører til høyere renter og opphetet økonomi.

Ingebrigtsen opplyser at de har en god dialog med partene i næringslivet, og at det ligger flere forslag til løsninger på bordet.

På spørsmål om når dette kan komme, er statssekretæren mer avmålt.

– Foreløpig er det for tidlig å si hvordan tiltakene blir.

Skjebnehøst

Hvis Hoff ikke får snarlig støtte, går hun en usikker høst i møte.

– Jeg tror ikke jeg vil klare å holde drift. Selv om jeg driver et vernet fag, har jeg aldri mottatt noe offentlig støtte.

Hun har sett at noen partier har lansert mulighet for å få et såkalt statslån, men det er uaktuelt for Hoff.

TRIST: – Det er ikke så mange steder man kan besøke og se hvordan ting blir laget, så det er synd om dette forsvinner, sier Stine Hoff. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Jeg kan ikke håndtere et ekstra lån på toppen av alt det andre jeg har. Til det er marginene for små, sier hun.

Glassblåseren sier det var «supertøft» å klare seg gjennom korona-krisen, men at det gikk med et nødskrik.

Nå er folk tilbake i butikken hennes, men livsverket står altså overfor en helt ny utfordring.