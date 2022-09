Gladnyhet for Moderaterna

Moderaternas leder Ulf Kristersson har formelt fått oppdraget å danne en ny borgerlig regjering i Sverige. Han har foreløpig ikke fått noen tidsfrist.

Beskjeden ble gitt av riksdagens talmann Andreas Norlén etter at han mandag møtte partilederne en etter en.

– Som et resultat av den talmannsrunden med partilederne, har jeg besluttet å gi Moderaternas partileder Ulf Kristersson oppdraget å sondere for en regjering som kan aksepteres av riksdagen, sier Norlén og føyer til at det var en ganske lett beslutning.

Sveriges fire høyrepartier vant valget 11. september med tre mandater flere enn de rødgrønne.

Han har ikke satt noen frist for når Kristersson skal komme i mål med en ny høyreregjering. Det mener han må være oppgaven til hans etterfølger når den nye riksdagen trer sammen neste uke.

Mandag formiddag var Kristersson den første partilederen som møtte Norlén. Rett etter møtet holdt Kristersson en pressekonferanse.

– Mitt budskap er at forhandlingene går bra, at de er omfattende, sier Kristersson.

Han kan ikke svare på hvor lang tid han trenger.

– Det kommer til å ta litt tid, men ikke som for fire år siden, sier han.